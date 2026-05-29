Han Ga In không gượng dậy nổi

Công chúng không thể ngờ được rằng “quốc bảo nhan sắc” Han Ga In cũng có ngày rơi vào tình cảnh như thế này.

Sáng 29/5, Han Ga In (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong clip, nữ minh tinh sinh năm 1982 có những chia sẻ gây xôn xao về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Trong lúc nghỉ ngơi, Han Ga In đã đi uống các loại thực phẩm chức năng. Đáng chú ý, loại thực phẩm chức năng mà mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời sử dụng là loại bổ sung dinh dưỡng cho người mắc bệnh thạch nhĩ lạc chỗ.

Tới lúc này, nữ diễn viên 8X mới không tiếp tục che giấu về tình trạng bệnh tật mà cô đang phải đối mặt: “Chứng thạch nhĩ lạc chỗ của tôi lại tái phát rồi. Đi khám thì bác sĩ bảo do cơ địa của tôi vốn có các hạt sỏi tai cực kỳ dễ bị rơi ra”. Được biết, bệnh thạch nhĩ lạc chỗ có tên gọi khác là bệnh chóng mặt tư thế kịch phát lành tính. Tình trạng này khiến người bệnh có cảm giác chóng mặt, cơ thể quay xung quanh các vật thể khác hoặc các vật thể quay xung quanh mình mỗi khi đột ngột thay đổi tư thế đầu. Chóng mặt có thể gây té ngã, dẫn đến nhiều biến chứng đáng lo ngại như gãy tay, gãy chân, chấn thương đầu,…

Trước ống kính, Han Ga In chia sẻ thêm về tình trạng của bản thân mỗi khi bệnh tái phát: “1 khi bệnh tái phát, tôi lại có cảm giác như chiếc giường đang xoay đảo điên 360 độ luôn ấy”. Có thể thấy, tình trạng bệnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Dưới video mới trên kênh YouTube của Han Ga In, nhiều người hâm mộ hiện đồng loạt gửi tới nữ diễn viên nhiều lời động viên, an ủi, đồng thời chia sẻ thêm những kinh nghiệm của bản thân khi phải đương đầu với chứng bệnh thạch nhĩ lạc chỗ.

Trong 1 video khác, Han Ga In bày tỏ: “Tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ tới chuyện chứng chóng mặt của mình đã quay trở lại. Tôi thậm chí không thể tập yoga được nữa. Chỉ cần cúi đầu xuống là đã thấy hoa mắt chóng mặt, mọi thứ quay cuồng đảo điên”. Trong video này, nữ diễn viên thú nhận vì giữ lời hứa với con gái nên vào ngày hôm đó cô vẫn phải cố gắng cúi xuống nhặt sò. Đổi lại, ngay ngày hôm sau, nữ diễn viên đã không tài nào dậy nổi.

Được biết, nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 cũng đã tới bệnh viện thăm khám và được điều trị. Tới nay, cô vẫn thường xuyên phải tới bệnh viện tái khám và sử dụng thuốc. Do tác dụng phụ của thuốc, người đẹp đã gặp phải 1 số vấn đề về mắt và nhịp tim, điều này gây ảnh hưởng ít nhiều tới công việc, sinh hoạt.

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Năm 2005, khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, cô bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua 1 dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In được xem là 1 trong những nữ diễn viên triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Dù từng vấp phải không ít áp lực dư luận, cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon lại trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz Hàn. Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi đã có 2 con, vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, ít scandal. Chính vì vậy, mỗi lần Han Ga In tái xuất, khán giả không chỉ chú ý đến nhan sắc bất biến mà còn ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn phía sau ánh hào quang của cô.

