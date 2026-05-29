Nhà Beckham gây chú ý

Cựu danh thủ David Beckham đang tận hưởng kỳ nghỉ trên đảo Formentera, Tây Ban Nha cùng vợ, con trai Romeo, DJ Kim Turnbull (bạn gái của Romeo) và con gái Harper. Gia đình Beckham nghỉ mát trên du thuyền trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh (hơn 500 tỷ đồng) ngoài bờ biển Địa Trung Hải.
David Beckham khoe hình thể săn chắc ở tuổi 51.
Beckham thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình, thỉnh thoảng tương tác ống kính máy ảnh của paparazzi, theo Daily Mail.
Victoria Beckham đội mũ rộng vành và tận hưởng tắm nắng. Hình ảnh nhà Beck nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha trên siêu du thuyền đắt đỏ được chia sẻ trên nhiều diễn đàn.
Romeo Beckham thể hiện sự quan tâm với bạn gái. Daily Mail mô tả cả hai "không rời nhau", con trai nhà Beck ra dáng người lớn, cưng chiều Kim Turnbull.
Romeo Beckham ghi lại khoảnh khắc bạn gái tạo dáng sau buổi lặn gần du thuyền.
Khoảnh khắc David Beckham cùng con trai Romeo cởi trần tắm nắng, trò chuyện.
Siêu du thuyền Seven thuộc dòng Riva 130 Bellissima được đóng riêng tại Italy. Tên du thuyền được đặt theo số áo của David Beckham thời anh còn là siêu sao của bóng đá Anh.
Bà Beck gây bàn tán khắp các diễn đàn khi mang giày gót nhọn trong chuyến du lịch. Nhà thiết kế 52 tuổi thể hiện sự lúng túng khi di chuyển ở nơi địa hình gồ ghề.
Beckham đi chân trần, đỡ bà Beck đang loạng choạng di chuyển trên bãi đá.
Romeo Beckham ghi lại khoảnh khắc bố mẹ loạng choạng, di chuyển khó khăn trên bãi biển gần siêu du thuyền đắt đỏ.
Khán giả hướng sự chú ý đến Harper Beckham trong chuyến đi. Con gái út nhà Beck ngày càng trổ mã, đằm tính khi xuất hiện ở chỗ công cộng.
Hình ảnh cô bé 14 tuổi cùng gia đình rời siêu du thuyền dùng bữa tại nhà hàng ven biển Es Moli de Sal ở Formentera, Tây Ban Nha. Harper Beckham diện thiết kế nằm trong bộ sưu tập sắp ra mắt của Victoria Beckham, phối phụ kiện Jodie của Bottega Veneta có giá khoảng 2.200 bảng Anh (hơn 70 triệu đồng).
Harper Beckham gần đây theo đuổi phong cách trưởng thành, cá tính. Con gái út nhà Beck sớm bộc lộ niềm yêu thích với thời trang, được nhận xét có gu giống nhà thiết kế Victoria Beckham.