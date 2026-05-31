Vì sao 5 tỷ đồng vẫn không thể đưa Hương Giang đăng quang Miss Grand?

Dù không thể giành vương miện, việc lọt Top 3 chung cuộc vẫn là kết quả đáng ghi nhận đối với Hương Giang.

Khép lại hành trình tại Miss Grand All Stars, Hương Giang chính thức cán đích ở vị trí Á hậu 2. Kết quả này khiến nhiều khán giả Việt Nam tiếc nuối bởi trong vài vòng thi, Hương Giang là ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện. Thậm chí, trước thềm Chung kết, Hương Giang còn liên tục tạo ra những cú bứt phá ngoạn mục nhờ lượng bình chọn áp đảo từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ hành trình của cuộc thi, việc Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2 cũng phản ánh khá rõ những điểm mạnh, đồng thời cho thấy những hạn chế khiến cô chưa thể chạm tay đến ngôi vị cao nhất.

Không phải ngẫu nhiên mà Hương Giang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải. So với phần lớn đối thủ, Hương Giang sở hữu lợi thế về kinh nghiệm sân khấu và khả năng xử lý truyền thông. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, từng chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp hiểu rõ cách tạo dấu ấn trong từng vòng thi.

Bên cạnh đó, câu chuyện cá nhân của Hương Giang cũng là điểm cộng đặc biệt. Hành trình vượt qua định kiến để trở thành một trong những người phụ nữ chuyển giới thành công nhất Việt Nam giúp cô sở hữu nguồn cảm hứng mà không phải thí sinh nào cũng có. Ở phần thi Top 5, Hương Giang gây ấn tượng khi khẳng định bản thân là người tiên phong, là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên lọt Top 5 Miss Grand All Stars. Cách cô biến câu chuyện cá nhân thành thông điệp về sự kiên cường và truyền cảm hứng được nhiều khán giả đánh giá cao.

Một điểm không thể phủ nhận trong hành trình của Hương Giang tại Miss Grand All Stars chính là khả năng tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt. Trong suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam luôn biết cách khiến bản thân trở thành tâm điểm thảo luận, từ những màn xuất hiện trên sân khấu cho đến các khoảnh khắc bên lề. Mỗi lần xuất hiện, cô đều tạo ra một chủ đề để khán giả bàn luận, từ phát ngôn, câu chuyện truyền cảm hứng cho đến cách tương tác với người hâm mộ. Trong một cuộc thi mà sức nóng truyền thông đóng vai trò quan trọng không kém chuyên môn, khả năng duy trì độ phủ sóng giúp Hương Giang luôn nằm trong nhóm thí sinh được chú ý nhất.

Bên cạnh đó, chiến lược lựa chọn trang phục của Hương Giang cũng được đánh giá khá thông minh. Thay vì chạy theo những thiết kế quá cầu kỳ hay cố gắng tạo sốc bằng những bộ váy gây tranh cãi, cô ưu tiên các thiết kế giúp tôn lợi thế hình thể, đồng thời phù hợp với từng vòng thi. Nhiều bộ váy của Hương Giang không hẳn là nổi bật nhất sân khấu nhưng lại tạo hiệu ứng hình ảnh tốt khi lên sóng, giúp cô trông sang trọng, thanh lịch và dễ ghi điểm với khán giả.

Ở các phần thi quan trọng, đại diện Việt Nam cũng thường chọn hướng tiếp cận an toàn nhưng hiệu quả. Những gam màu nổi bật, đường cắt tôn vóc dáng cùng phong cách trang điểm sắc sảo giúp cô duy trì hình ảnh ổn định xuyên suốt cuộc thi. Chính sự tính toán kỹ lưỡng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân đã góp phần giúp Hương Giang nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, đồng thời duy trì lượng bình chọn áp đảo từ người hâm mộ.

Ngoài ra, bản lĩnh sân khấu của Hương Giang cũng là điều khó phủ nhận. Dù nhiều lần rơi vào tình huống bất ngờ như bị đọc sai tên khi công bố kết quả hay liên tục đứng trước áp lực từ các bảng điểm công khai, đại diện Việt Nam vẫn giữ được phong thái tự tin và sự bình tĩnh xuyên suốt cuộc thi.

Miss Grand All Stars áp dụng tỷ lệ chấm điểm 70% từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Điều đó đồng nghĩa, dù sở hữu lượng vote áp đảo, đại diện Việt Nam vẫn phải thuyết phục được hội đồng giám khảo ở các phần thi quyết định. Một trong những điều khiến khán giả tiếc nuối nhất sau đêm Chung kết Miss Grand All Stars chính là việc Hương Giang nhận được lượng bình chọn khổng lồ nhưng không thể đăng quang vị trí cao hơn. Từ phần thi top 18 đến top 3, tổng lượng bình chọn cho Hương Giang lên đến hơn 160.000 vote, ước tính tương đương gần 4,5 - 5 tỷ đồng. Kết quả cuối cùng cũng cho thấy một thực tế quan trọng của cuộc thi năm nay, bình chọn chỉ là lợi thế chứ không phải yếu tố quyết định tất cả.

Bảng điểm Top 10, Top 5 và Top 3 được công khai ngay trong đêm Chung kết cũng cho thấy điểm yếu lớn nhất của đại diện Việt Nam nằm ở phần đánh giá từ ban giám khảo. Trong khi lượng vote của Hương Giang vượt xa các đối thủ, điểm trung bình chuyên môn của cô lại nhiều lần xếp cuối hoặc gần cuối nhóm thí sinh dẫn đầu. Đặc biệt ở các vòng ứng xử quyết định, điểm số của Hương Giang không tạo được khoảng cách đủ lớn để bù lại những hạn chế về tổng thể.

Có thể thấy, sức mạnh fandom đã giúp Hương Giang tạo nên một hành trình đáng nhớ, liên tục giữ vị trí nổi bật và tiến sâu vào đêm Chung kết. Thế nhưng ở một cuộc thi mà ban giám khảo nắm tới 70% quyền quyết định, chỉ riêng lượng vote khổng lồ vẫn chưa đủ để bảo đảm chiến thắng. Cuối cùng, chiếc vương miện thuộc về Vanessa Pulgarín - thí sinh duy trì phong độ ổn định, sở hữu điểm chuyên môn cao và nhận được sự đánh giá đồng đều từ hội đồng giám khảo xuyên suốt cuộc thi.

Một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất của Hương Giang là phần thi ứng xử. Khán giả Việt đánh giá cao các câu trả lời của Hương Giang vì giàu cảm xúc, truyền cảm hứng và gắn liền với hành trình cá nhân. Tuy nhiên, một bộ phận fan sắc đẹp quốc tế cho rằng người đẹp đôi lúc quá tập trung vào câu chuyện của bản thân thay vì đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi. Trong khi đó, Vanessa Pulgarín hay Faith Maria Porter lại được nhận xét có phong cách trả lời ngắn gọn, mạch lạc và trực diện hơn.

Bên cạnh kỹ năng ứng xử, yếu tố hình thể cũng là điểm khiến Hương Giang gặp bất lợi. So với nhóm thí sinh mạnh nhất cuộc thi, đại diện Việt Nam không sở hữu lợi thế vượt trội về chiều cao hay tỷ lệ cơ thể. Trong phần thi bikini, Hương Giang được đánh giá có thần thái tốt nhưng vẫn lép vế trước những đối thủ sở hữu hình thể chuẩn người mẫu như Colombia, Czech Republic hay Ghana. Ngoài ra, phong độ của Hương Giang cũng không thực sự ổn định xuyên suốt hành trình. Có những vòng thi cô bùng nổ và nhận nhiều lời khen, nhưng cũng có những phần trình diễn chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ so với kỳ vọng ban đầu.

Dù không thể chạm tay đến chiếc vương miện cao nhất, việc Hương Giang khép lại hành trình tại Miss Grand All Stars với danh hiệu Á hậu 2 vẫn là một thành tích đáng tự hào đối với người hâm mộ Việt Nam. Bởi lẽ, đây không phải một cuộc thi dành cho các gương mặt mới, mà là sân chơi quy tụ những hoa hậu, á hậu giàu kinh nghiệm, từng chinh chiến tại nhiều đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Trên hành trình kéo dài nhiều tuần, Hương Giang liên tục là cái tên được nhắc đến nhiều nhất cuộc thi. Đại diện Việt Nam không chỉ tạo sức hút trên mạng xã hội mà còn nhiều lần dẫn đầu lượng bình chọn áp đảo từ khán giả toàn cầu. Từ những phần thi trình diễn, mặt mộc cho đến các vòng loại trực tiếp, cô đều cho thấy bản lĩnh sân khấu, sự tự tin và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Đặc biệt, việc lọt vào Top 5 và Top 3 chung cuộc mang ý nghĩa rất lớn với riêng Hương Giang. Trong phần ứng xử, chính cô cũng nhấn mạnh mình là người tiên phong, là một trong những phụ nữ chuyển giới mở ra cánh cửa mới cho các cuộc thi sắc đẹp. Hành trình của Hương Giang không chỉ là câu chuyện về danh hiệu mà còn là hành trình truyền cảm hứng về sự kiên trì, dám vượt qua giới hạn và theo đuổi ước mơ đến cùng.

Nhìn vào kết quả cuối cùng, khoảng cách giữa Hương Giang và các đối thủ dẫn đầu không quá lớn. Trong khi Vanessa Pulgarín được đánh giá vượt trội về phong độ ổn định, kỹ năng trình diễn và điểm số từ ban giám khảo, Hương Giang vẫn là thí sinh sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất cuộc thi. Việc nhận được hàng trăm nghìn lượt bình chọn từ khán giả là minh chứng cho sự yêu mến mà công chúng dành cho cô sau nhiều năm hoạt động.

Có thể nói, Á hậu 2 không phải là cái kết hoàn hảo mà người hâm mộ mong chờ, nhưng đó vẫn là một dấu mốc đáng ghi nhận. Với nhiều khán giả, giá trị lớn nhất mà Hương Giang có được không chỉ nằm ở chiếc vương miện, mà còn ở hành trình dám thử thách bản thân, dám đứng trên sân khấu lớn và khiến cái tên Việt Nam được nhắc đến xuyên suốt mùa giải.

