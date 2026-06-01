Sao nữ bị chồng giám đốc ép xét nghiệm ADN cho con, kết quả 99,99% huyết thống nhưng nhà trai vẫn chối bỏ vì "còn 0,01% là con người khác"

Nữ diễn viên xinh đẹp này bị chồng đối xử tệ vì cô mang thai trước khi cưới.

Sinh năm 1981, Tôn Phi Phi từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ những năm 2000. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Bích Huyết Kiếm, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, Mỹ Nhân Tâm Kế, Mai Khôi Giang Hồ hay Mẫu Đơn Đình. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và sự nghiệp đầy triển vọng, Tôn Phi Phi lại sớm hết thời vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, lại vướng lùm xùm bị đoàn phim đánh hội đồng và sự cố tụt váy trên thảm đỏ.

Sau khi sự nghiệp đi xuống, Tôn Phi Phi quyết định lên xe hoa vào năm 2014. Cô kết hôn với Sử Hồng - 1 người đàn ông gốc Hoa. Họ quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 1 con trai. Những tưởng Tôn Phi Phi có cuộc sống hôn nhân viên mãn và êm ấm, nào ngờ quyết định về chung nhà với Sử Hồng lại là lựa chọn sai lầm, khiến cô sống trong cảnh địa ngục suốt 11 năm. Tháng 9/2025, Tôn Phi Phi cay đắng đăng đàn phơi bày bộ mặt thật của gã chồng đê hèn và những tủi nhục bản thân đã phải chịu đựng.

Tôn Phi Phi là đệ nhất mỹ nhân cổ trang những năm 2000 ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Tôn Phi Phi cho biết cô có cuộc hôn nhân đày đọa, không khác gì địa ngục khi sống với Sử Hồng. Ảnh: Sina.

Theo Tôn Phi Phi, chồng cô tuy xưng là đại gia, giữ chức giám đốc bộ phận của Tập đoàn Lenovo, nhưng chẳng hề giàu có như mọi người vẫn nghĩ. Toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới, nhà xe, sinh hoạt phí trong gia đình và tiền học của con đều do cô gánh vác. Không chỉ vậy, Tôn Phi Phi còn phải chăm sóc bố chồng 80 tuổi từng 3 lần bị đột quỵ và gặp khó khăn trong việc đi lại. Trong lúc vợ một thân một mình gánh vác kinh tế và chăm sóc già trẻ lớn bé, Sử Hồng dành cả ngày ăn uống nhậu nhẹt với những người bạn bán bảo hiểm. Không chỉ đẩy toàn bộ gánh nặng gia đình lên đầu vợ, Sử Hồng còn ra tay đánh đập, chửi rủa Tôn Phi Phi chỉ vì cô mang thai trước khi cưới.

Tôn Phi Phi chua chát cho biết cô bị Sử Hồng giày vò, khinh thường suốt 11 năm chung sống vì chồng nghi ngờ cô mang thai con của người đàn ông khác rồi bắt anh đổ vỏ. Nữ diễn viên kể lại rằng trong thời gian mang thai, cô gần như không nhận được sự quan tâm từ chồng. Sau khi con chào đời, Sử Hồng cũng hắt hủi đứa trẻ.

"Là con gái tuyệt đối đừng mang thai trước hôn nhân, vì đây sẽ là điểm yếu để đối phương khống chế, giày vò bạn. Hắn biết bạn tiến thoái lưỡng, không dám phá thai và lệ thuộc vào thái độ của hắn. Hắn sẽ tự cho phép mình được đối xử tệ với bạn, bởi hắn biết bạn không thể chạy đi đâu được. Các bạn hãy nhìn vào cuộc đời tan nát của tôi để tránh phạm phải. Tôi quả thật đã mang thai ngoài ý muốn, nhưng chính hắn yêu cầu tôi sinh đứa bé ra. Tuy nhiên, sau khi con ra đời, hắn lại nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của hắn. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bố đứa bé chẳng mua cho tôi nổi một hạt nho khô. Khi con đã 8 tháng, biết gọi 'ba' rồi, hắn ta vẫn chưa từng bế con một lần, luôn tỏ ra ghét bỏ con" , Tôn Phi Phi kể cảnh khổ khi bị chồng nghi vấn sinh con cho người đàn ông khác.

Chồng Tôn Phi Phi luôn nghi ngờ đứa con cô sinh ra không có chung huyết thống với mình. Ảnh: Sina.

Quá mệt mỏi với việc bị chồng nghi ngờ không chung thủy, mang thai và sinh con cho người đàn ông khác, cô quyết định đưa con đi xét nghiệm ADN để chứng minh sự thật. Kết quả xét nghiệm cho thấy mối quan hệ huyết thống cha con đạt tỷ lệ 99,99%. Thế nhưng thay vì chấm dứt nghi ngờ, Sử Hồng lại khiến Tôn Phi Phi suy sụp hoàn toàn khi buông 1 câu máu lạnh trước kết quả ADN: "0,01% còn lại thì sao. Vẫn có khả năng đứa trẻ đó là con người khác!".

Không thể chịu đựng được nữa, Tôn Phi Phi đề nghị ly hôn để thoát khỏi "nhà tù hôn nhân", nhưng Sử Hồng không đồng ý. Thậm chí để phá hỏng danh tiếng của vợ, Sử Hồng còn đi rêu rao khắp nơi rằng Tôn Phi Phi là cô con dâu bất hiếu, tồi tệ đã hại cha anh qua đời, bỏ mặc không chăm sóc ông lúc ốm đau. Do chồng mãi không chịu ký đơn ly hôn, nữ diễn viên đành ròng rã nộp đơn xin đơn phương ly hôn suốt 2 năm để tìm kiếm sự tự do.

Tôn Phi Phi chia sẻ ngày mẹ con cô rời đi, Sử Hồng liên tục nhắn tin nói nhớ vợ nhớ con. Thế nhưng, khi ra tòa, Sử Hồng lại một lần nữa đưa ra lý do đứa bé không phải con của mình để tránh việc phải trả phí nuôi dưỡng. Khi thẩm phán yêu cầu chồng Tôn Phi Phi chọn một bệnh viện mà doanh nhân này tin tưởng để làm lại xét nghiệm quan hệ cha con, Sử Hồng từ chối với lý do không có thời gian để làm. Cuối cùng, để mau chóng thoát khỏi gã chồng tồi tệ và bắt đầu cuộc sống mới cùng con, Tôn Phi Phi quyết định không lấy tiền cấp dưỡng của Sử Hồng. Phải đến cuối năm 2025 - đầu năm 2016, Tôn Phi Phi mới chính thức hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với Sử Hồng. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân bi kịch, Tôn Phi Phi ở ẩn cùng con trai. Cô biến mất, không xuất hiện đã gần 6 tháng qua.

Dù kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh Sử Hồng và đứa trẻ Tôn Phi Phi sinh ra là cha con, nhưng doanh nhân này vẫn chối bỏ, thậm chí không chịu chu cấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu