Nữ ca sĩ gen Z bí mật sinh 2 con không cho cả nước biết, đẻ con đầu lòng khi mới 22 tuổi

Fujisaki Nagi sinh năm 1999, là 1 trong những nữ ca sĩ có đời tư kín như bưng ở làng giải trí Nhật Bản. Trong sáng 30/3, tờ Koreaboo đưa tin, Fujisaki Nagi đã khiến cả xứ hoa anh đào được 1 phen dậy sóng khi tuyên bố trên talk show SUNDAY JAPON chuyện cô bí mật có 2 con gái mà không ai hay biết. Đáng chú ý, nữ thần tượng gen Z sinh con đầu lòng khi chỉ mới 22 tuổi và sau đó khoảng 2 năm, cô đẻ tiếp bé út cho chồng cũ.

Ngay trên sóng truyền hình, người đẹp sinh năm 1999 đã thừa nhận rằng cô cũng đoán trước công chúng sẽ rất sốc khi mọi chuyện được công bố: “Đây là lần đầu tiên tôi nói ra chuyện này. Vậy nên, tôi hình dung được là những khán giả đang xem truyền hình và cả người hâm mộ của tôi chắc hẳn đang hết sức ngỡ ngàng”.

Fujisaki Nagi bí mật có 2 con gái mà không ai hay biết cho tới khi cô tự mình công bố tin tức. Ảnh: Koreaboo

Đồng thời, Fujisaki Nagi cũng giải thích thêm lý do khiến cô quyết định công bố chuyện đã lên chức mẹ với công chúng: “Đã có rất nhiều lời đồn đoán trên mạng. Tôi thậm chí còn bị bắt nạt trực tuyến. Các tài khoản ẩn danh đã đe dọa sẽ công bố hẳn tên thật của các con tôi. Tôi và các con thậm chí còn bị chụp lén khi ra ngoài chơi. Tôi cảm thấy mọi chuyện đã chạm đến giới hạn của bản thân mình. Tôi cũng lo sợ những thông tin sai lệch sẽ bị lan truyền, khiến công chúng hiểu lầm. Vì vậy tôi quyết định tự mình thông báo tin đã có con trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cảm giác thật tốt khi được tự mình nói ra mọi chuyện”.

Được biết, Fujisaki Nagi kết hôn với người chồng đầu tiên vào năm 2019. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 2 con gái. Đáng tiếc, nữ ca sĩ gen Z cùng chồng cũ đã ly dị và chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ sau 3 năm chung sống.

Tới tháng 12 năm ngoái, nữ idol khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố đã tái hôn ở tuổi 26. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ nhận được lời cầu hôn vào tháng 7 cùng năm ngay sau khi thông báo rời nhóm nhạc Saishu Mirai Shoujo. Người chồng thứ 2 hơn cô tầm 10 tuổi, từng trải qua 1 đời vợ và cũng có con riêng.

Cô sinh 2 con cho người chồng đầu tiên. Tới cuối năm ngoái, người đẹp tuyên bố tái hôn ở tuổi 26. Ảnh: X

Fujisaki Nagi sinh năm 1999, từng hoạt động trong 2 nhóm nhạc Saishu Mirai Shoujo và Bukkoware Re: Ron ‰. Tới tháng 7/2025, Fujisaki Nagi đột ngột thông báo tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe, và chỉ 2 tuần sau đó, người đẹp chính thức rời nhóm Saishu Mirai Shoujo và được ông xã hiện tại cầu hôn.

Nguồn: Koreaboo