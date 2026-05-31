Nam Em bất ngờ khi danh tại Miss Cosmo TP.HCM, nói một câu khiến chị gái sinh đôi bật khóc tại chỗ

Nam Anh bật khóc ngay trong buổi sơ khảo vì chia sẻ của Nam Em.

Miss Cosmo TP.HCM 2026 đang bước vào giai đoạn tuyển chọn đầu tiên với hàng loạt hoạt động tìm kiếm và đồng hành cùng những gương mặt tiềm năng. Cuộc thi mở cổng đăng ký trực tuyến, đồng thời tổ chức tuyển sinh trực tiếp tại nhiều trường đại học nhằm tiếp cận các thí sinh trẻ, năng động và giàu cá tính.

Sáng 30/5 tại TP.HCM, vòng sơ khảo chính thức diễn ra với sự xuất hiện của dàn ban giám khảo quyền lực gồm diễn viên Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phương Linh cùng nhiều khách mời trong giới sắc đẹp, giải trí. Không khí buổi casting nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo thí sinh sở hữu ngoại hình nổi bật và kinh nghiệm sân khấu.

Lý Nhã Kỳ và Hoa hậu Phương Linh nằm trong thành viên BGK.

Trong số đó, sự xuất hiện của cặp chị em song sinh Nam Anh - Nam Em trở thành tâm điểm bàn luận. Cả hai từng chinh chiến ở nhiều đấu trường nhan sắc trong nước lẫn quốc tế, vì vậy việc ghi danh tại một cuộc thi cấp tỉnh khiến không ít khán giả bất ngờ.

Đặc biệt, Nam Em nhận được nhiều sự quan tâm sau loạt ồn ào đời tư liên quan đến bạn trai cũ thời gian gần đây. Xuất hiện tại vòng sơ khảo, người đẹp gây chú ý với thần thái tự tin và phần thể hiện tài năng ca hát đầy cảm xúc. Giọng hát của cô khiến nhiều thành viên ban giám khảo lẫn các thí sinh có mặt tại sự kiện không khỏi trầm trồ.

Nam Anh bật khóc ngay trong buổi sơ khảo vì chia sẻ của Nam Em.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc chia sẻ giữa hai chị em cũng khiến nhiều người xúc động. Khi được hỏi nếu chỉ có một suất đi tiếp vào vòng trong, Nam Em thẳng thắn cho biết cô sẵn sàng nhường cơ hội cho Nam Anh. Người đẹp chia sẻ chị gái chưa từng có cơ hội chinh chiến ở đấu trường quốc tế, trong khi bản thân đã từng trải nghiệm nên mong Nam Anh sẽ cố gắng hết sức nếu có cơ hội tiến sâu hơn tại cuộc thi.

Lời nhắn nhủ chân thành của Nam Em khiến Nam Anh không kìm được nước mắt ngay tại buổi sơ khảo. Khoảnh khắc xúc động giữa hai chị em nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả có mặt tại sự kiện.

Việc những gương mặt quen thuộc của showbiz tiếp tục lựa chọn thử sức ở các sân chơi nhan sắc địa phương cho thấy sức hút ngày càng lớn của Miss Cosmo TP.HCM 2026, đồng thời hứa hẹn tạo nên mùa giải nhiều bất ngờ trong thời gian tới.