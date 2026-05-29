Anh rể phản đối mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong cưới cầu thủ tuyển quốc gia, cái kết là drama động trời

Cuộc hôn nhân sóng gió của mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong đã khiến dư luận xôn xao.

Mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong - Han Hye Jin kết hôn với cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ki Sung Yueng hồi năm 2013. Kể từ đó tới nay, cuộc hôn nhân này đã nhiều lần chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội bởi những thị phi, ồn ào.

Mới đây trong sáng 28/5, tài tử Kim Kang Woo (anh rể Han Hye Jin) vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân của cặp đôi Han Hye Jin - Ki Sung Yueng. Tại đây, Kim Kang Woo gây sốc khi tuyên bố đã phản đối gay gắt khi mỹ nhân họ Han muốn cưới cầu thủ họ Ki làm chồng.

Kim Kang Woo nhớ lại thời điểm được thông báo về đám cưới của Han Hye Jin và cầu thủ tuyển Hàn Quốc: “Lúc nghe chuyện đó, tôi đang rửa bát, suýt chút nữa thì làm vỡ cả bát đĩa luôn ấy. Dù Hye Jin không phải em gái tôi, nhưng ban đầu tôi đã phản đối kịch liệt chuyện em ấy muốn kết hôn với Sung Yueng. Vào thời điểm đó, tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi luôn ấy chứ”.

Giải thích về lý do phản đối gay gắt cuộc hôn nhân của em vợ, Kim Kang Woo cho biết: “Chẳng phải cả 2 người họ đều làm những công việc đòi hỏi phải nhận được sự chăm sóc rất lớn từ người khác hay sao? Lúc đó, tôi đã rất lo lắng vì nghĩ rằng chắc chắn sẽ có 1 người trong số họ phải chịu hy sinh cho người kia”.

Kim Kang Woo (bên trái) cho biết anh từng phản đối dữ dội cuộc hôn nhân của Han Hye Jin - Ki Sung Yueng. Ảnh: Naver

Cũng trên kênh YouTube cá nhân mới đây, Kim Kang Woo còn có những chia sẻ gây xôn xao về mối quan hệ với người anh em đồng hao Ki Sung Yueng ở thời điểm hiện tại: “Nhiều người cứ hay hỏi tôi có thân với Sung Yueng hay không. Những lúc như vậy, tôi liền hỏi vặn lại họ ‘Thế mọi người có thân với anh em đồng hao của mình không?’. Cũng có nhiều chuyện để mà nói với nhau đâu, cứ lễ tết mới gặp nhau 1 lần mà”. Đồng thời, để tránh gây hiểu lầm rằng anh có hiềm khích, bất hòa với cầu thủ họ Ki, Kim Kang Woo vội nói thêm: “Thực ra vì tôi vốn thích bóng đá, lại là người hâm mộ của cậu ấy nên chúng tôi mới hay trò chuyện về chủ đề đó (bóng đá). Chắc mọi người cứ tưởng ngày nào 2 anh em chúng tôi cũng dính lấy nhau hoặc nói chuyện thường xuyên lắm”.

Việc Kim Kang Woo thẳng thắn tuyên bố từng phản đối gay gắt chuyện Han Hye Jin làm đám cưới với Ki Sung Yueng đã khiến công chúng “đào xới” lại drama ồn ào trong cuộc hôn nhân của mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong. Còn nhớ hôn nhân của Han Hye Jin - Ki Sung Yueng từng đối mặt sóng gió khi cầu thủ họ Ki bất ngờ vướng phải nghi vấn tấn công tình dục 2 nam sinh hồi tiểu học.

Khi ấy, Park Ji Hun, luật sư của công ty Hyun Law có trụ sở tại Seoul gây sốc khi đưa ra văn bản nêu chi tiết những cáo buộc từ 2 thân chủ của mình. Luật sư Park cho biết, cầu thủ ngôi sao (giấu tên) đã ép 2 nạn nhân phải “quan hệ bằng miệng” trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2000. “Nếu không tuân lệnh, 2 thân chủ của tôi sẽ bị đánh đập 1 cách không thương tiếc”, luật sư Park tiết lộ.

Đồng thời, Park Ji Hun cho biết thêm: “2 nam sinh thấp bé và có tính hướng nội đã trở thành con mồi của những thủ phạm này. Dù đã hơn 20 năm đã trôi qua nhưng họ vẫn còn những hồi ức sống động về những gì đã xảy ra và bị tổn thương nặng nề bởi ký ức đó”.

Cả 2 nạn nhân đều nhỏ hơn 1 tuổi so với cầu thủ dính cáo buộc. Ông Park khẳng định, cầu thủ bị đâm đơn kiện là “1 ngôi sao vừa gia nhập câu lạc bộ lớn ở Seoul”. Những mô tả này cùng chi tiết liên quan đến trường tiểu học ở tỉnh Nam Jeolla khiến mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về Ki Sung Yueng. Ngoài ra, sau hơn 1 thập kỷ chơi bóng ở nước ngoài, vào tháng 7/2020, tiền vệ họ Ki đã quyết định về nước để gia nhập FC Seoul. Chi tiết này được cho là trùng khớp với thông tin do luật sư Park đưa ra.

Ki Sung Yueng dính nghi vấn xâm hại 2 nam sinh hồi tiểu học. Ảnh: Nate

Giữa tâm bão ồn ào, đại diện của Ki Sung Yueng đã bác bỏ tin đồn, đồng thời tuyên bố có những hành động pháp lý cứng rắn đáp trả. Nam cầu thủ cũng lên tiếng khẳng định sự trong sạch của bản thân: “Tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ việc. Tôi xin dùng cả sự nghiệp cầu thủ để đảm bảo cho những gì mình nói”.

Han Hye Jin - Ki Sung Yueng quen nhau sau khi cùng ghi hình cho chương trình Healing Camp của đài SBS. Cặp đôi chính thức hẹn hò vào tháng 1/2013 và tổ chức đám cưới hồi tháng 7 cùng năm tại khách sạn InterContinental, Seoul. Tới tháng 9/2015, Han Hye Jin cùng ông xã cầu thủ chào đón con gái đầu lòng.

Han Hye Jin - Ki Sung Yueng nắm tay nhau vượt qua vụ ồn ào liên quan tới nam cầu thủ. Ảnh: Naver

Nguồn: TVReport