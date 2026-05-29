Nam diễn viên nhà nhà đều biết nói gì về quá khứ ngồi tù 22 tháng
Nam diễn viên này từng gặp biến cố khi phải "bóc lịch" nhưng vẫn nỗ lực trở lại showbiz.
Nói đến Cổ Thiên Lạc, công chúng thường dùng những từ ngữ mỹ miều để ca ngợi nam diễn viên như “tấm gương đạo đức của Cbiz”, “Chỉ có mặt trời mới có thể làm đen anh ấy được”. Thế nhưng không phải ai cũng biết, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp từng có quá khứ ngục tù, khiến anh hối hận cả đời.
Mới đây, câu chuyện về tuổi trẻ lầm lỡ thuở trước khi vào showbiz của Cổ Thiên Lạc bất ngờ hot trở lại khi bà trùm giải trí Trần Lam bất ngờ réo tên anh trên sóng livestream. Bà Trần Lam cho biết, bà rất khâm phục Cổ Thiên Lạc vì có khởi đầu vô cùng “bết bát” nhưng vẫn có thể lội ngược dòng ngoạn mục, đi đến thành công như ngày hôm nay.
Hóa ra, thời còn “non và xanh”, Cổ Thiên Lạc bị liên lụy vào một vụ án cướp bóc do chọn nhầm bạn để chơi. Thực tế thì Cổ Thiên Lạc chẳng hề “tác động vật lý” với ai cả, anh chỉ phụ trách “ngóng” tình hình hộ đám bạn xấu mà thôi. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vào cuộc, những người bạn của Cổ Thiên Lạc đều chối bay chối biến, chỉ có nam diễn viên “chịu trận”, nhận ngay án tù 22 tháng.
Trang Baijiahao cho biết, Cổ Thiên Lạc đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm không khai bất cứ cái tên nào và trước khi “bóc lịch” còn gửi gắm bạn gái, nhờ người bạn thân thiết nhất quan tâm, giúp đỡ. Ai ngờ, tình nghĩa của Cổ Thiên Lạc lại chỉ nhận được cú “đâm sau lưng” đầy đau đớn khi bạn gái và bạn thân “ăn nem ăn chả” với nhau.
Năm 1992, Cổ Thiên Lạc ra tù nhưng phải đối mặt với quá nhiều thành kiến, chỉ có thể làm những công việc chân tay vất vả để mưu sinh. Dòng đời đưa mỹ nam này đến với làng giải trí nhưng lý lịch từng “ăn cơm nhà nước” khiến anh mãi chẳng có cơ hội vươn lên. Trong lúc túng quẫn, Cổ Thiên Lạc tìm đến bà Trần Lam để vay tiền, mong có cơ hội đổi đời.
Mẹ chồng Quách Đình Đình kể lại: “Lúc nói chuyện, cậu ấy không dám ngẩng đầu lên, nhìn vô cùng tự ti và trống rỗng". Dù vậy, khi trò chuyện vói bà Trần Lam, Cổ Thiên Lạc luôn giữ thái độ chân thành, không “bán thảm”, không cố tình che lấp sai lầm thời trước của bản thân và sẵn sàng gánh vác hậu quả. Có lẽ vì vậy nên bà trùm Cbiz mới không ngại đưa tay giúp đỡ chàng trai trẻ này.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Cổ Thiên Lạc đã thành công thoát khỏi “quá khứ đen”. Từ câu chuyện của tài tử Thần Điêu Đại Hiệp, bà Trần Lam tâm sự: “Từng mắc sai lầm cũng không sao, quan trọng nhất là bạn làm thế nào để đi lên con đường đúng đắn. Như Cổ Thiên Lạc, cậu ấy có quá khứ như vậy nhưng vẫn vươn lên làm diễn viên nổi tiếng, bây giờ thì thành sếp lớn. Thế nên chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực thì ắt sẽ thành công thôi”.
Quả thực, dù khởi đầu gian nan nhưng Cổ Thiên Lạc đã gặt hái nhiều thành công vang dội. Anh trở thành cái tên nhà nhà đều biết với loạt phim kinh điển như Thần Điêu Đại Hiệp, Loan Đao Phục Hận, Cổ Máy Thời Gian, Hồ Sơ Trinh Sát 4, Cửu Long Thành Trại…
Nam diễn viên cũng chẳng ngại ngần thừa nhận quá khứ từng “bóc lịch” của mình. Anh thẳng thắn chia sẻ: “ 22 tháng ngồi tù là vết đen lớn nhất trong cuộc đời tôi”. Từ câu chuyện của chính bản thân, Cổ Thiên Lạc kêu gọi những người trẻ tuổi đừng như mình thuở trước, hãy tránh xa giới bất hảo: “Các bạn đừng quá ham chơi, cũng đừng có tự từ bỏ bản thân mình. Đừng bỏ bê việc học và cũng nhớ ‘đánh bóng’ đôi mắt để nhìn người cho thật chuẩn”, “Ai cũng từng mắc sai lần, quan trọng là phải biết đối mặt và sửa đổi”, “Anh hùng không hỏi xuất thân, nhưng những ai đi sai, bước nhầm thì cần phải biết hối cải làm người mới”…
Quả thực, hiện tại, Cổ Thiên Lạc đang là ngôi sao quyền lực bậc nhất showbiz xứ Cảng và còn đảm nhiệm vị trí Hội trưởng Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong. Thế nhưng anh chưa bao giờ bị kêu ca về thái độ, luôn sống kín tiếng, gần như nói không với drama và được mọi người yêu quý vì sự tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, dìu dắt đàn em.
Đặc biệt, Cổ Thiên Lạc được cống chúng hết sức tôn trọng vì hành trình làm từ thiện bền bỏ và kín tiếng suốt hơn 30 năm qua. Theo trang 163, tính đến nay, Cổ Thiên Lạc đã xây dựng 139 trường tiểu học, hàng chục Sở y tế cũng như hơn 700 hầm chứa nước sạch, giúp hơn 100.000 em nhỏ miền núi được đến trường.
Nguồn: baijiahao