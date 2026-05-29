Giá đắt phải trả cho kẻ làm giả bằng chứng Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên

Sau hơn 1 năm giằng co, nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên đã có bước tiến mới. Cụ thể, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garosero đã bị bắt với cáo buộc lan truyền thông tin sai sự thật, làm giả bằng chứng.

Luật sư đại diện Kim Soo Hyun - Ko Sang Rok đã xuất hiện trên bản tin MBC News ngày 28/5 và giải thích: "Kim Se Ui đã lan truyền thông tin sai sự thật cho rằng nam diễn viên Kim Soo Hyun có mối quan hệ lâu dài với nữ diễn viên Kim Sae Ron từ khi cô còn nhỏ và đã gây áp lực buộc cô phải trả nợ thông qua công ty quản lý, dẫn đến cái chết của cô. Ông ta cũng bị cáo buộc làm giả các bằng chứng quan trọng, chẳng hạn như các cuộc trò chuyện trên KakaoTalk và bản ghi âm giọng nói của người quá cố, để củng cố những cáo buộc này".

Luật sư Ko Sang Rok xuất hiện trên MBC News để bảo vệ thân chủ Kim Soo Hyun. Ảnh: Sports Seoul

Luật sư Ko kịch liệt chỉ trích vụ án và tuyên bố: “Đây là vụ thao túng dư luận bằng cách lan truyền những nghi ngờ chưa được xác nhận và xuyên tạc sự thật. Một trường hợp chưa từng có tiền lệ, ngay cả những bằng chứng quan trọng như tin nhắn KakaoTalk và bản ghi âm cũng bị làm giả”. Đại diện phía Kim Soo Hyun mô tả thêm đây là “một tội ác xã hội có chủ đích nhằm hủy hoại hoàn toàn danh dự và cuộc sống của một diễn viên được người dân trên toàn thế giới yêu mến thông qua các tài liệu giả mạo”.

Đồng thời, Ko Sang Rok đã tiết lộ kế hoạch yêu cầu Kim Se Ui phải bồi thường thiệt hại thêm: “Chúng tôi đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 12 tỷ won (210 tỷ đồng)vào năm ngoái, ngay từ giai đoạn đầu của vụ án. Hiện chúng tôi đang tính toán lại quy mô thiệt hại kinh tế thực tế. Dựa trên việc xem xét toàn diện các tài liệu được nộp cho các cơ quan điều tra, chúng tôi ước tính thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ won (525 tỷ đồng)”.

Phía Kim Soo Hyun yêu cầu Kim Se Ui phải bồi thường 30 tỷ won (525 tỷ đồng). Ảnh: Sports Seoul

Nếu con số này được tòa án thông qua, đây sẽ là mức đền bù cao kỷ lục. Sau khoảng một năm điều tra, Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul đã kết luận rằng Kim Se Ui đã thao túng dư luận các bản ghi âm bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cảnh sát đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ vào ngày 14/5, cáo buộc Kim Se Ui vi phạm Luật về các vụ án đặc biệt liên quan đến việc xử phạt tội phạm bạo lực tình dục, tội phỉ báng, tội đe dọa và tội cưỡng bức. Đến ngày 26/5, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ Kim Se Ui.

Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Viện khoa học hình sự quốc gia tuyên bố không thể xác định được file ghi âm có giọng nói của Kim Sae Ron có phải là dàn dựng bằng AI hay không. Vậy nên, tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ tin vào kết quả phân tích từ 1 công ty tư nhân do phía Kim Soo Hyun ủy quyền”.

Kim Se Ui bị bắt nhưng vẫn phủ nhận cáo buộc. Ảnh: Koreaboo

Phía Kim Soo Hyun lên bài khẳng định sự trong sạch, nhưng cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh. Dù chiến thắng về mặt luật pháp nhưng con đường trở lại với ngành giải trí của Kim Soo Hyun vẫn rất gian nan, khi anh chưa thể giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli, cũng như hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng.