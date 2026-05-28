Kim Soo Hyun chớ vội mừng

Công chúng hiện hồi hộp dõi theo từng bước đi của Kim Soo Hyun ở giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Vụ drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tục gây xôn xao trở lại trên các phương tiện truyền thông suốt 1 tuần trở lại đây. Vào tối 27/5, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Trước đó, cảnh sát cũng đưa ra kết luận, YouTuber họ Kim đã phát tán hàng loạt thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ.

Nói tới đây, nhiều người cho rằng Kim Soo Hyun đã có thể thở phào nhẹ nhõm và thuận lợi quay lại showbiz sau thời gian dài phải đóng băng sự nghiệp vì ồn ào. Thế nhưng, ký giả TVDaily lại nhận định, con đường tài tử họ Kim trở lại làng giải trí vẫn còn vô vàn chông gai, thách thức. Theo đó, dù nam diễn viên Queen of Tears đã vượt qua được cửa ải Kim Se Ui nhưng vẫn còn đó cửa ải của anh trai Sulli. Tờ TVDaily đã dùng 1 câu để miêu tả ngắn gọn về cục diện hiện tại của Kim Soo Hyun: “Tình cảnh hiện tại của nam diễn viên là hết nạn này lại đến nạn khác”. Bên cạnh đó, nam ngôi sao sinh năm 1988 cũng cần phải giải quyết êm đẹp, ổn thỏa mọi khúc mắc với phía gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron trước khi quay lại showbiz hoạt động.

Kim Soo Hyun vừa vượt qua được cửa ải mang tên Kim Se Ui. Ảnh: Naver

Thế nhưng, tài tử họ Kim vẫn còn đang trong cuộc chiến cam go với anh trai Sulli. Ảnh: Nate

Còn nhớ chỉ mới cách đây ít ngày, Choi Gun Hee - anh trai Sulli đã liên tục tung đòn về phía Kim Soo Hyun. Đầu tiên, vào tối 21/5, Choi Gun Hee đã phát đi thông điệp cảnh cáo đến Kim Soo Hyun nếu như nam diễn viên này dám quay trở lại làng giải trí: “Cái khoảnh khắc anh dám thò mặt ra 1 lần nữa, hiệp 2 sẽ chính thức bắt đầu. Lựa chọn là ở anh đấy”.

Ngay sau đó, Choi Gun Hee tung tiếp cú đòn tiếp theo nhắm vào tài tử họ Kim. Cụ thể, anh trai Sulli úp mở đang nắm trong tay 1 file ghi âm 37 phút chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về Kim Soo Hyun, Sulli, IU và cả công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn SM Entertainment.

Anh trai Sulli cho biết: “Tôi đang nắm giữ file ghi âm cuộc gọi dài 37 phút với cựu quản lý của em gái mình. Bản ghi âm này có nhắc đến IU, Lee Sarang, Kim Soo Hyun, bệnh viện tâm thần, SM Entertainment và thậm chí còn có 1 phần đời tư không mấy hay ho của em gái tôi vào thời điểm đó. Có rất nhiều điều tôi muốn chất vấn, nhưng vì nghĩ cho mẹ nên tôi mới đang nhẫn nhịn. 1 năm trước, tôi mới chỉ đề cập 1 chút đến bộ phim hồi đó (nghi vấn phía Kim Soo Hyun ép Sulli đóng cảnh nóng), và ban đầu bản thân tôi cũng không muốn phải dùng đến file ghi âm này trong tương lai đâu. Nhưng xin được thông báo trước là hoàn toàn không có bất kỳ sự thêu dệt, sai sự thật nào ở đây cả”.

Choi Gun Hee hé lộ mình đang có trong tay 1 file ghi âm quan trọng chứa đựng những thông tin đời tư liên quan tới Kim Soo Hyun, Sulli và IU. Ảnh: Naver

Trên thực tế, mâu thuẫn giữa anh trai Sulli và Kim Soo Hyun không chỉ mới ngày 1 ngày 2 mà đã tích tụ trong thời gian dài. Cách đây đúng 1 năm, Choi Gun Hee cũng từng có động thái cà khịa nhắm thẳng vào Kim Soo Hyun. Vào thời điểm đó, Choi Gun Hee đã yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun giải thích các vấn đề liên quan đến việc Sulli đóng cảnh nóng trong phim điện ảnh Real hồi năm 2017.

Thông qua lời nhân viên và diễn viên phim tại đám tang Sulli, anh trai cố nghệ sĩ biết được cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo Hyun không hề có trong kịch bản ban đầu. Ở thời điểm quay phim, có diễn viên đóng thế cảnh nóng này nhưng đoàn làm phim Real vẫn thuyết phục Sulli phải tự mình đóng. Đoàn làm phim lấy lý do diễn viên đóng thế bị ốm để ép buộc Sulli, nhưng những người tham dự đám tang xác nhận diễn viên đóng thế vẫn có mặt tại phim trường vào thời điểm đó. Choi Gun Hee yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun lên tiếng xác nhận những chuyện này có đúng hay không, và nếu đúng thì tại sao lại không sử dụng diễn viên đóng thế mà lại ép Sulli tự thực hiện.

Giữa tâm điểm ồn ào, phía Kim Soo Hyun khẳng định, họ đã trao đổi kỹ càng với Sulli trước khi cô nhận lời tham gia Real. Và do đó, không có chuyện nữ ca sĩ bị ép thực hiện cảnh nóng. Đại diện của Kim Soo Hyun nhấn mạnh thêm, thông tin cho rằng Sulli không được phép sử dụng người đóng thế là không chính xác.

Phía tài tử họ Kim cũng giải thích thêm rằng, họ không sử dụng diễn viên đóng thế cho tác phẩm Real mà chỉ có diễn viên đứng thế - người hỗ trợ vị trí và di chuyển trong quá trình chuẩn bị quay.

Hồi năm ngoái, anh trai Sulli từng yêu cầu Kim Soo Hyun - Lee Sarang...

... giải thích rõ ràng về nghi vấn lừa đảo, ép buộc Sulli đóng cảnh nóng trong phim Real. Ảnh: Nate

Thế nhưng, Choi Gun Hee đã không chấp nhận cách giải thích do phía Kim Soo Hyun đưa ra, và tới nay anh lại tiếp tục lao vào cuộc chiến với tài tử họ Kim. Do mâu thuẫn giữa 2 bên đã tích tụ suốt thời gian dài cho nên ký giả TVDaily nhận định, Kim Soo Hyun sẽ phải rất khó khăn và đau đầu trong việc đối phó với anh trai Sulli. Chừng nào chưa giải quyết xong mọi khúc mắc với Choi Gun Hee, tài tử họ Kim được cho là chưa thể thuận lợi trở lại hoạt động ở showbiz.

Cuối bài viết, phóng viên TVDaily bình luận: “Đứng ở vị trí của Kim Soo Hyun, tình thế hiện tại chẳng khác nào vừa vượt qua được 1 con dốc thì lại có 1 ngọn núi hiểm trở đang chực chờ phía trước. Giới giải trí hiện đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Kim Soo Hyun có thể vượt qua ngọn núi này để bình an xuất hiện trở lại với dự án phim tiếp theo mang tên Knock-Off hay không”.

Kim Soo Hyun được cho là vẫn chưa thể comeback làng giải trí dù Kim Se Ui đã bị bắt giữ. Ảnh: Nate

Nguồn: TVDaily