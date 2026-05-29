Hoà Minzy khẳng định Sơn Tùng là số 1: "Nhạc tiệm cận quốc tế nó phải khác biệt"

Hoà Minzy cùng nhiều sao Việt đã dành nhiều lời khen cho màn comeback của Sơn Tùng.

Sau khi Sơn Tùng M-TP chính thức trình làng MV Come My Way vào tối 28/5, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp với rapper Tyga hay màu sắc âm nhạc mới lạ, Come My Way còn nhận được sự quan tâm từ đông đảo nghệ sĩ Việt. Nhiều gương mặt quen thuộc như Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Trịnh Thăng Bình, Tuấn Cry, K-ICM... đều dành lời khen cho màn tái xuất của Sơn Tùng.

Trịnh Thăng Bình share bài hát của Sơn Tùng và nhận xét "mạnh dữ"

Ngô Kiến Huy để đúng 1 icon và tag tài khoản riêng của Sơn Tùng vào bài đăng. Trước đó, nam ca sĩ đã nhắn riêng Sơn Tùng khi nào ra nhạc để "né"

Bảo Anh cũng công khai ủng hộ giọng ca quê Thái Bình

Trong số những nghệ sĩ công khai ủng hộ Sơn Tùng, phản ứng của Hoà Minzy đặc biệt thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ không chỉ chia sẻ MV Come My Way lên trang cá nhân khẳng định đàn anh là "Số 1". Giọng ca Bắc Bling thể hiện sự hào hứng với sản phẩm mới của Sơn Tùng và cho biết lần đầu nghe ca khúc chưa để lại quá nhiều ấn tượng, nhưng càng nghe lại càng thấy cuốn.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn dành nhiều lời khen cho Sơn Tùng và bày tỏ mong ngóng cơ hội được đi diễn chung với đàn anh để tranh thủ chụp ảnh. Bên cạnh đó, Hoà Minzy còn gây chú ý khi cô trực tiếp lên tiếng trước những tranh luận xoay quanh màu sắc âm nhạc của Come My Way .

Cụ thể, một cư dân mạng nhận xét: "Nghe như nhạc Ấn Độ ý nhỉ?". Ngay sau đó, Hoà Minzy trả lời: "Nhạc vươn ra quốc tế, tiệm cận quốc tế nó phải khác biệt ạ".

Hoà Minzy khẳng định Sơn Tùng là số 1

Hoà Minzy nhận xét nhạc Sơn Tùng tiệm cận quốc tế nên phải khác biệt

Sự hào hứng của Hoà Minzy không khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cô từ lâu đã được biết đến là một Sky chính hiệu. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu mến và ngưỡng mộ dành cho Sơn Tùng. Hoà Minzy từng không ít lần chia sẻ các sản phẩm âm nhạc của đàn anh, đồng thời thường xuyên tương tác mỗi khi Sơn Tùng có hoạt động mới.

Tháng 11/2024, khi có dịp đứng chung sân khấu trong một sự kiện âm nhạc sau gần một thập kỷ, Hoà Minzy đã chủ động xin chụp ảnh cùng Sơn Tùng và hào hứng đăng tải khoảnh khắc hội ngộ lên mạng xã hội. Nữ ca sĩ khi đó còn xúc động chia sẻ rằng phải mất 9 năm mới lại có cơ hội diễn chung chương trình và chụp thêm một tấm ảnh với giọng ca gốc Thái Bình.

"9 năm mới diễn chung tại 1 chương trình luôn, 9 năm mới có lại 1 bức ảnh cùng anh. 9 năm là khoảng thời gian dài, em đã cố gắng rất nhiều để đi đến được ngày hôm nay đó anh Tùng ơi. Anh Tùng mãi đỉnh ạ", Hoà Minzy viết.

Hoà Minzy là Sky chính hiệu

Lần nữ ca sĩ tiếp cận để xin chụp ảnh cùng Sơn Tùng sau 9 năm mới diễn chung một chương trình

Quay trở lại với Sơn Tùng, có thể thấy nam ca sĩ tiếp tục khẳng định sức nóng khó thay thế của mình trên đường đua Vpop khi MV Come My Way vừa trình làng đã lập tức phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Tính đến khoảng 10h50 sáng ngày 29/5, Come My Way đã cán mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định vị thế của Sơn Tùng M-TP sau nhiều năm hoạt động, đồng thời cho thấy sự mong chờ rất lớn từ người hâm mộ dành cho màn tái xuất của anh.

Bên cạnh những con số ấn tượng về lượt xem và độ phủ sóng, Come My Way còn trở thành chủ đề được cư dân mạng tích cực bàn tán bởi phần hình ảnh được đầu tư công phu. Trong suốt MV, Sơn Tùng M-TP khéo léo lồng ghép hàng loạt chi tiết mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, khiến khán giả không ngừng "soi" từng khung hình để khám phá những lớp ý nghĩa ẩn phía sau. Chỉ sau một đêm, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt bài đăng phân tích, bóc tách các chi tiết thú vị được cài cắm trong sản phẩm mới của nam ca sĩ.

Sơn Tùng ăn mừng cột mốc 10 triệu views và loạt thành tích đáng gờm trong lần trở lại với Come My Way

Ảnh: FBNV