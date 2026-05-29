Nữ diễn viên sảy thai 2 tuần trước ngày dự sinh, chồng gào khóc trong bệnh viện: “Đáng nhẽ vợ tôi phải lấy người khác làm chồng”

Tình cảnh của vợ chồng nữ diễn viên này khiến công chúng không khỏi xót xa.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Park Si Eun từng gây xôn xao khắp châu Á với câu chuyện bị sảy thai 2 tuần trước ngày dự sinh, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa. Vào thời điểm đó, chồng cô - tài tử Jin Tae Hyun đã gào khóc thảm thiết trong bệnh viện khi nhận được tin dữ.

Tới chiều 28/5, tờ TVReport cho hay, cặp đôi Park Si Eun - Jin Tae Hyun vừa làm khách mời trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny. Tại đây, Jin Tae Hyun bất ngờ có những lời thổ lộ đẫm nước mắt dành cho bà xã sau khi cùng cô trải qua những bi kịch trong cuộc sống: “ Thật lòng anh cảm thấy rất có lỗi. Anh đã nghĩ rằng nếu em kết hôn với 1 người đàn ông khác thay vì lấy anh thì giờ này em đã có thể xây dựng 1 tổ ấm trọn vẹn hơn và được tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc mà người ta thường hay nói tới”. Ngay khi ông xã vừa dứt lời, Park Si Eun đã không thể cầm được những dòng nước mắt nghẹn ngào.

Cũng trong chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny, nữ diễn viên họ Park còn diễn tả nỗi ám ảnh trong những lần phải quay lại bệnh viện - nơi cô từng trải qua nỗi đau sảy thai: “Phòng siêu âm là nơi tôi từng đối mặt với cú sốc sảy thai tận 3 lần. Vậy nên, đối với tôi, đây là 1 không gian mang lại cảm giác vô cùng khó khăn. Ngay cả khi tới đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, đôi lúc tôi cũng cảm thấy không hề dễ dàng khi phải đối mặt với nơi này”.

Trước đó, trong lần xuất hiện trên chương trình What’s Left (đài tvN STORY) hồi đầu năm nay, Jin Tae Hyun - Park Si Eun đã lần đầu chia sẻ về biến cố mất con. Theo lời tài tử họ Jin, bà xã anh bị sảy thai chỉ 20 ngày trước ngày dự sinh, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.

Ở trong bệnh viện vào thời điểm đó, Jin Tae Hyun cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt bà xã sau khi đón nhận tin dữ. Nam nghệ sĩ 1 mình lo liệu mọi chuyện, từ chuẩn bị đồ cho bà xã trong bệnh viện cho đến việc nhắn tin yêu cầu báo chí trì hoãn đưa tin vợ chồng anh mất con.

Dù tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho bà xã trong thời điểm khó khăn, thế nhưng Jin Tae Hyun thú nhận trong lòng anh đau đớn tột cùng. Trước mặt vợ, nam diễn viên cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi bà xã vừa được đưa vào phòng mổ, anh đã không thể đứng vững, liền ngã vật ra sàn, lê lết và gào khóc thảm thiết. Tài tử họ Jin nhớ lại thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời anh: “Khi thấy vợ vào phòng mổ và cánh cửa đóng lại, tôi đã không thể đứng vững mà phải bò trên sàn hành lang bệnh viện. Các y tá nói rằng tiếng khóc của tôi nghe vô cùng thảm thiết. Tôi đã kìm nén tất cả trước mặt vợ và chỉ bộc phát trong vài phút ngắn ngủi đó”.

Sau nhiều ngày túc trực bên vợ, Jin Tae Hyun thậm chí đã bị mất thị lực tạm thời do kiệt sức và căng thẳng cực độ. “Nếu quay lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy vì vợ mình”, nam diễn viên bày tỏ.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun cố gắng có con nhưng liên tiếp phải chịu nỗi đau mất con. Trước lần sảy thai gần nhất, mỹ nhân họ Park từng trải qua nỗi đau mất con vào các năm 2020 và 2021. Thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến Park Si Eun liên tiếp sảy thai. Vượt qua nỗi đau, vợ chồng diễn viên Người Tình Ánh Trăng tham gia nhiều công tác thiện nguyện và bắt đầu tập chạy marathon. Nhờ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, cặp diễn viên được chính phủ Hàn vinh danh vào tháng 11/2023. Cặp đôi còn nhận con nuôi và đài thọ chi phí học tập cho những đứa trẻ này.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower. Đến năm 2013, họ lại tái hợp trong Hãy Nắm Tay Anh và nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình.

Jin Tae Hyun sinh năm 1981, ghi dấu ấn qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Temptation of an Angel, Hotel King,... Trong khi đó, Park Si Eun hơn ông xã 1 tuổi, được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim đình đám như Người Tình Ánh Trăng, Cô Nàng Bướng Bỉnh,...

