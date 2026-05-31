Sốc: Lan truyền bảng điểm nghi Hương Giang bị BTC dàn xếp kết quả

Sau đêm chung kết Miss Grand International All Stars, fan sắc đẹp đang tranh cãi nãy lửa.

Sau nhiều ngày tranh tài cùng hàng loạt vòng thi gây chú ý, đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 đã chính thức khép lại với kết quả cuối cùng được công bố. Đại diện Việt Nam - Hương Giang có màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt cuộc thi và dừng chân ở vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Chiếc vương miện đầu tiên của Miss Grand International All Stars đã thuộc về Vanessa Pulgarin. Trong khi Faith Maria - người đẹp đến từ Ghana trở thành Á hậu 1.

Dù cuộc thi đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện, những tranh cãi xoay quanh kết quả và cách chấm điểm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm điểm lần này liên quan đến giám khảo Omar Harfouch và bảng điểm được cho là của vòng ứng xử Top 3.

Theo những hình ảnh đang được chia sẻ, ông Omar được cho là đã đăng tải một story trên Instagram cá nhân sau khi cuộc thi khép lại. Trong story xuất hiện ảnh chụp cùng Top 3 chung cuộc gồm đại diện Colombia, Ghana và Việt Nam. Điều gây chú ý là bên cạnh mỗi thí sinh đều xuất hiện con số 10. Kèm theo đó là một tờ giấy được cho là bảng điểm vòng ứng xử cuối cùng với cả 3 người đẹp đều nhận số điểm tuyệt đối từ vị giám khảo này.

Cư dân mạng lan truyền hình ảnh nghi là bảng điểm của giám khảo Omar

Ngay lập tức, những hình ảnh trên trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn sắc đẹp. Nguyên nhân đến từ việc bảng điểm xuất hiện trong story được cho là có sự khác biệt so với kết quả công bố trực tiếp trong đêm chung kết.

Theo bảng điểm hiện trên màn hình phát sóng, Omar chấm Hương Giang 9 điểm ở vòng ứng xử Top 3, trong khi đại diện Ghana nhận 8,9 điểm. Tuy nhiên, nếu những hình ảnh đang lan truyền là thật thì cả ba thí sinh đều được ông Omar chấm 10 điểm. Sự chênh lệch này khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quá trình tổng hợp điểm số.

Bảng điểm vòng thi ứng xử của Top 3 được BTC công bố khác với bảng điểm được lan truyền

Nhiều bình luận cho rằng nếu bảng điểm được chia sẻ trên Instagram của Omar là chính xác thì khán giả cần có lời giải thích rõ ràng từ ban tổ chức. Một số người thậm chí còn đặt ra giả thuyết Miss Grand đã can thiệp vào kết quả hoặc điều chỉnh điểm số sau khi giám khảo hoàn tất việc chấm thi. Những nghi vấn này nhanh chóng đẩy từ khóa liên quan đến Hương Giang và Omar Harfouch trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng fan sắc đẹp.

Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, không ít khán giả cho rằng hiện vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định bất kỳ điều gì. Lý do là đến thời điểm hiện tại, trên tài khoản Instagram của ông Omar không còn xuất hiện story liên quan đến bảng điểm nói trên. Một bộ phận cư dân mạng khẳng định vị giám khảo đã đăng tải rồi nhanh chóng xóa đi, đồng thời chia sẻ các ảnh chụp màn hình được cho là ghi lại khoảnh khắc đó.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra thận trọng bởi chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía Omar Harfouch hay ban tổ chức Miss Grand International All Stars. Bên cạnh đó, khán giả cũng chỉ ra một chi tiết đáng chú ý, đó là toàn bộ quá trình chấm điểm trong đêm chung kết được thực hiện bằng hệ thống điện tử. Vì vậy, sự xuất hiện của một bảng điểm giấy trong hình ảnh lan truyền khiến không ít người đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin.

Hiện tại, câu chuyện về bảng điểm nghi vấn vẫn chỉ dừng ở mức thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi một bộ phận khán giả tin rằng đây có thể là dấu hiệu của những bất thường phía sau kết quả chung cuộc, nhiều người khác lại cho rằng cần chờ phát ngôn chính thức từ Omar Harfouch hoặc ban tổ chức trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Nhiều fan sắc đẹp chờ đợi ông Omar lên tiếng

