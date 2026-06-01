Ảnh chế hình thờ Hương Giang đã "bay màu"

Động thái mới đây của giám khảo Lupita về drama với Hương Giang khiến dân tình bàn tán.

Gần 1 ngày trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam, động thái mới đây của giám khảo Lupita Jones khiến dân mạng chú ý thêm. Cụ thể, chiều 1/6, khi truy cập vào trang Instagram của nữ giám khảo này, cư dân mạng phát hiện bài đăng gây tranh cãi về Hương Giang đã "bay màu".

Hiện chưa rõ bài đăng được nữ giám khảo chủ động gỡ bỏ hay chỉ thay đổi chế độ hiển thị. Phía Lupita Jones cũng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến việc bài viết biến mất khỏi trang cá nhân.

Trong khi đó, Lupita Jones vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Nữ giám khảo liên tục đăng tải các video và hình ảnh mới với tâm trạng khá thoải mái.

Bài đăng gây tranh cãi liên quan đến Hương Giang đã biến mất khỏi trang Instagram

Sau đêm chung kết, Lupita Jones bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng fan sắc đẹp. Nữ giám khảo liên tục bị réo tên khi công bố bảng điểm cho thấy bà chấm Hương Giang 5 điểm ở cả hai phần thi ứng xử thuộc Top 5 và Top 3.

Kết quả này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi nhiều giám khảo khác dành cho Hương Giang các mức điểm dao động từ 8,5 đến 10, con số 5 từ Lupita Jones bị nhiều khán giả đánh giá là quá khắt khe. Không ít ý kiến cho rằng phần thể hiện của Hương Giang hoàn toàn tròn trịa, tự tin và không đến mức nhận số điểm chênh lệch lớn như vậy so với các thí sinh còn lại.

Hương Giang có phần thi ứng xử thuyết phục trong Top 3

Giám khảo Lupita Jones chấm Hương Giang 5 điểm từ Top 5 đến Top 3 khiến dân mạng sôi sục tranh cãi

Ngay sau khi cuộc thi khép lại, hàng loạt bài đăng, video phân tích và tranh luận xuất hiện trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả Việt đã trực tiếp để lại bình luận dưới các nền tảng mạng xã hội của Miss Universe 1991 để bày tỏ sự thắc mắc về tiêu chí chấm điểm. Cuộc tranh cãi kéo dài suốt nhiều giờ, thậm chí lan sang các cộng đồng sắc đẹp quốc tế, biến Lupita Jones trở thành một trong những nhân vật được nhắc tên nhiều nhất hậu chung kết Miss Grand International All Stars.

Giữa lúc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một động thái mới từ phía Lupita Jones bất ngờ khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt tiếp tục dậy sóng.

Theo đó, trên Instagram của Lupita Jones xuất hiện bài đăng chung với một trang mạng khác. Gây chú ý chính là bài viết này đã sử dụng hình ảnh chế với nhân vật trung tâm là Lupita Jones, và ở bên trái bức ảnh là chi tiết một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang được xử lý theo tông trắng đen, xung quanh còn có nến.

Không dừng lại ở đó, phần nội dung đi kèm còn ẩn ý việc Hương Giang vào Top sâu nhờ bình chọn từ khán giả, và may mắn khi có Lupita Jones ở đó kiểm soát việc này với con số 5 điểm, qua đó giúp người đẹp Colombia đăng quang thuyết phục.

Instagram của giám khảo Lupita đăng bức ảnh chế dùng hình Hương Giang như hình thờ

Trước làn sóng tranh cãi xoay quanh các mức điểm tại chung kết Miss Grand International All Stars, Lupita Jones đã có những chia sẻ để làm rõ quan điểm chấm thi của mình.

Miss Universe 1991 cho biết việc đánh giá một thí sinh không chỉ dựa vào phần trình diễn trên sân khấu hay một câu trả lời ứng xử nhất định. Theo bà, kết quả cuối cùng là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ nhan sắc, phong thái, kỹ năng trình diễn, khả năng giao tiếp đến hành trình thể hiện xuyên suốt cuộc thi. Lupita tiết lộ trong thời gian diễn ra Miss Grand International All Stars, bà theo dõi sát các thí sinh ở nhiều hoạt động khác nhau, đặc biệt là những buổi phỏng vấn kín với ban giám khảo. Đây cũng là cơ sở quan trọng để bà đưa ra các đánh giá và điểm số của mình.

"Tôi chấm điểm không dựa vào việc thí sinh đến từ đâu. Tôi chỉ quan tâm đến những gì họ thể hiện trên sân khấu và những gì tôi quan sát được trong suốt cuộc thi, kể từ vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Muốn chọn ra hoa hậu thì không thể cho cả ba người đều 10 điểm được. Top 3 đều là những người xuất sắc và rất giỏi. Nhưng cuối cùng vẫn phải xác định ai là người nổi trội hơn để trở thành người chiến thắng", bà Lupita nói.

Tuy nhiên, những chia sẻ từ Lupita Jones vẫn chưa đủ sức chấm dứt các cuộc tranh luận đang diễn ra trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện Colombia gặp không ít khó khăn khi trả lời bằng tiếng Anh, trong khi Hương Giang thể hiện khá trôi chảy và sử dụng hoàn toàn tiếng Anh để hoàn thành phần thi của mình. Chính vì vậy, việc Hương Giang nhận số điểm thấp hơn đối thủ khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về tiêu chí đánh giá được áp dụng ở vòng thi quyết định.

Hoa hậu Hoàn vũ 1991 lên tiếng cho rằng bà có tiêu chí riêng để chấm điểm. Còn về bức ảnh liên quan đến Hương Giang thì nữ giám khảo không đả động tới

Ảnh: Tổng hợp