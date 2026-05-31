Fan nhan sắc Việt đang dậy sóng vì một hành động của giám khảo Lupita được cho là đáp trả drama với Hương Giang.

Chung kết Miss Grand International All Stars 2026 đã khép lại nhưng những tranh cãi xoay quanh kết quả và cách chấm điểm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau loạt ồn ào liên quan đến bảng điểm Top 3, một diễn biến mới liên quan đến giám khảo Lupita Jones bất ngờ khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt tiếp tục dậy sóng.

Drama sau chung kết từ giám khảo Lupita Jones

Sau đêm thi quyết định, Lupita Jones trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn sắc đẹp. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm ở cả 2 vòng thi ứng xử trong Top 5 và Top 3 - mức điểm thấp nhất mà đại diện Việt Nam nhận được trong chặng đua cuối cùng.

Trong khi nhiều giám khảo khác dành cho Hương Giang các mức điểm từ 8,5 đến 10, con số 5 từ Lupita đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp đặt nhiều dấu hỏi về tiêu chí đánh giá. Không ít khán giả cho rằng mức điểm này quá khắt khe nếu nhìn vào màn thể hiện hoàn toàn không tệ của nàng hậu Việt.

Sau đêm chung kết, mạng xã hội liên tục xuất hiện những cuộc tranh luận và nhiều khán giả Việt đã vào tài khoản mạng xã hội của Miss Universe 1991để lại bình luận bày tỏ sự thắc mắc về mức điểm 5 mà vị giám khảo dành cho Hương Giang. Làn sóng tranh cãi kéo dài suốt nhiều giờ sau chung kết, biến Lupita Jones trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế lẫn Việt Nam.

Giám khảo Lupita chấm 5 điểm cho Hương Giang ở 2 vòng thi ứng xử trong Top 5 và Top 3

Động thái mới thổi bùng phẫn nộ

Giữa lúc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một động thái mới từ phía Lupita Jones bất ngờ khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt tiếp tục dậy sóng.

Theo đó, trên Instagram của Lupita Jones xuất hiện bài đăng chung với một trang mạng khác. Gây chú ý chính là bài viết này đã sử dụng hình ảnh chế với nhân vật trung tâm là Lupita Jones, và ở bên trái bức ảnh là chi tiết một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang được xử lý theo tông trắng đen, xung quanh còn có nến.

Không dừng lại ở đó, phần nội dung đi kèm còn ẩn ý việc Hương Giang vào Top sâu nhờ bình chọn từ khán giả, và may mắn khi có Lupita Jones ở đó kiểm soát việc này với con số 5 điểm, qua đó giúp người đẹp Colombia đăng quang thuyết phục.

Instagram của giám khảo Lupita đăng bức ảnh chế dùng hình Hương Giang như hình thờ

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng động thái của Lupita Jones mang hàm ý đáp trả cộng đồng fan nhan sắc Việt sau chung kết Miss Grand International All Stars.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang vô cùng phẫn nộ và lên án gay gắt hành động của Miss Universe 1991. Trên các diễn đàn sắc đẹp, một số ý kiến cho rằng nếu muốn phản hồi những chỉ trích nhắm vào mình, nữ giám khảo hoàn toàn có thể lên tiếng trực tiếp hoặc đưa ra quan điểm rõ ràng về việc chấm điểm. Thay vào đó, việc xuất hiện hình ảnh được cho là mang tính chế giễu về Hương Giang càng khiến cộng đồng mạng cảm thấy bức xúc.

Cùng với việc bài đăng gây tranh cãi lan truyền rộng rãi, cư dân mạng cũng phát hiện tài khoản Instagram của Lupita Jones hiện đã không còn cho phép công chúng bình luận tự do dưới các bài đăng mới.

Lupita Jones đã tắt tính năng bình luận công khai trên trang cá nhân của mình

Dù vậy, giữa làn sóng tranh cãi đang leo thang, một bộ phận khán giả và fan sắc đẹp trung lập cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng giữ sự tỉnh táo khi bày tỏ quan điểm. Nhiều người cho rằng việc đặt câu hỏi về tiêu chí chấm điểm hay yêu cầu ban tổ chức, giám khảo giải thích là điều hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc công kích cá nhân, sử dụng ngôn từ xúc phạm hoặc tràn vào các nền tảng mạng xã hội để tấn công bất kỳ ai.

Nhiều quan điểm cho rằng khán giả Việt Nam có quyền bảo vệ Hương Giang và bày tỏ sự không đồng tình trước những quyết định gây tranh cãi. Thế nhưng, những phản hồi nên được thể hiện theo hướng văn minh, dựa trên lập luận và các dữ kiện cụ thể thay vì biến thành những cuộc khẩu chiến mang tính thù ghét. Không ít người cũng cho rằng cách ứng xử của cộng đồng mạng trong những thời điểm nhạy cảm như thế này phần nào phản ánh hình ảnh của fan sắc đẹp Việt Nam trước bạn bè quốc tế, vì vậy càng cần sự chừng mực và tôn trọng lẫn nhau.

Lupita Jones là ai?

Lupita Jones, tên đầy đủ María Guadalupe Jones Garay, sinh năm 1967, là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhan sắc Mexico.

Năm 1991, bà ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành người đẹp Mexico đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Chiến thắng này không chỉ đưa tên tuổi Lupita Jones lên hàng ngôi sao mà còn được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Mexico trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế trong nhiều thập kỷ sau đó.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ, Lupita Jones tiếp tục gắn bó với lĩnh vực sắc đẹp nhưng ở vai trò mới. Bà chuyển hướng sang công tác đào tạo, quản lý và tổ chức các cuộc thi nhan sắc. Năm 1994, Lupita thành lập đơn vị riêng chuyên tuyển chọn, huấn luyện các đại diện Mexico tham gia những sân chơi sắc đẹp lớn trên thế giới, qua đó góp phần xây dựng nên một trong những cường quốc hoa hậu hàng đầu khu vực Mỹ Latinh.

Dưới sự dẫn dắt của Lupita Jones, nhiều người đẹp Mexico đã đạt thành tích cao, trong đó có các Hoa hậu Hoàn vũ như Ximena Navarrete và Andrea Meza. Ngoài vai trò "bà trùm hoa hậu", bà còn hoạt động với tư cách nhà sản xuất, diễn viên, diễn giả, tác giả sách và đại sứ cho nhiều hoạt động cộng đồng.

Lupita Jones đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 1991

Lupita Jones còn được xem là "bà trùm Hoa hậu" góp phần giúp nhiều người đẹp Mexico có thành tích tốt ở nhiều đấu trường nhan sắc

