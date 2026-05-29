Miss Grand vẫn chưa hết lùm xùm: Thí sinh "dằn mặt" giám khảo ngay lúc đang thi, người thì bật khóc vì nhận 2 điểm

Miss Grand International All Stars đang là cuộc thi nhan sắc nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Sau đêm Bán kết 1 Miss Grand International All Stars 2026, cái tên Omar Harfouch bỗng trở thành tâm điểm tranh cãi trên khắp các diễn đàn sắc đẹp. Vị giám khảo này liên tục gây sốc khi mạnh tay chấm những con số thấp hiếm thấy trong các cuộc thi nhan sắc, từ điểm 5 dành cho Hương Giang ở phần thi mặt mộc đến việc trao thẳng điểm 1 cho đại diện Lào ở cả hai phần thi dạ hội và mặt mộc.

Những điểm số chênh lệch lớn so với phần còn lại của hội đồng giám khảo khiến cộng đồng fan sắc đẹp liên tục đặt dấu hỏi về tiêu chí đánh giá, thậm chí nhiều người cho rằng cách chấm của Omar mang nặng tính cảm quan cá nhân hơn là dựa trên mặt bằng chung của cuộc thi.

Chính vì thế, bước vào đêm Bán kết 2 với phần thi trình diễn áo tắm, mọi ánh mắt gần như đều đổ dồn về chiếc bảng điểm của Omar. Fan sắc đẹp không chỉ theo dõi màn thể hiện của các thí sinh mà còn hồi hộp chờ xem vị giám khảo gây tranh cãi nhất mùa giải sẽ tiếp tục đưa ra những con số nào.

Đúng như những gì công chúng dự đoán, trong đêm bán kết 2 diễn ra vào tối 29/5, phần thi áo tắm đã lập tức dấy lên một làn sóng tranh cãi mới, mà nhân vật trung tâm một lần nữa vẫn là Omar Harfouch.

Theo đó, khi đang trình diễn trên sân khấu, người đẹp Lào bất ngờ hướng thẳng về phía bàn giám khảo. Cô giơ một ngón tay lên, đồng thời lắc đầu cùng biểu cảm được nhiều người nhận xét là không hài lòng. Dù không phát ngôn trực tiếp, hành động này nhanh chóng được cộng đồng mạng diễn giải là màn "nhắc khéo" nhắm đến giám khảo Omar - người từng gây tranh cãi vì liên tiếp chấm cô điểm thấp nhất cuộc thi.

Khoảnh khắc chỉ diễn ra vài giây nhưng lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều fan page sắc đẹp quốc tế đồng loạt chia sẻ đoạn clip và cho rằng đây là lời đáp trả của đại Miss Grand Lào sau những gì cô trải qua ở đêm thi trước.

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn là phản ứng của chính Omar. Nhận thấy hành động của thí sinh, vị giám khảo này đã chủ động đứng dậy khỏi ghế, sau đó chắp tay và cúi người theo kiểu vái lạy như muốn gửi lời xin lỗi hoặc xoa dịu tình hình. Trong khi đó, đại diện Lào vẫn tiếp tục phần trình diễn với năng lượng cao và phong thái tự tin.

Sau hai lần gây tranh cãi vì chấm 1 điểm, Omar cuối cùng đã thay đổi đánh giá dành cho người đẹp Lào. Ở phần thi áo tắm lần này, ông cho cô 5 điểm - con số khiêm tốn nhưng cao hơn đáng kể so với những gì từng xảy ra ở đêm Bán kết 1.

Tưởng như những tranh cãi xoay quanh Omar sẽ tạm lắng sau màn "hòa giải" với đại diện Lào, thế nhưng tâm điểm lại nhanh chóng chuyển sang một thí sinh khác.

Trong phần công bố điểm số, đại diện Trung Quốc bất ngờ nhận 2 điểm từ Omar. Kết quả này lập tức khiến khán giả sửng sốt bởi con số 2 được cho là nhạy cảm và quá thấp để đánh giá một cô gái tự tin, thể hiện sự năng động trước hàng trăm nghìn khán giả.

Không lâu sau khi phần thi kết thúc, máy quay ghi lại khoảnh khắc đại diện Trung Quốc bật khóc ngay trên sân khấu.

Hình ảnh này tiếp tục làm dấy lên làn sóng tranh luận về cách chấm điểm của Miss Grand All Stars năm nay. Nhiều khán giả cho rằng việc công khai những điểm số quá thấp trước hàng nghìn khán giả tại khán phòng và hàng trăm nghìn người theo dõi trực tuyến có thể tạo áp lực tâm lý rất lớn cho các thí sinh.

Trước đó, khi đêm bán kết 1 khép lại và nhận phản ứng gay gắt từ cộng đồng fan sắc đẹp, Omar Harfouch sau đó đã chính thức lên tiếng giải thích về loạt điểm số gây xôn xao trong đêm bán kết. Vị giám khảo cho biết ông hiểu sự bức xúc của công chúng nhưng nhấn mạnh việc chấm thi không chỉ dựa trên một đêm thi riêng lẻ mà là quá trình đánh giá kéo dài đến chung kết. Theo Omar, các tiêu chí chấm điểm cần được giữ ổn định và nhất quán thay vì thay đổi theo cảm xúc hay áp lực dư luận.

Ông Omar đăng tải bài viết lên tiếng: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà tôi đã đưa ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là một quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30. Những điểm số của tôi trong tối nay, ngày mai và đêm chung kết phải nhất quán với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai. Đây không phải là một quyết định mang tính thời điểm. Công chúng sẽ ghi nhớ, so sánh và mong đợi sự đồng nhất.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp - từng đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi như Elite Model Look, Miss Europe, và là Trưởng ban Giám khảo tại Top Model Monaco - tôi phải giữ vững sự kiên định trong các đánh giá của mình. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước".