Hương Giang tụt hạng ở Miss Grand

Hương Giang đã có phần thể hiện nổi bật nhưng kết quả điểm thi lại gây lo lắng.

Sau hai đêm bán kết liên tiếp của Miss Grand International All Stars 2026, hành trình của Hương Giang đang khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi thấp thỏm. Dù vẫn duy trì phong độ ổn định qua các phần thi quan trọng, đại diện Việt Nam lại đang sở hữu thứ hạng chưa thực sự khả quan trên bảng điểm tổng hợp mới nhất.

Trong hai ngày qua, Hương Giang cùng dàn thí sinh lần lượt bước vào các phần thi quan trọng gồm dạ hội, bikini và mặt mộc. Đặc biệt, mùa giải năm nay gây chú ý khi toàn bộ điểm số của ban giám khảo được công khai ngay trên sân khấu sau mỗi phần thi, giúp khán giả có thể theo dõi sát sao cục diện cuộc đua.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missology đã tổng hợp và công bố bảng xếp hạng điểm số của các thí sinh dựa trên kết quả chấm công khai từ ban giám khảo trong các đêm bán kết. Theo bảng xếp hạng này, Hương Giang hiện đang đứng ở vị trí thứ 17 với tổng điểm trung bình 26,18. Đây là kết quả khiến không ít fan sắc đẹp Việt Nam lo lắng bởi trước đó, sau Bán kết 1, đại diện Việt Nam còn giữ vị trí thứ 14.

Việc tụt 3 bậc sau Bán kết 2 khiến hành trình của Hương Giang tại cuộc thi trở nên áp lực hơn khi đêm Chung kết đang đến rất gần. Theo thống kê từ bảng điểm, người đang dẫn đầu là đại diện Colombia với khoảng cách hơn 3 điểm so với đại diện Việt Nam.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi Hương Giang được đánh giá có phần thể hiện khá ổn định trong cả ba nội dung thi. Đặc biệt ở phần bikini, người đẹp Việt Nam ghi điểm nhờ thần thái tự tin, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và khả năng làm chủ sân khấu tốt. Tuy nhiên, việc một số giám khảo đưa ra những mức điểm khá chênh lệch giữa các thí sinh đã khiến cục diện bảng xếp hạng liên tục biến động. Chính vì thế, nhiều fan vẫn kỳ vọng Hương Giang sẽ có cú bứt phá ở giai đoạn cuối của cuộc thi.

Dẫu vậy, giới chuyên môn cũng cho rằng bảng điểm hiện tại chỉ mang tính tham khảo bởi cuộc thi vẫn còn nhiều yếu tố có thể tác động đến kết quả chung cuộc. Các phần thi tiếp theo, hoạt động đồng hành, đánh giá tổng thể từ ban giám khảo cũng như màn thể hiện trong đêm Chung kết đều có thể làm thay đổi cục diện. Không ít trường hợp tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế từng có màn "lội ngược dòng" ngoạn mục dù không nằm trong nhóm dẫn đầu ở các vòng trước. Vì vậy, cơ hội dành cho Hương Giang vẫn chưa khép lại.

Cơ hội nào cho Hương Giang ở Miss Grand

Hương Giang là một trong những thí sinh có kinh nghiệm sân khấu dày dặn tại Miss Grand All Stars năm nay. Ưu điểm lớn nhất của cô nằm ở thần thái, khả năng kiểm soát biểu cảm và kỹ năng trình diễn. Mỗi lần xuất hiện, Hương Giang đều biết cách tạo điểm nhấn bằng ánh mắt, cách tạo dáng và tương tác với máy quay. Đây là lợi thế mà không phải thí sinh nào cũng có được. Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn sở hữu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, khả năng giao tiếp tốt và bản lĩnh tâm lý khá vững vàng trước áp lực thi đấu.

Tuy nhiên, Hương Giang cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. So với nhiều thí sinh đến từ khu vực Mỹ Latinh, hình thể của cô chưa thực sự nổi bật về độ săn chắc và sức mạnh cơ bắp. Trong phần thi bikini, một số đối thủ sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, đường cong rõ nét và chiều cao vượt trội hơn. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn của Hương Giang đôi khi được nhận xét là khá an toàn, thiên về sự sang trọng và kiểm soát, trong khi Miss Grand thường ưu ái những thí sinh có năng lượng bùng nổ, tạo cảm giác "chiến" và áp đảo sân khấu.

Một yếu tố khác khiến Hương Giang gặp bất lợi là cuộc thi năm nay quy tụ rất nhiều cựu hoa hậu, á hậu và những gương mặt từng có thành tích quốc tế nổi bật. Khoảng cách điểm số giữa các thí sinh không quá lớn nhưng mức độ cạnh tranh lại cực kỳ khốc liệt. Chính vì vậy, dù chưa nằm trong nhóm dẫn đầu bảng điểm hiện tại, Hương Giang vẫn được đánh giá là ứng viên có khả năng tạo đột biến nếu bùng nổ đúng thời điểm ở đêm Chung kết. Với kinh nghiệm và sức hút truyền thông vốn có, cơ hội lội ngược dòng của đại diện Việt Nam vẫn hoàn toàn khả thi.

