Giám khảo chắp tay xin lỗi thí sinh Hoa hậu Hòa bình

Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - giám khảo của MGI All Stars đã có hành động chắp tay xin lỗi đại diện Lào ở phần thi bikini trong đêm bán kết 2 diễn ra ngày 28/5. Trước đó, ông đã chấm 1 điểm cho người đẹp Lào trong phần thi mặt mộc, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Đêm bán kết 2 của cuộc thi MGI All Stars 2026 đã diễn ra ngày 28/5 với phần thi trình diễn bikini. Sau đêm thi này, các thí sinh tiềm năng đã dần lộ diện trước chung kết dự kiến diễn ra ngày 30/5.

Giám khảo chắp tay xin lỗi người đẹp Lào

Diễn biến gây chú ý trong đêm bán kết 2 là phần trình diễn của đại diện Lào - Milanda Aengmany. Người đẹp 29 tuổi tự tin bước ra sân khấu trong bộ bikini họa tiết da báo hiện đại.

Khi Milanda Aengmany tiến tới trước khu vực bàn giám khảo để tạo dáng, giám khảo Omar Harfouch bất ngờ đứng lên, chắp tay cúi đầu và mỉm cười với cô. Kết thúc phần thi bikini, Milanda nhận 5 điểm từ Omar Harfouch.

Nhiều khán giả cho rằng Omar Harfouch có ý xin lỗi Milanda sau khi chấm cho cô 1 điểm ở phần thi Bare face (mặt mộc) trong đêm bán kết đầu tiên.

Trước đó, việc người đẹp Lào và nhiều thí sinh khác bị ông Omar chấm điểm 1, 2 trong phần thi mặt mộc ở đêm bán kết 1 gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng việc làm này khiến thí sinh gặp áp lực về tâm lý. Nhiều người nặng nề hơn còn cho rằng giám khảo đang miệt thị ngoại hình thí sinh.

Trước những tranh cãi, ông Omar đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà tôi đưa ra hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30".

Theo ông, các điểm số được đưa ra dựa trên những tiêu chuẩn nhất quán mà ông đã áp dụng trong nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.

Trong khi đó, giám khảo khác là Psi Scott - thiếu gia tập đoàn Singha thể hiện rõ quan điểm trong phần thi chấm mặt mộc. Anh cho biết sẵn sàng chấm điểm cao cho những người đẹp đã tẩy trang hoàn toàn, trong khi đó Psi Scott sẽ chấm thấp hơn với những người đẹp chỉ tẩy trang qua loa.

Hương Giang gặp sự cố ở phần thi áo tắm

Trong đêm bán kết 2, đại diện Việt Nam khoe hình thể cân đối khi trình diễn bikini. Cô thể hiện những bước catwalk uyển chuyển, cuốn hút cùng loạt động tác xoay người, lắc hông.

Màn trình diễn của Hương Giang nhận điểm 10 từ Abena Akuaba - Miss Grand International 2020 và 9,9 điểm từ ông trùm hoa hậu Osmel Sousa. Giám khảo nổi tiếng khó tính Omar Harfouch dành cho người đẹp Việt Nam điểm 8.

Sau đêm thi, Hương Giang chia sẻ cô gặp sự cố về sức khỏe. "Hôm nay, chân của tôi bị sưng phù nghiêm trọng đến mức không còn vừa với giày của nhà tài trợ nữa. Mặc dù ê-kíp MGI đã rất tử tế hỗ trợ chườm đá và đưa thuốc cho tôi, nhưng tình hình vẫn không đỡ hơn là bao", cô cho biết.

Người đẹp cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả Việt Nam vì sau đêm diễn không thể ra ngoài gặp mọi người do chân của cô bị sưng nhiều hơn bình thường. Trước khi sang Thái Lan, Hương Giang từng cho biết cô bị suy giãn tĩnh mạch ở chân.

Lộ diện top thí sinh tiềm năng cho vương miện

Sau hai đêm thi bán kết, top 15 thí sinh đạt điểm cao nhất đã lộ diện bao gồm Vanessa Pulgarín (Colombia), Faith Porter (Ghana), Mariana Bečková (Cộng hòa Czech), Priscilla Londoño (Colombia), Yamilex Hernández (Cộng hòa Dominica), Gabriela de la Cruz (Venezuela), Suheyn Cipriani (Peru), Tharina Botes (Thái Lan), Nicole Puello (Cộng hòa Dominica), Samantha Quenedit (Ecuador), Harriotte Lane (Anh), Francia Cortés (Mexico), Gazini Ganados (Philippines), Lilia Gzraryan (Armenia), Danilka Germán (Cộng hòa Dominica).

Top 15 thí sinh có điểm cao nhất cùng 3 thí sinh đạt giải phụ sẽ tiến thẳng vào top 18 trong đêm chung kết. Các giải phụ bao gồm World’s Choice Award, Best Runway Award, Best Portrait Award. Trong đêm chung kết, điểm của tất cả thí sinh sẽ được tính lại từ đầu.

Sau hai đêm bán kết, đại diện Việt Nam - Hương Giang tạm đứng ở thứ hạng 16. Cô đạt được số điểm trung bình là 8,78 cho 3 phần thi. Phần thi fashion show trong đêm bán kết 2 hiện vẫn chưa công bố điểm.

Với số điểm này, cơ hội để Hương Giang giành một tấm vé vào top 18 trong đêm chung kết được đánh giá là có triển vọng khi cô luôn có lợi thế ở các hạng mục bình chọn từ đầu cuộc thi.