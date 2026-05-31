Sao nữ Vbiz cảnh báo vì món đồ chơi nhiều phụ huynh mua cho con, chỉ ra điều tưởng vô hại nhưng nguy hiểm!

Sao nữ này cho biết vô tình quan sát con chơi và nhận ra có điều bất thường.

Mới đây, diễn viên Sam thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip dài khoảng 1 phút trên mạng xã hội để cảnh báo các bậc phụ huynh về một món đồ chơi quen thuộc mà rất nhiều gia đình đang mua cho con sử dụng mỗi ngày. Clip của Sam nhanh chóng thu hút hơn 300 nghìn người xem, nhiều người cũng phải tá hoả khi rơi vào tình huống tương tự.

Theo chia sẻ của Sam, hai nhóc tỳ song sinh nhà cô đặc biệt yêu thích các loại sticker, giấy dán hình nên nữ diễn viên đã mua cho con tại một hệ thống cửa hàng đồ chơi khá nổi tiếng, có nhiều chi nhánh. Ban đầu, Sam cũng như nhiều phụ huynh khác chỉ nhìn thấy những hình vẽ động vật dễ thương, màu sắc bắt mắt và cho rằng đây là món đồ chơi hoàn toàn vô hại dành cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong lúc quan sát kỹ từng hình dán, Sam bất ngờ phát hiện nhiều chi tiết khiến cô không khỏi sốc và bức xúc.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Các mom nhìn qua chỉ thấy những hình thù dễ thương. Nhiều khi phụ huynh không để ý những chi tiết nhỏ nhưng có nhiều hình thù tôi không thể hiểu được, tại sao lại xen kẽ những hình như thế này vào tờ giấy dán. Lỡ con mình học theo những hình ảnh này thì sao đây. Miếng giấy dán này tưởng vô hại nhưng có ai ngờ lại có những hình như thế cho các em bé chơi. Tôi mong phụ huynh phải quan tâm đến đồ các con em mình chơi, phải quan sát kỹ. Tôi rất sốc và bức xúc".

Clip: Sam bức xúc và sốc khi phát hiện đồ chơi của con có ẩn chứa nội dung nguy hiểm

Trong đoạn clip, Sam chỉ ra một số sticker được cho là mô tả cảnh một nhân vật dùng vật sắc nhọn kề vào cổ nhân vật khác, hình ảnh mang tính bạo lực, đánh nhau hoặc có hành vi gây tổn thương cơ thể. Những chi tiết này được vẽ theo phong cách hoạt hình đáng yêu nên rất dễ bị người lớn bỏ qua nếu không quan sát kỹ.

Sam cho biết món đồ chơi tưởng chừng rất bình thường, dễ thương lại có nội dung không phù hợp

Nữ diễn viên sốc khi phát hiện hình dán dùng vũ khí kề cổ, đánh nhau

Trong tờ đồ chơi của Sam mua cho con còn có ảnh capybara treo cổ

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều phụ huynh cũng để lại bình luận cho biết họ đã kiểm tra lại các bộ sticker, đồ chơi tương tự của con và phát hiện những hình ảnh khiến bản thân bất ngờ. Một số người cho rằng đây là lỗi trong khâu kiểm duyệt sản phẩm dành cho trẻ em, bởi các chi tiết mang tính bạo lực được lồng ghép khá tinh vi giữa hàng chục hình ảnh dễ thương khác.

Trẻ nhỏ có khả năng học hỏi thông qua việc quan sát và bắt chước rất mạnh. Trong giai đoạn từ 2-6 tuổi, trẻ chưa đủ khả năng phân biệt đâu là hành vi đúng, sai hay nguy hiểm hay an toàn. Vì thế, những hình ảnh xuất hiện thường xuyên trong môi trường vui chơi hoàn toàn có thể được trẻ ghi nhớ và xem như một hành vi bình thường. Đặc biệt, khi các hành vi mang tính bạo lực được thể hiện dưới dạng hoạt hình đáng yêu, trẻ càng khó nhận ra mức độ nguy hiểm của hành động đó. Một số nghiên cứu tâm lý cho thấy việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với hình ảnh bạo lực có thể làm giảm sự nhạy cảm của trẻ đối với các hành vi gây tổn thương người khác, từ đó ảnh hưởng đến nhận thức và cách ứng xử trong cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ vậy, sticker là món đồ chơi có tính tương tác rất cao. Trẻ thường quan sát, kể chuyện, nhập vai hoặc mô phỏng lại các hành động xuất hiện trên hình dán. Nếu vô tình tiếp xúc với những hình ảnh như đánh nhau, đe dọa hay gây tổn thương người khác, trẻ có thể bắt chước mà không hiểu hết hậu quả của hành vi.

Cô phải thốt lên "Trời ơi" khi cư dân mạng cho biết cũng phát hiện ra những hình ảnh tương tự

Sau khi kết hôn và chào đón cặp song sinh đầu lòng vào năm 2024, cuộc sống của Sam có nhiều thay đổi. Từ một nghệ sĩ hoạt động năng nổ trong showbiz, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và hành trình làm mẹ. Trên mạng xã hội, Sam thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con, từ việc cho bé ăn, chơi cùng con đến những tình huống "dở khóc dở cười" trong quá trình nuôi dạy trẻ nhỏ.

Nữ diễn viên nhiều lần thừa nhận cuộc sống bỉm sữa không hề nhẹ nhàng khi phải đối mặt với lịch sinh hoạt thất thường của hai em bé, những đêm thiếu ngủ hay vô số nỗi lo của một người mẹ. Dù vậy, Sam cho biết cô đang tận hưởng giai đoạn đặc biệt này và luôn muốn tự mình đồng hành cùng các con trong những năm tháng đầu đời. Chính vì thế, mỗi khi phát hiện điều gì có thể ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nữ diễn viên đều không ngần ngại lên tiếng để chia sẻ kinh nghiệm và cảnh báo tới các bậc phụ huynh khác.

Từ sau khi trở thành mẹ bỉm, Sam rất chú trọng việc chăm sóc và nuôi dạy 2 con

