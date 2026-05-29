Brad Pitt giành lại lợi thế từ Angelina Jolie

Sau khi tạm mất lợi thế vào tay Angelina Jolie, Brad Pitt giành được chiến thắng pháp lý lớn trong vụ kiện liên quan đến điền trang Château Miraval ở Pháp. Một nhân vật chủ chốt bị yêu cầu quay lại để tiếp tục lấy lời khai.

Theo các tài liệu tòa án mà Page Six độc quyền có được, ngày 28/5, thẩm phán bang Michigan (Mỹ) phán quyết nhóm luật sư phía Stoli - thương hiệu rượu Nga đã mua lại cổ phần của Angelina tại Château Miraval - đã dùng cách thức không phù hợp gây cản trở trong buổi lấy lời khai quan trọng liên quan đến vụ kiện.

Vụ kiện của Brad Pitt chống lại Angelina Jolie diễn biến có lợi cho nguyên đơn. Ảnh: WireImage.

Cụ thể, tòa án xác định cựu cố vấn pháp lý của Stoli, Todd Culyba, bị chỉ thị không trả lời 33 câu hỏi trong buổi lấy lời khai vào tháng 12/2025, liên quan đến việc nữ diễn viên sinh năm 1975 bán cổ phần của cô trong công ty rượu vang Pháp vào năm 2021. Một trong các câu hỏi bị thao túng là về vai trò của tỷ phú Yuri Shelfer - chủ sở hữu công ty mẹ của Stoli - trong thương vụ với Angelina.

Thẩm phán xác định đặc quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ không áp dụng đối với các “khía cạnh kinh doanh” của thương vụ. Tòa cho rằng đây là nội dung hoàn toàn có thể bị chất vấn.

Kết quả là Culyba bị yêu cầu tham gia buổi lấy lời khai khác và trả lời những câu hỏi bị ngăn cản trước đây, cùng câu hỏi phát sinh khác, bất chấp sự phản đối từ phía Stoli.

Từ diễn biến mới nhất này, Brad Pitt một lần nữa giành được lợi thế trước vợ cũ.

Vài tuần trước, Angelina chiếm thế thượng phong khi thẩm phán Tòa Thượng thẩm Los Angeles bác bỏ yêu cầu từ phía tài tử F1, nhằm buộc vợ cũ giao nộp loạt email riêng tư liên quan đến tranh chấp nhà máy rượu. Lý do đưa ra là Brad Pitt chưa có đủ cơ sở để phá vỡ đặc quyền bảo mật giữa luật sư và thân chủ.

Yêu cầu này bị “bác bỏ mà không ảnh hưởng đến quyền khởi kiện lại", nghĩa là nam diễn viên vẫn có thể tiếp tục nêu lại vấn đề trong tương lai.

Vào thời điểm đó, nguồn tin riêng nói với Page Six: “Điều đáng chú ý là Jolie giữ lại quá nhiều tài liệu dưới danh nghĩa đặc quyền bảo mật. Những email này chỉ là một phần bằng chứng trong vụ kiện".

Brad Pitt từng ăn mừng vào tháng 12/2025, sau khi thẩm phán yêu cầu Angelina giao nộp một số trao đổi chưa bị biên tập giữa cô với các bên không phải luật sư liên quan đến cuộc chiến quanh nhà máy rượu.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, anh chỉ trích gay gắt vợ cũ vì cô tìm cách kéo dài vụ kiện.

Theo Daily Mail, phiên tòa xét xử vụ kiện được lên lịch vào ngày 1/2/2027. Tuy nhiên, mỹ nhân Salt muốn lùi lại, chuyển sang tháng 11/2027.

Brad Pitt phản đối đề xuất này. Anh đồng ý lùi lại khoảng 2 tháng, chứ không sẵn lòng chờ thêm đến quý cuối cùng của năm 2027.

Anh tuyên bố Angelina không có lý do chính đáng để hoãn phiên tòa, đồng thời nhấn mạnh muốn mọi chuyện giải quyết nhanh để tìm lại sự bình yên và Château Miraval có thể hoạt động kinh doanh bình thường trở lại.

Đáp lại, đả nữ Hollywood chỉ trích chồng cũ mới là người khiến vụ kiện trở nên phức tạp. Cô cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy cuộc sống của Brad ở Pháp bị ảnh hưởng.

Angelina Jolie vẫn luôn tin rằng vụ kiện của Brad Pitt là "chiến dịch trả đũa" cô.