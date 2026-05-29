Quyết định từ công ty quản lý sau 2 tuần Miu Lê bị khởi tố

Cư dân mạng phát hiện công ty quản lý Miu Lê có động thái mới.

Sau hơn 2 tuần kể từ khi vụ việc liên quan đến Miu Lê gây chấn động mạng xã hội, mọi động thái xoay quanh nữ ca sĩ vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, công ty quản lý của Miu Lê tiếp tục có động thái mới khiến netizen bàn tán xôn xao.

Theo đó, fanpage chính thức của KIM Entertainment bất ngờ cập nhật ảnh bìa mới với dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý là hình ảnh của Miu Lê đã hoàn toàn “biến mất. Trong ảnh bìa được cập nhật, công ty chỉ còn hiển thị các nghệ sĩ như Hồng Đào, Trúc Nhân, Tuấn Trần, Gil Lê, Cody Nam Võ, JayKii, Đỗ Khánh Vân, Hoàng Anh Panda, Xoài Non... Nhiều ý kiến cho rằng việc gỡ hình ảnh Miu Lê khỏi ảnh cover công ty giống như một thông báo ngầm nữ ca sĩ đã bị loại bỏ khỏi công ty sau những bê bối nghiêm trọng.

Hiện tại, phía Miu Lê lẫn công ty quản lý chưa đưa ra phát ngôn chính thức về việc nữ ca sĩ còn trực thuộc công ty hay không. Đồng thời, diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc của Miu Lê hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng cập nhật thêm.

Tối 28/5, công ty cập nhật ảnh bìa mới trên Fanpage, không có sự xuất hiện của Miu Lê

Trước khi ồn ào nổ ra, hình ảnh của Miu Lê được đặt ở vị trí trung tâm

Trước đó, ngay khi thông tin Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam được công bố thì KIM Entertainment cũng đăng thông báo: "Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc". Trước diễn biến nghiêm trọng hiện tại, công ty quản lý cho biết giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra từ cơ quan chức năng.

Đồng thời, KIM Entertainment cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết vẫn sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này.

Công ty từng thay mặt Miu Lê xin lỗi công chúng và giải quyết những hậu quả do bê bối của cô gây ra

Bê bối gây chấn động Vbiz của Miu Lê

Khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố.

Cho đến tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sự việc của Miu Lê gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua

