Hà Anh Tuấn cùng dàn nghệ sĩ trồng 1000 cây xanh

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Hà Anh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ Việt vừa tham gia hoạt động trồng rừng thuộc khuôn khổ FORESTIVAL 2026 tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình). Sự kiện quy tụ 1.000 khán giả đầu tiên sở hữu vé cùng các nghệ sĩ như Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, DJ 2Pillz, Lâm Thanh Nhã… chung tay gieo hơn 1.000 cây xanh bản địa để phục hồi sinh cảnh tự nhiên.

Sau mùa đầu tiên tổ chức tại rừng Cúc Phương năm 2025, FORESTIVAL trở lại với chủ đề “Chiến Binh Bình Minh”, lấy cảm hứng từ dấu tích khảo cổ của người Tràng An cổ. Bên cạnh không gian âm nhạc, lễ hội tiếp tục theo đuổi định hướng kết hợp nghệ thuật với các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Điểm đặc biệt của hành trình năm nay nằm ở việc hướng trực tiếp đến việc bảo vệ voọc mông trắng - loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất thế giới đang sinh sống tại Vân Long. Những cây bản địa như cây Và nước hay cây Sung được lựa chọn để tạo nguồn thức ăn và môi trường sống ổn định cho loài voọc trong tương lai.

Giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn của vùng đất ngập nước, hình ảnh Hà Anh Tuấn và dàn nghệ sĩ xắn tay áo, đi ủng, lội bùn để tự tay trồng từng gốc cây khiến nhiều khán giả thích thú. Không còn ánh đèn sân khấu hay khoảng cách giữa nghệ sĩ với công chúng, tất cả cùng hòa vào hoạt động cộng đồng với tinh thần gần gũi và giản dị.

Những tiếng cười nói, những cái đập tay động viên hay khoảnh khắc các nghệ sĩ truyền tay nhau từng bầu cây tạo nên bầu không khí sôi nổi nhưng cũng đầy cảm xúc. Thay vì chỉ dừng ở vai trò biểu diễn, nhiều nghệ sĩ chọn cách trực tiếp tham gia các hoạt động môi trường để lan tỏa thông điệp tích cực đến khán giả trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, Hà Anh Tuấn cho biết anh mong muốn mỗi người tham gia đều cảm nhận được sự kết nối với thiên nhiên bằng những hành động thực tế. Nam ca sĩ nhấn mạnh những cây xanh được trồng hôm nay sẽ góp phần tạo nguồn sống cho voọc mông trắng cũng như phủ xanh toàn bộ khu vực đầm Vân Long trong tương lai.

Trong khi đó, Bùi Công Nam không giấu được sự xúc động khi chứng kiến quy mô dự án ngày càng mở rộng. Nam ca sĩ cho rằng đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ của Ninh Bình khiến anh cảm nhận rõ hơn tình yêu dành cho môi trường sống xung quanh. Anh hy vọng các hoạt động như dự án này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ để ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm hơn đến câu chuyện bảo tồn thiên nhiên.

Các nghệ sĩ đồng hành trong chương trình.

Được biết, dự án nằm trong hành trình của dự án “Rừng Việt Nam” do Hà Anh Tuấn khởi xướng từ năm 2019. Sau nhiều năm triển khai, dự án đã ghi nhận hơn 34.800 cây xanh được gieo trồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Lâm Đồng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bình Thuận hay Cúc Phương.

Không chỉ tổ chức các hoạt động trồng rừng, dự án còn hướng đến mô hình lễ hội thân thiện với môi trường thông qua nhiều giải pháp giảm thiểu dấu chân carbon như khuyến khích giao thông xanh, ưu tiên năng lượng tái tạo và quản lý chất thải chặt chẽ.

Có thể nói, thay vì chỉ tạo dấu ấn bằng sân khấu hay dàn line-up nổi tiếng, dự án đang cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh một lễ hội giải trí gắn liền với trách nhiệm cộng đồng. Trong đó, sự đồng hành của Hà Anh Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ Việt trở thành điểm nhấn giúp hành trình này nhận được sự chú ý và lan tỏa mạnh mẽ hơn tới công chúng.