Á hậu gen Z đang bí mật mang bầu, tất cả bị bại lộ vì 1 câu hỏi giữa sự kiện

Dù không lên tiếng xác nhận nhưng Á hậu này đã để lộ dấu hiệu rõ mồn một đang mang thai.

Tường San là một trong những Á hậu Vbiz kết hôn và sinh con sớm. Nàng hậu sinh con đầu lòng ở tuổi 21, hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bên chồng doanh nhân. Thời gian gần đây, cư dân mạng phát hiện Tường San có nhiều hint đang bầu bí lần 2. Theo đó, thay vì những trang phục ôm sát body để khoe dáng thì gần đây Tường San diện đồ thùng thình, khuôn mặt cũng hao hao với phụ nữ đang có tin vui.

Mới đây nhất, Tường San hiếm hoi đổ bộ sự kiện chúc mừng phim mới của Tiểu Vy. Nàng hậu gen Z diện chiếc đầm rộng giấu triệt để vóc dáng hiện tại. Thế nhưng, cư dân mạng phát hiện Tường San đã bị "bại lộ" bí mật có tin vui vì một câu hỏi của bà Phạm Kim Dung. Cụ thể, sau khi chụp ảnh cùng nhau trên thảm đỏ, bà Phạm Kim Dung đã ân cần hỏi Tường San "Em bao nhiêu tháng rồi", đây là câu hỏi quen thuộc dành cho các mẹ bầu.

Tường San và bà Phạm Kim Dung vốn có mối quan hệ gần gũi, thân thiết. Chính vì thế, cư dân mạng chắc nịch rằng Tường San đang mang thai lần 2.

Clip: Tường San lộ hint đang mang bầu lần 2

Bà Phạm Kim Dung hỏi Tường San "Em bao nhiêu tháng rồi?"

Tường San diện váy thùng thình khi xuất hiện ở sự kiện

Cuộc sống hiện tại của Á hậu Tường San

Tường San từng gây chú ý khi đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sau đó tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss International và lọt Top 8 chung cuộc, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Đến tháng 11/2020, người đẹp sinh năm 2000 khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận kết hôn với chồng doanh nhân hơn 9 tuổi. Chia sẻ về quyết định này, cô từng nói: “Ai cũng thắc mắc sao tôi cưới sớm, song tôi cảm thấy đây là đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, an toàn”. Đám cưới của Tường San khi đó quy tụ nhiều hoa hậu, á hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên…

Tường San có cuộc sống như phú bà sau khi kết hôn

Ông xã của Tường San sinh năm 1991, cả hai quen nhau hơn một năm trước khi về chung một nhà. Dù hiếm khi lộ diện, nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy anh luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc và nuôi dạy con. Sau nhiều năm chung sống, Tường San từng tiết lộ: “Nghĩ lại thấy may mắn vô cùng khi tìm gặp trúng người hợp cạ về mọi thứ dù hai bọn mình chênh nhau 9 tuổi. Hai đứa được cái đồng điệu, đều lựa chọn yêu bình dị, lúc này là cùng nhau đi du lịch, đi ăn, đi chơi”.

Hiện tại, dù đã kết hôn và tập trung nhiều hơn cho cuộc sống gia đình, Tường San vẫn duy trì sức hút nhất định trong showbiz. Nàng hậu thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện, đồng thời hợp tác cùng nhiều thương hiệu, đặc biệt ở mảng mẹ và bé nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, sang trọng và chuẩn “mẹ bỉm hiện đại”. Hình ảnh hiện tại của Tường San được nhiều người nhận xét mang màu sắc trưởng thành, viên mãn và đậm chất “phú bà” hơn sau khi lập gia đình.

Gần đây, Tường San liên tục có hành động giấu vóc dáng

Ái nữ của Tường San nay đã 5 tuổi

