Cập nhật từ sân bay Tân Sơn Nhất: Hàng trăm fan xếp hàng chờ Hương Giang về nước sau đăng quang Á hậu 2 Miss Grand

Nhiều bạn bè và fan nhan sắc đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đón Hương Giang.

Chiều 3/6, không khí tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trở nên đặc biệt sôi động khi đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để chờ đón Hương Giang trở về nước sau hành trình tham dự Miss Grand International All Stars 2026.

Theo ghi nhận tại khu vực ga quốc tế, hàng trăm khán giả tập trung đông kín phía bên ngoài khu vực đón khách. Nhiều người mang theo cờ Việt Nam, hoa tươi, banner và những hình ảnh cổ vũ được chuẩn bị công phu để chào đón nàng hậu. Dù Hương Giang vẫn chưa xuất hiện, bầu không khí tại sân bay đã vô cùng náo nhiệt và sự háo hức hiện rõ trên gương mặt người hâm mộ.

Một số khán giả còn cho biết đã có mặt từ nhiều giờ trước để lựa chọn vị trí đẹp nhất, mong được nhìn thấy nàng hậu.

Nhiều người hâm mộ đã có mặt ở sân bay chờ Hương Giang

Nhiều fan đã có mặt rất sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chào đón Hương Giang

Không khí tại sân bay ngày càng rộn ràng

Người hâm mộ chuẩn bị hình, hoa sẵn để đón nàng hậu sau thành tích ở Miss Grand

Sự xuất hiện đông đảo của khán giả cho thấy sức hút đặc biệt của Hương Giang sau hành trình thi đấu tại Miss Grand International All Stars. Trước đó, trên trang cá nhân, nàng hậu đã thông báo sẽ hạ cánh tại TP.HCM vào chiều nay. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, hàng loạt người hâm mộ để lại bình luận xác nhận sẽ có mặt tại sân bay để trực tiếp chúc mừng cô.

Có thể thấy, dù không giành được chiếc vương miện cao nhất, Hương Giang vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Danh hiệu Á hậu 2 cùng màn thể hiện nổi bật xuyên suốt cuộc thi đã giúp người đẹp ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả Việt Nam.

Những ngày qua, hành trình của Hương Giang tại Miss Grand International All Stars liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Từ các phần thi quan trọng, kết quả chung cuộc cho đến những tranh luận hậu chung kết đều thu hút lượng tương tác lớn. Chính vì vậy, màn trở về nước của nàng hậu được xem là một trong những sự kiện được cộng đồng fan sắc đẹp mong chờ nhất ở thời điểm hiện tại.