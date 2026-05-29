Xuất hiện cáo buộc mới không thể tin nổi về Kim Soo Hyun - Won Bin

Công chúng hóng chờ động thái của Kim Soo Hyun - Won Bin giữa thời điểm nhạy cảm này.

Vụ drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã gây xôn xao trở lại trên các phương tiện truyền thông châu Á suốt 1 tuần qua. Cách đây ít ngày, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun.

Tới sáng 29/5, tờ Sports Chosun đưa tin, Go Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun vừa xuất hiện trên chương trình News Today và có những chia sẻ đáng chú ý xung quanh vụ án của YouTuber Kim Se Ui. Tại đây, luật sư Go giải thích về nguyên nhân khiến file ghi âm có giọng Kim Sae Ron do phía Kim Se Ui tung ra lại bị xem là sản phẩm của AI. Trước ống kính, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun nhấn mạnh, người cung cấp đoạn file ghi âm nói trên cho Kim Se Ui là 1 nhân vật không đáng tin 1 chút nào, có nhiều biểu hiện đáng nghi. Nhân vật này được biết đến với tên gọi “Kali Park”, từng đưa ra cáo buộc gây sốc tới mới không thể tin nổi về Kim Soo Hyun và Won Bin. Theo đó, Kali Park đã đưa ra nhiều tuyên bố hết sức hoang đường như: “Tôi bị theo đuôi bởi 1 sát thủ do diễn viên Kim Soo Hyun thuê” hay “Tôi được nam diễn viên Won Bin đích thân đến an ủi sau biến cố”,...

Người cung cấp file ghi âm có giọng Kim Sae Ron cho Kim Se Ui đã đưa ra nhiều cáo buộc gây sốc về Kim Soo Hyun, còn không ngại lôi luôn cả Won Bin vào cuộc. Ảnh: Naver

Không chỉ đưa ra những phát ngôn phi lý, Kali Park còn phát tán đồng thời nhiều phiên bản file ghi âm có giọng Kim Sae Ron được cắt ghép lung tung, đáng chú ý mạch trò chuyện trong những file này lại không hề khớp nhau. Chưa hết, Kali Park tới nay bỗng dưng lặn mất tăm không chút dấu vết và cũng không hề giao nộp lại file ghi âm gốc cho cơ quan điều tra. Xâu chuỗi tất cả các dữ kiện nêu trên, cảnh sát mới đi đến kết luận rằng đoạn file ghi âm có giọng Kim Sae Ron đã bị thao túng, dàn dựng bởi AI.

Ngoài ra, luật sư Go Sang Rok cũng đã hé lộ về kế hoạch bắt Kim Se Ui phải bồi thường thiệt hại thêm cho tài tử họ Kim: “Chúng tôi đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 12 tỷ won (210 tỷ đồng) vào năm ngoái, ngay từ giai đoạn đầu của vụ án. Hiện chúng tôi đang tính toán lại quy mô thiệt hại kinh tế thực tế. Dựa trên việc xem xét toàn diện các tài liệu được nộp cho các cơ quan điều tra, chúng tôi ước tính thiệt hại thực tế rơi vào khoảng 30 tỷ won (525 tỷ đồng)”.

Kim Soo Hyun đang thắng thế rõ ràng trong cuộc chiến với Kim Se Ui. Ảnh: Nate

Còn nhớ vào tối 26/5, tờ Sports Chosun đưa tin, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra Kim Se Ui trước khi chính thức xem xét lệnh bắt giữ đối với nhân vật này. Sau buổi thẩm vấn, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber họ Kim với hàng loạt cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...), có hành vi phỉ báng, bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun, đe dọa và cố ý cưỡng đoạt tài sản. Thẩm phán phụ trách thẩm tra trường hợp của Kim Se Ui cho biết: “Có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn”.

Trước đó trong sáng 21/5, đồn cảnh sát Gangnam, Seoul đã xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui, và cơ quan công tố cũng yêu cầu tòa án phát lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber này.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ của cảnh sát, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách sử dụng các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron do AI tạo ra. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Kim Se Ui vừa bị tạm giam với cáo buộc phỉ báng Kim Soo Hyun. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho Kim Soo Hyun.

Vụ drama liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tiếp xuất hiện diễn biến mới gây xôn xao gần đây. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo