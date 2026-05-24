Cặp đôi showbiz để lộ chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem" đúng ngay kỷ niệm ngày cưới

William Daniels (99 tuổi) và bà xã Bonnie Bartlett (96 tuổi) sắp đón chào dịp đặc biệt trong cuộc hôn nhân của họ, đó là kỷ niệm 75 năm ngày cưới. Đây là cặp vợ chồng diễn viên hiếm hoi có thể gắn bó bền chặt và dài lâu đến vậy trong Hollywood nói riêng và làng giải trí toàn cầu nói riêng.

Trong lúc công chúng đang xuýt xoa ngưỡng mộ tình yêu đẹp tựa ngôn tình thì ngay lúc này, cặp đôi vàng lại có những chia sẻ gây sốc. Hóa ra họ cũng từng “ông ăn chả, bà ăn nem”, chứ chẳng hề thủy chung son sắt một lòng với nhau.

William Daniels và Bonnie Bartlett sắp kỷ niệm 75 năm ngày cưới (Ảnh: Sina).

Bonnie Bartlett cho biết: “Chúng tôi ở bên nhau suốt 75 năm. Thời gian dài như vậy mà chưa từng bị ai khác hấp dẫn thì mới là không bình thường. Cả hai chúng tôi đều từng có thời khắc sai lầm”.

Theo nữ diễn viên chia sẻ, cô từng có quan hệ ngoài luồng với một đồng nghiệp tính cách “khá nhàm chán” vào năm 1959 và kéo dài mối quan hệ sai trái này trong vài tháng. Còn với William Daniels, vào những năm 70, ông lỡ lầm với một nhà làm phim, khiến cho Bonnie Bartlett vô cùng đau khổ.

Đáng chú ý, cặp đôi đều nhận thức rõ ràng rằng việc ngoại tình và vết rách không thể chối cãi trong hôn nhân. Thay vì lờ đi, họ lựa chọn đối mặt với sai lầm của mình: “Chúng tôi thẳng thắn thành khẩn và tha thứ cho nhau, sau sóng gió vẫn nguyện cùng nắm tay. Đây mới là sự thực về cuộc hôn nhân kéo dài 75 năm”.

Sau những chia sẻ của nữ diễn viên phim Twins , cộng đồng mạng đã nổ ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người tỏ vẻ khâm phục sự dũng cảm của vợ chồng William Daniels và Bonnie Bartlett khi sẵn sàng đối mặt với những sai lầm của bản thân, sẵn sàng thừa nhận bản thân không hoàn hảo để từ đó thấu hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc ngoại tình là sai trái, là vết rách không thể xóa mờ trong quan hệ vợ chồng, điều này không thể vì cuộc hôn nhân của cặp đôi Hollywood dài lâu mà được “tô hồng”.

Sự thật về cuộc hôn nhân kéo dài hơn 7 thập kỷ của William Daniels và Bonnie Bartlett đang gây nhiều tranh cãi trên MXH (Ảnh: Sina).

Được biết, tài tử phim Boy Meets World và vợ gặp nhau khi đang học diễn xuất tại Đại học Northwestern, sau đó quyết định về chung nhà vào năm 1951.

Không chỉ nên duyên ngoài đời thực, William Daniels và Bonnie Bartlett còn từng 3 lần đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Sự gắn bó sâu sắc cả về sự nghiệp lẫn đời tư khiến hôn nhân của họ càng thêm bền chặt.

Trang Baijiahao cho biết, vợ chồng William Daniels từng phải đối mặt với mất mát quá lớn khi William Daniels Jr. – con trai đầu lòng của họ đã qua đời chỉ 24 giờ sau khi sinh. Sau này, William Daniels và Bonnie Bartlett lần lượt nhận nuôi hai cậu con trai là Michael và Robert vào năm 1964 và 1966, cùng nhau xây dựng lại gia đình.

Nguồn: Baijiahao