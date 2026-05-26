Nam diễn viên lùn nhất showbiz: Chỉ cao 1,28m, ngủ bụi ngoài công viên - gầm cầu vẫn cưới được 4 cô vợ trẻ đẹp

Trong suy nghĩ của nhiều người, diễn viên luôn phải có ngoại hình nổi bật với tiêu chuẩn nữ thì trắng trẻo xinh đẹp, nam thì cao ráo điển trai. Tuy nhiên, trong các bộ phim, đôi khi lại rất cần những diễn viên đặc biệt để đảm nhận vai phụ hoặc vai hài. Họ có ngoại hình bình thường, thậm chí kém nổi bật, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Một trong số đó chính là Trần Tam Mộc.

Nam diễn viên sinh năm 1960 này được khán giả nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn Thổ Địa nhỏ bé trong tác phẩm Thiên Tiên Phối. Khi xem phim, ai cũng nghĩ Trần Tam Mộc đã có tình khom người để diễn vai người lùn thấp bé. Nhưng sự thật là ngoài đời ông chỉ cao 1,28m và được xem là "diễn viên lùn nhất showbiz Trung Quốc".

Trần Tam Mộc mắc chứng tuyến yên bẩm sinh không phát triển từ lúc sinh ra, khiến chiều cao của ông chỉ phát triển tới 1,28m là dừng lại. Tuy nhiên, Trần Tam Mộc không xem đó là điều bất hạnh. Ngược lại, ông coi đây là điểm mạnh riêng của mình. Từ thời đi học, ông đã là cây văn nghệ nổi bật trong trường, có tài ca hát, nhảy múa và hùng biện. Năm 30 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, Trần Tam Mộc từ bỏ công việc ổn định ở quê, lên Bắc Kinh (Trung Quốc) tham gia phỏng vấn vào một lớp đào tạo kịch nói. Do đoàn kịch đang cần một diễn viên có ngoại hình đặc biệt nên thầy giáo vừa thấy Trần Tam Mộc đã nhận ngay.

Giai đoạn mới vào nghề, Trần Tam Mộc chỉ được giao các vai quần chúng, có thu nhập ít ỏi. Vì vậy, ông phải ngủ ngoài công viên hoặc dưới gầm cầu vì chẳng có đủ tiền thuê nhà. Nỗ lực gần 10 năm trong nghề, cùng với sự duyên dáng của mình và ngoại hình đặc biệt, Trần Tam Mộc dần được các đạo diễn truyền hình lẫn điện ảnh chú ý, săn đón. Ông góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Chính Đức Diễn Nghĩa, Thiên Tiên Xứng, Thất Phẩm Khâm Sai Lưu Gù, Khổng Tử Xuân Thu, Phan Kim Liên Phục Thù Ký...

Sau khi từ diễn viên quần chúng lên hàng vai phụ, thù lao của Trần Tam Mộc tăng đáng kể. Ngoài ra, Trần Tam Mộc còn liên tục được mời quay talkshow, chương trình truyền hình và livestream bán hàng. Từ 1 ngôi sao nghèo khó phải ngủ ngoài đường, nhờ biết tiết kiệm và quản lý tài chính, Trần Tam Mộc giờ đây đã trở thành một người khá giàu có, sống trong biệt thự và đi xe sang. Ông được khán giả, truyền thông ưu ái gọi với biệt danh "Người lùn thành công nhất Cbiz".

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Trần Tam Mộc còn có tiếng đào hoa. Nam diễn viên kết hôn tổng cộng 4 lần. Những người vợ của Trần Tam Mộc đều có vóc dáng gợi cảm, cao ráo và trẻ đẹp. Trong đó, người cao nhất là 1,8m. Dù 3 cuộc hôn nhân đầu của Trần Tam Mộc đều tan vỡ chỉ sau thời gian ngắn chung sống, nhưng cuộc hôn nhân thứ 4 lại rất hạnh phúc.

Người vợ thứ 4 của Trần Tam Mộc cao 1,6m, trẻ hơn ông 10 tuổi. Hiện, gia đình Trần Tam Mộc sống trong biệt thự rộng lớn ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 2018, nam diễn viên thành lập một công ty giải trí và để vợ điều hành. Với khối tài sản dư dả, ông có được cuộc sống an nhàn, thảnh thơi và hạnh phúc khi về già.

Nguồn: Sina, Sohu