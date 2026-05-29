G-Dragon làm gì Kim Soo Hyun mà thổi bùng làn sóng tranh luận?

Kim Soo Hyun và G-Dragon là bạn bè thân thiết trong nhóm 88line. Trước khi ồn ào xảy ra, họ thường xuyên tụ họp và cùng tham gia chương trình Good Day.

Sau hơn 1 năm giằng co, vụ việc Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên đã có bước tiến mới. Chủ kênh YouTube Viện Garosero - Kim Se Ui bị bắt với cáo buộc làm giả bằng chứng, còn Kim Soo Hyun đã đưa ra 1 tuyên bố chính thức. Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan điều tra vì đã làm sáng tỏ sự thật dựa trên bằng chứng khách quan, và khẳng định rằng nam diễn viên đã dành cả năm qua để chứng minh sự vô tội của mình.

Trên mạng xã hội Instagram, G-Dragon đã đăng 1 bài viết về phát ngôn này của Kim Soo Hyun. Luật sư Ko Sang Rok đại diện cho nam diễn viên cũng đã đăng lại thông tin này trên Threads: "G-Dragon đã nhấn thích bài đăng. Vào đầu sự việc năm ngoái, Kim Soo Hyun tiết lộ đã thiền định để lấy lại sự ổn định về mặt cảm xúc. Tôi nghe nói G-Dragon đã giới thiệu anh ấy đến một trung tâm thiền để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và chữa lành vết thương. Chúng tôi xin thay mặt nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã tin tưởng và ủng hộ anh ấy đến cùng".

G-Dragon nhấn nút like ủng hộ Kim Soo Hyun. Ảnh: Koreaboo

Luật sư của Kim Soo Hyun đăng lại, tiết lộ G-Dragon từng giúp đỡ người bạn thân tìm chỗ thiền định. Ảnh: Koreaboo

Kim Soo Hyun và G-Dragon là bạn bè thân thiết trong nhóm 88line. Trước khi ồn ào xảy ra, họ thường xuyên tụ họp và cùng tham gia chương trình Good Day. Tuy nhiên, trước những ồn ào và danh tiếng xấu của Kim Soo Hyun, người hâm mộ vô cùng phẫn nộ khi G-Dragon có động thái bênh vực bạn thân.

"G-Dragon sao? Chuyện này thật kinh khủng", "Tôi không biết G-Dragon có bot tự động like mọi bài tag anh ấy hay không? Thật bực mình khi trông thấy điều này", "Hãy đăng lại và tẩy chay G-Dragon thôi, anh ấy thật đáng thất vọng gần đây. Thật tốt là tôi đã ngừng ủng hộ anh ấy. Giọng hát đi xuống, còn hành động thì kỳ lạ", "Tạm biệt GD, tôi có thể chấp nhận việc anh like bài của bạn gái cũ đã có chồng, chiếc áo phân biệt chủng tộc anh mặc, giọng hát khàn đặc, nhưng không bao giờ chấp nhận việc anh ủng hộ điều này"... cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích G-Dragon vì đã ngầm ủng hộ Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun và G-Dragon là bạn thân trong nhóm 88line. Ảnh: Koreaboo

Từ tháng 3/2024, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi bất ngờ xóa đi. Phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên đến ngày 16/2/2025, Kim Sae Ron đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun. Nhanh chóng đến tháng 3/2025, 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đối đầu nhau ồn ào suốt 1 năm qua. Kim Soo Hyun phải tạm dừng hoạt động và đối diện nguy cơ đền hợp đồng quảng cáo hàng tỷ won.

Vụ việc Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã kéo dài hơn 1 năm. Ảnh: Koreaboo

Đến nay, tòa án vừa ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tung thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Kim Soo Hyun. Cảnh sát kết luận Kim Se Ui đã lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên Kim Soo Hyun liên quan đến nữ diễn viên Kim Sae Ron, làm giả bằng chứng nhằm mục đích trục lợi tài chính, bao gồm cả thu nhập từ YouTube.

Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Viện khoa học hình sự quốc gia tuyên bố không thể xác định được file ghi âm có giọng nói của Kim Sae Ron có phải là dàn dựng bằng AI hay không. Vậy nên, tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ tin vào kết quả phân tích từ 1 công ty tư nhân do phía Kim Soo Hyun ủy quyền”.

Kim Se Ui bị bắt nhưng vẫn phủ nhận cáo buộc. Ảnh: Koreaboo

Phía Kim Soo Hyun lên bài khẳng định sự trong sạch, nhưng cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh. Dù chiến thắng về mặt luật pháp nhưng con đường trở lại với ngành giải trí của Kim Soo Hyun vẫn rất gian nan, khi anh chưa thể giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli, cũng như hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng.

Kim Soo Hyun không dễ trở lại showbiz. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo