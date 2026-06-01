Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình All Stars không đủ tiền thuê trang điểm

Maria được đánh giá là người đẹp có câu trả lời ứng xử tốt nhất trong đêm chung kết MGI All Stars 2026. Ở vòng ứng xử của top 3, Maria và các thí sinh trả lời câu hỏi chung: "Bạn có những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?". Cô cho biết: "Tôi là người lãnh đạo luôn mong muốn khích lệ và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Một nữ hoàng sắc đẹp không chỉ là người tỏa sáng trên sân khấu mà còn phải tạo ra tác động tích cực cho những người xung quanh. Là phụ nữ có làn da đen, tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng mình không đủ xinh đẹp, không đủ tốt. Nhưng chính điều đó khiến tôi luôn ngẩng cao đầu và tin vào giá trị của bản thân".