Katy Perry hợp tác rapper từng dọa hành hung mình, vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly!

Katy Perry quả đúng là "chuyên gia làm lành".

Mới đây, Katy Perry đã đăng bản phối lại ca khúc Legendary Lovers của cô cùng rapper Chief Keef. 2 ngôi sao còn vui vẻ nhảy múa, ca hát theo ca khúc của họ. Cách đây vài ngày, Katy Perry và rapper 30 tuổi còn tay bắt mặt mừng gặp nhau.

Điều này khiến cư dân mạng dậy sóng bởi vào năm 2013, Katy Perry và Chief Keef từng có mối "thâm thù đại hận". Điều này bắt đầu khi Katy Perry chê bai nhạc của Chief Keef: “Vừa nghe một bài hát mới trên đài phát thanh có tên 'I Hate Being Sober' và tôi thực sự nghi ngờ về tương lai của thế giới”. Chief Keef gay gắt đáp lại và dọa sẽ cho Katy Perry "1 trận ra trò". Nữ ca sĩ đã vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Anh Keef! Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm anh. Tôi nghe nhiều người tham gia hát cùng và thậm chí không biết đó là anh”.

Katy Perry và Chief Keef tay bắt mặt mừng như chưa hề có cuộc chia ly. Ảnh: Page Six

Chính vì vậy, cư dân mạng vô cùng kinh ngạc khi 2 ngôi sao này làm hòa, thậm chí hợp tác như chưa hề có cuộc chia ly. Không chỉ có Chief Keef, Katy Perry cũng từng có 1 cuộc làm hòa khá nổi tiếng với Taylor Swift. Vào năm 2011, 2 ngôi sao xích mích do cáo buộc Katy Perry dụ dỗ vũ công của Taylor Swift sang làm cho cô. Nhưng đến năm 2019, Katy - Taylor đã "chị chị em em" trở lại, còn đóng cả MV của nhau. Điều này khiến nhiều cư dân mạng đùa rằng nữ ca sĩ là "chuyên gia làm lành".

Năm 2013, bộ đôi này từng khẩu chiến trên mạng xã hội, Chief Keef dọa đánh Katy Perry. Ảnh: Page Six

Katy Perry có tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson, sinh năm 1984 tại Mỹ. Cô là ca sĩ nổi tiếng với phong cách pop sôi động và hình ảnh sân khấu đầy màu sắc. Cô bùng nổ toàn cầu với các hit đình đám như I Kissed a Girl và Hot n Cold. Album tiếp theo Teenage Dream (2010) đưa tên tuổi cô vào lịch sử khi có 5 single đạt No.1 Billboard Hot 100, sánh ngang kỷ lục của Michael Jackson. Katy còn sở hữu nhiều hit lớn như Roar, Firework, Dark Horse và có thời gian đảm nhận vai trò giám khảo American Idol từ 2018 đến 2024.

Ngoài âm nhạc, Katy Perry còn hoạt động mạnh mẽ trong các chiến dịch từ thiện, thời trang và đầu tư kinh doanh, đồng thời được biết đến như biểu tượng văn hóa pop với phong cách sáng tạo giàu tính biểu diễn. Tuy nhiên những năm gần đây, sự nghiệp âm nhạc của giọng ca sinh năm 1984 gặp nhiều khó khăn, bị chê bai "flop", hết thời.

Katy Perry có sự nghiệp âm nhạc đáng nể nhưng những năm gần đây đã xuống dốc. Ảnh: Page Six

Về đời tư, Katy Perry từng kết hôn với diễn viên Russell Brand (2010–2012). Sau đó cô hẹn hò và đính hôn với nam diễn viên Orlando Bloom, cả hai có một con gái tên Daisy Dove Bloom (sinh năm 2020). 2025 là năm đầy biến động với Katy Perry khi cô tuyên bố chia tay Orlando Bloom. Tuy nhiên rất nhanh chóng, nữ ca sĩ đã công khai hẹn hò với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.