Tịch thu nhà của đối tượng làm giả bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên

Điều này nhằm ngăn chặn nỗ lực tẩu tán tài sản của Kim Se Ui khi vụ kiện tụng với Kim Soo Hyun chưa kết thúc.

Sau hơn 1 năm giằng co, nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên đã có bước tiến mới. Cụ thể, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garosero đã bị bắt với cáo buộc lan truyền thông tin sai sự thật, làm giả bằng chứng.

Luật sư đại diện Kim Soo Hyun - Ko Sang Rok đã xuất hiện trên bản tin MBC News và chia sẻ về vụ việc. Luật sư cho biết khi vụ việc kéo dài, thiệt hại mà Kim Soo Hyun phải chịu đã tăng lên đáng kể: “Khi vụ việc xảy ra năm ngoái, chúng tôi đã đệ đơn kiện với số tiền bồi thường ước tính là 12 tỷ won (210 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi đánh giá lại thiệt hại, số tiền bồi thường có thể được tăng lên nếu cần thiết”. Tài liệu được nộp cho các nhà điều tra cho thấy thiệt hại hiện tại ước tính khoảng 30 tỷ won (525 tỷ đồng).

Tuyên bố này đánh dấu dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy phía Kim Soo Hyun đang cân nhắc mở rộng đáng kể các yêu cầu bồi thường của mình đối với Kim Se Ui. Ngoài ra, 2 căn hộ thuộc sở hữu của Kim Se Ui hiện cũng đã bị kê biên như 1 phần của các thủ tục pháp lý đang diễn ra. 2 căn hộ này nằm ở quận Seocho và phường Apgujeong, quận Gangnam, Seoul, có tổng giá trị 4 tỷ won (70 tỷ đồng). Việc kê biên, tạm tịch thu tài sản sẽ ngăn Kim Se Ui tẩu tán khi vụ kiện tụng chưa kết thúc.

Động thái này được xem là một nỗ lực nhằm bảo đảm tài sản trước những phán quyết bồi thường tiềm năng. Vụ bê bối xoay quanh những cáo buộc do Kim Se Ui đưa ra được cho là đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt thương mại đối với Kim Soo Hyun. Khi ồn ào nổ ra, 1 số công ty như Classys, FromBIO, Cuckoo Electronics và Trendmaker, được cho là đã khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại với tổng số tiền khoảng 10 tỷ won (174 tỷ đồng) chống lại nam diễn viên.

Tuy nhiên, sau khi các cuộc điều tra của cảnh sát kết luận rằng những cáo buộc nói trên là sai sự thật, các chuyên gia pháp lý tin rằng Kim Se Ui cuối cùng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại mà Kim Soo Hyun phải gánh chịu. Báo cáo cũng nêu bật một vấn đề pháp lý quan trọng theo luật pháp Hàn Quốc. Theo Điều 750 của Bộ luật Dân sự Hàn Quốc, người nào cố ý hoặc sơ suất gây thiệt hại cho người khác thông qua hành vi trái pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Hơn nữa, ngay cả khi Kim Se Ui xin bảo hộ phá sản, nghĩa vụ bồi thường cũng có thể không biến mất. Theo Luật Phục hồi và Phá sản cho Người mắc nợ của Hàn Quốc, các khoản nợ phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật thường được phân loại là nợ không thể xóa bỏ, nghĩa là chúng có thể tồn tại sau thủ tục phá sản. Do đó, nếu tòa án xác định rằng Kim Se Ui cố ý phát tán thông tin sai lệch gây thiệt hại về tài chính, thì bất kỳ khoản bồi thường nào được phán quyết vẫn có thể được thi hành bất kể tình trạng phá sản của người này.

Vụ việc đã trở thành một trong những tranh chấp pháp lý được theo dõi sát sao nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc, với những hậu quả tài chính và pháp lý tiềm tàng đáng kể đối với tất cả các bên liên quan. Với việc Kim Se Ui hiện đang bị bắt giữ và đội ngũ luật sư của Kim Soo Hyun thông báo khả năng đòi bồi thường lên tới 30 tỷ won (525 tỷ đồng), dư luận đang tập trung vào phản ứng của người đứng đầu Viện Garo Sero.

Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Viện khoa học hình sự quốc gia tuyên bố không thể xác định được file ghi âm có giọng nói của Kim Sae Ron có phải là dàn dựng bằng AI hay không. Vậy nên, tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ tin vào kết quả phân tích từ 1 công ty tư nhân do phía Kim Soo Hyun ủy quyền”.

Phía Kim Soo Hyun lên bài khẳng định sự trong sạch, nhưng cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh. Dù chiến thắng về mặt luật pháp nhưng con đường trở lại với ngành giải trí của Kim Soo Hyun vẫn rất gian nan, khi anh chưa thể giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli, cũng như hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng.

