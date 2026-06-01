Hai mỹ nhân bị Taylor Swift "cấm cửa" tại đám cưới

Đây là 2 cái tên "bít cửa" xuất hiện tại ngày trọng đại của Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce.

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ tổ chức siêu đám cưới thế kỷ tại New York (Mỹ) vào ngày 3/7 tới đây. Cả hai đã gửi thiệp mời đến bạn bè từ đầu tháng 4. Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đã yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự bằng cách ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp cưới, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết xoay quanh hôn lễ.

Vào ngày 1/6, theo tờ Page Six, có hai mỹ nhân nổi tiếng ở Hollywood sẽ không nhận được tấm thiệp mời cưới của Taylor Swift. Đó là siêu mẫu Karlie Kloss và nữ diễn viên Blake Lively. Họ đều từng là chị em thân thiết với giọng ca sinh năm 1989, song giờ đôi bên đã trở mặt thành thù vì những lý do khác nhau. Vì vậy, Taylor Swift cũng "cấm cửa" Karlie Kloss và Blake Lively hiện diện tại ngày trọng đại của mình.

"Taylor đã xem xét kỹ lưỡng danh sách khách mời đám cưới của mình. Những người có mặt tại hôn lễ của cô ấy sẽ là những người mà Taylor hy vọng họ có thể mãi ở cạnh mình. Taylor muốn được ăn mừng ngày trọng đại với những người đã ở bên đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô ấy suốt nhiều năm qua bởi theo thời gian nhiều mối quan hệ của cô ấy đã trở nên xa cách, căng thẳng không thể cứu vãn", nguồn tin cho biết về cách Taylor Swift lựa chọn khách mời đến tham dự hôn lễ sắp tới của cô.

Không phải sao hạng A nào thân thiết với Taylor Swift cũng có thể tham dự đám cưới của nữ ca sĩ và Travis Kelce. Ảnh: Instagram.

Karlie Kloss

Taylor Swift và Karlie Kloss từng được xem là một trong những đôi bạn thân khắng khít hiếm thấy tại Hollywood. Họ đẹp, nổi tiếng, thành công. Taylor Swift và Karlie Kloss trở thành bạn bè sau khi cùng trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Khi đó, Karlie Kloss là thiên thần nội y sải bước trên sàn catwalk, còn Taylor Swift là ca sĩ khách mời.

Sau khi trở nên thân thiết, Taylor Swift và Karlie Kloss "dính nhau như hình với bóng". Họ cùng du lịch, dự sự kiện, xuất hiện trong các buổi tiệc và liên tục dành cho nhau những lời khen có cánh trên mạng xã hội. Karlie Kloss thậm chí còn có 1 phòng riêng trong căn hộ của Taylor Swift ở New York (Mỹ). Đỉnh cao của tình bạn này là năm 2015, khi cả hai cùng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue danh tiếng, trở thành biểu tượng của một mối quan hệ bạn bè hoàn hảo trong làng giải trí.

Bộ đôi cùng lên tạp chí Vogue, đánh dấu cột mốc đỉnh cao cho tình bạn của mình. Ảnh: Vogue.

Thế nhưng, kể từ năm 2016, người hâm mộ bắt đầu nhận ra Karlie Kloss không còn xuất hiện thường xuyên bên Taylor như trước. Tần suất cả hai đi cùng nhau giảm hẳn, những bức ảnh chung cũng ngày càng thưa thớt. Đặc biệt năm 2019, Karlie Kloss kết hôn với Josh Kushner, trở thành em dâu của Ivanka Trump (con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump), Taylor Swift đã không đến tham dự với lý do bận công việc. Sự vắng mặt của Taylor trong ngày trọng đại của người được xem là bạn thân nhất đã làm dấy lên hàng loạt suy đoán về việc mối quan hệ chị em này thực sự đã kết thúc.

Năm 2021, Taylor Swift phát hành album evermore có bài hát It’s Time to Go, được cho là ám chỉ về một tình bạn tan vỡ. Đến năm 2023, Karlie Kloss được bắt gặp trong đêm cuối của The Eras Tour tại Los Angeles. Tuy nhiên cô ngồi khu khán giả bình thường chứ không phải khu khách mời VIP. Điều này làm người hâm mộ đặt câu hỏi: phải chăng Karlie vẫn quan tâm, vẫn theo dõi Taylor, nhưng quan hệ giữa họ đã thay đổi.

Đôi bạn dần xa cách từ năm 2016. Ảnh: Instagram.

Cho đến nay, không người nào trong cuộc từng công khai xác nhận nguyên nhân khiến tình bạn của họ tan vỡ. Tuy nhiên, giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất vẫn là mối quan hệ giữa Karlie Kloss và Scooter Braun. Nhiều nguồn tin cho rằng Taylor cảm thấy tổn thương khi cô bạn Karlie tiếp tục giữ quan hệ thân thiết với Scooter Braun - người đối đầu gay gắt với cô trong cuộc chiến giành quyền sở hữu các bản thu âm gốc.

Thậm chí có thông tin cho biết Karlie Kloss đã vô tình tiết lộ những thông tin riêng tư của Taylor cho phía Scooter. Điều này đã khiến chủ nhân giải Grammy cảm thấy niềm tin trong tình bạn bị phá vỡ và cho rằng Karlie Kloss đã không chân thành với mình. Do cảm thấy không còn có thể tin tưởng siêu mẫu Victoria’s Secret, Taylor Swift đã quyết định giữ khoảng cách, không tiếp tục qua lại với Karlie Kloss.

Tình bạn của thiên thần nội y và Taylor Swift giờ chỉ còn là dĩ vãng. Ảnh: WireImage.

Blake Lively

Nếu Karlie Kloss là người bạn cũ khiến Taylor Swift thất vọng thì Blake Lively lại được cho là cái tên khiến nữ ca sĩ phải đưa ra quyết định dứt khoát hơn bao giờ hết. Suốt nhiều năm, Taylor Swift và Blake Lively từng là đôi bạn thân nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Blake không chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc riêng tư của Taylor mà còn được xem là một thành viên trong "hội bạn thân quyền lực" của nữ ca sĩ. Thế nhưng giờ đây, khả năng Blake nhận được tấm thiệp mời đến đám cưới của Taylor gần như bằng không.

Blake Lively là cái tên nằm ngoài danh sách khách mời đến đám cưới của Taylor Swift vào tháng 7 tới đây. Ảnh: GC.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 1/2025 khi Blake Lively đệ đơn kiện bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni, cáo buộc anh có hành vi quấy rối tình dục trong quá trình thực hiện bộ phim It Ends With Us . Tuy nhiên, Justin Baldoni nhanh chóng phản công bằng những cáo buộc gây chấn động. Anh cho rằng Blake đã tận dụng sức ảnh hưởng từ tình bạn với Taylor Swift để gia tăng quyền lực và kiểm soát nhiều quyết định trên phim trường.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi hàng loạt tin nhắn riêng tư bị lộ. Trong đó, Blake được cho là nhiều lần nhắc đến Taylor Swift như một "vũ khí" để củng cố vị thế của mình. Những tiết lộ này lập tức làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội, khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là lợi dụng danh tiếng của siêu sao nhạc pop để phục vụ lợi ích cá nhân.

Cao trào xảy ra khi phía Justin Baldoni tuyên bố muốn triệu tập Taylor Swift ra tòa làm nhân chứng. Dù hoàn toàn không tham gia vào quá trình sản xuất It Ends With Us , cái tên Taylor vẫn bị kéo thẳng vào tâm bão pháp lý. Trên thực tế, mối liên hệ giữa Taylor và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet.

Hành động của Blake Lively khiến Taylor Swift rơi vào trạng thái suy sụp tột độ khi bỗng dưng bị cuốn vào rắc rối pháp lý của bạn thân. Ngôi sao sinh năm 1989 cảm thấy mình bị người chị em lâu năm lợi dụng, đem ra làm lá chắn cho cuộc kiện tụng với Justin Baldoni. Do đó, Taylor Swift quyết định chấm dứt tình bạn từng vô cùng thân thiết với Blake Lively. Phía đại diện của nữ ca sĩ cũng lên tiếng chỉ trích việc Blake Lively lôi người không liên quan là Taylor vào vụ kiện cá nhân nhằm tạo ra những tiêu đề giật gân thu hút truyền thông, thay vì tập trung vào bản chất của vụ án.

Tình bạn giữa Taylor Swift và Blake Lively không thể cứu vãn. Ảnh: GC.

Từ một trong những tình bạn được ngưỡng mộ nhất Hollywood, mối quan hệ giữa Taylor Swift và Blake Lively giờ đây đã hoàn toàn đổ vỡ. Do đó, Blake Lively chắc chắn là cái tên thứ 2 bị gạch tên khỏi danh sách khách mời đi đám cưới của Taylor Swift.

Nguồn: Page Six, People