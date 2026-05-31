Không dễ lấy tiền ông Nawat: Tân Hoa hậu chỉ được nhận trước 1,3 tỷ, muốn lấy 26 tỷ phải thắng thêm 2 lần nữa!

Đêm chung kết MGI All Stars diễn ra tối 30/5 tại Bangkok (Thái Lan) với chiến thắng thuộc về Vanessa Pulgarin đến từ Colombia. Đại diện Việt Nam - Hương Giang - dừng chân ở vị trí Á hậu 2, đồng thời trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên lọt Top 3 tại một đấu trường nhan sắc quốc tế lớn.

Theo công bố từ ban tổ chức, hoa hậu đăng quang sẽ nhận vương miện cùng khoản tiền thưởng dao động từ 100.000 USD đến 1.000.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng đến 26 tỷ đồng). Tuy nhiên, cơ chế trao thưởng lại không đơn giản như nhiều cuộc thi sắc đẹp thông thường.

Cụ thể, dù cuộc thi công bố tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng triệu USD, nhưng thực tế, tân hoa hậu sẽ không thể nhận toàn bộ số tiền ngay sau đêm đăng quang như nhiều người vẫn nghĩ.

Cụ thể, tân Miss Grand All Stars Vanessa Pulgarin chỉ nhận trước 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) ngay sau khi đăng quang. Phần thưởng còn lại trị giá 50.000 USD sẽ chỉ được trao khi cô quay trở lại mùa giải tiếp theo để bảo vệ danh hiệu, bất kể kết quả thi đấu ra sao.

Đáng chú ý, nếu người đẹp tiếp tục giành chiến thắng thêm một mùa nữa, cô sẽ nhận thêm khoản thưởng bổ sung trị giá 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa, để thực sự “chạm tay” vào số tiền thưởng lớn hơn, hoa hậu phải tiếp tục đồng hành và duy trì phong độ qua nhiều mùa giải liên tiếp.

Không dừng lại ở đó, ban tổ chức còn đưa ra “siêu thưởng” trị giá 1.000.000 USD (khoảng 26 tỷ đồng) dành cho thí sinh có thể lập kỳ tích chiến thắng 3 mùa liên tiếp. Đây được xem là thử thách gần như chưa từng có trong lịch sử các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sau khi thông tin được lan truyền, nhiều khán giả đã để lại ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng đây là chiến lược giữ sức nóng cho thương hiệu Miss Grand International All Stars, buộc các hoa hậu phải tiếp tục quay lại cuộc thi để duy trì độ phủ sóng truyền thông. Trong khi đó, không ít người hài hước nhận xét rằng “muốn nhận đủ tiền thưởng còn khó hơn cả đăng quang”.

Cơ chế giải thưởng đặc biệt này cũng làm dấy lên tranh luận về việc liệu đây là một hình thức tạo động lực cạnh tranh dài hạn hay chỉ là chiêu thức truyền thông nhằm tăng sự chú ý cho cuộc thi. Dẫu vậy, Miss Grand International All Stars vẫn đang trở thành một trong những sân chơi sắc đẹp được bàn luận nhiều nhất hiện tại nhờ loạt format gây tranh cãi và khác biệt so với các cuộc thi truyền thống.

Không chỉ gây chú ý vì giải thưởng, đêm chung kết còn khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi khi ông Nawat Itsaragrisil liên tục mở các cổng vote bằng tiền ngay trong chương trình. Việc lượng vote có thể thay đổi trực tiếp bằng hình thức quy đổi tiền mặt khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của yếu tố tài chính đến kết quả cuối cùng.

Trước đó, cuộc thi cũng từng gây phản ứng dữ dội khi công khai điểm số chi tiết của từng giám khảo ngay trên sóng trực tiếp. Nhiều thí sinh bị chấm điểm cực thấp như 1 hoặc 2 điểm trong một số phần thi, khiến cộng đồng fan sắc đẹp cho rằng format này tạo cảm giác “đấu giá” và thiếu sự tôn trọng dành cho các người đẹp tham gia.

Đặc biệt ở vòng bán kết, Hương Giang từng gây tranh luận khi nhận mức điểm chênh lệch lớn giữa các giám khảo, trong đó có giám khảo cho điểm 5 ở phần mặt mộc dù cô vẫn nhận nhiều lời khen từ khán giả theo dõi chương trình.

Dẫu còn nhiều ý kiến trái chiều, Miss Grand International All Stars vẫn đang là cái tên phủ sóng mạnh trên mạng xã hội nhờ loạt format khác biệt, chiến lược truyền thông gây sốc cùng những drama liên tục xuất hiện xuyên suốt cuộc thi.