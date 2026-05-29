Hải Tú lên chức

Hải Tú đã xuất hiện trong lần Sơn Tùng comeback theo cách gây chú ý.

Sau nhiều tháng khiến fan chờ đợi, tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại với Come My Way. Chỉ ít phút sau khi lên sóng, MV đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, liên tục leo top thịnh hành và ghi nhận hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 8 phút công chiếu. Từ âm nhạc, hình ảnh đến những chi tiết được cài cắm trong sản phẩm đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận khắp các diễn đàn.

Giữa làn sóng thảo luận ấy, một trong những câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất lại không liên quan đến Sơn Tùng hay Tyga, mà là Hải Tú. Sau nhiều lần đồng hành cùng nam ca sĩ trong các dự án quan trọng, việc nữ diễn viên hoàn toàn không xuất hiện trong teaser, poster hay MV lần này khiến không ít người tò mò. Nhiều khán giả thậm chí cho rằng Hải Tú đã hoàn toàn "vắng bóng" trong màn comeback được xem là lớn nhất của Sơn Tùng kể từ đầu năm đến nay.

Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Hải Tú vẫn góp mặt trong Come My Way , chỉ là theo một cách đặc biệt hơn. Nếu trước đây công chúng quen thuộc với hình ảnh cô xuất hiện trước ống kính với vai trò diễn viên độc quyền hay "nàng thơ" của M-TP Entertainment, thì lần này, Hải Tú được phát hiện xuất hiện ở phần credit cuối MV với chức danh hoàn toàn mới: Project & Artist Manager (Quản lý dự án và nghệ sĩ).

Chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến cộng đồng mạng chú ý, bởi nó cho thấy hành trình của Hải Tú tại công ty Sơn Tùng dường như đang bước sang một chương mới.

Tháng 10/2024, cộng đồng mạng từng xôn xao khi phát hiện Emma Le - nghệ danh cũ của Hải Tú - xuất hiện trong phần credit của MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau . Nếu như trước đây Hải Tú được phát hiện đảm nhận vai trò Project Manager (Quản lý dự án) thì ở phần credit của Come My Way , Emma Le đã nhiều trách nhiệm hơn khi kiêm luôn vai trò Quản lý nghệ sĩ.

Từ một gương mặt được giới thiệu là nghệ sĩ độc quyền của công ty vào cuối năm 2020, Hải Tú tham gia vào 2 MV của Sơn Tùng. Trong nhiều năm, cô gần như không tham gia quá nhiều hoạt động nghệ thuật độc lập mà chủ yếu gắn liền với các dự án của M-TP Entertainment. Và phần giới thiệu mới đây trong Come My Way cho thấy thấy Hải Tú dường như đang thăng tiến hơn trong bộ máy vận hành của M-TP Entertainment.

Hải Tú sinh năm 1997, được biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở TP.HCM từ lúc mới 15 tuổi. Sở hữu khuôn mặt hài hoà, vừa có nét hiện đại pha chút cá tính nên Hải Tú được nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, không ít ý kiến còn nhận xét cô có nét tương đồng với diễn viên Han Ga In của làng giải trí Hàn Quốc. Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Hải Tú sang Pháp học ngành Sinh học và Sinh thái học.

Đến tháng 3/2020 thì Hải Tú trở về Việt Nam hoạt động. Vượt qua hàng nghìn cô gái trong vòng tuyển chọn, cô xuất sắc giành chiếc vé gia nhập công ty của Sơn Tùng M-TP vào tháng 10/2020.

Cũng kể từ khi gia nhập công ty đàn anh, Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần bị soi hint diện đồ đôi, ở chung nhà nhưng cả hai không lên tiếng phản hồi về mối quan hệ. Cách đây không lâu, Sơn Tùng gây chú ý khi "xả kho" loạt ảnh đời thường với vibe nghỉ dưỡng cực chill. Từ khung cảnh ăn uống, view biển cho đến những chi tiết nhỏ như treo thuyền, xếp vỏ ốc,... cho thấy nam ca sĩ đã rất tận hưởng khoảng thời gian không có công việc. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng quan tâm hơn cả lại là loạt chi tiết bị cho là trùng khớp với những hình ảnh trước đó của Hải Tú.

Theo đó, cư dân mạng nhanh chóng "đào lại" loạt khoảnh khắc đi biển của Hải Tú từng đăng tải trước đây. Dễ thấy nhất là background trong các bức ảnh như view biển, khu vực hồ bơi, cảnh vật thiên nhiên xung quanh hay cả những chiếc gối tựa trên ghế ở 2 bài đăng của Sơn Tùng - Hải Tú có nhiều nét tương đồng.

Không dừng lại ở đó, netizen còn zoom kỹ vào chiếc túi xách tay của Hải Tú và để ý chiếc khăn trong đó có màu sắc tương đồng với chiếc khăn xuất hiện trong set ảnh vỏ ốc của Sơn Tùng. Dù cả hai đăng tải hình ảnh vào những thời điểm khác nhau, nhưng khi đặt cạnh so sánh, tổng thể bối cảnh lại khiến nhiều người chắc mẩm đây là cùng một khu nghỉ dưỡng.

