"Cuộc sống của Kim Soo Hyun đã bị hủy hoại"

Phía Kim Soo Hyun vừa bóng gió về vụ kiện trị giá 19 triệ USD, nói rằng cuộc sống của nam diễn viên đã bị "hủy hoại" sau bê bối kéo dài một năm qua.

Đội ngũ pháp lý của ngôi sao hạng S truyền hình Hàn Quốc Kim Soo Hyun đã có cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên sau vụ bắt giữ một YouTuber Kim Se Ui vào đầu tuần này. Kim Se Ui bị bắt với cáo buộc đã dàn dựng một chiến dịch dựa trên bằng chứng giả mạo nhằm "hủy hoại hoàn toàn" danh tiếng và cuộc sống của Kim Soo Hyun.

Luật sư Ko Sang Rok, người đại diện pháp lý của nam diễn viên, đã xuất hiện trên chương trình "News Today" của đài MBC hôm thứ Năm tuần này (28/5, theo giờ địa phương) và nêu rõ các cáo buộc chống lại Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube HoverLab, hay còn gọi là Garo Sero Institute.

Luật sư Ko cho biết các cáo buộc bao gồm phỉ báng, thông tin sai lệch, tống tiền, phát tán trái phép tài liệu đã ghi âm và vi phạm luật chống quấy rối của Hàn Quốc. Ông nói rằng Kim Se Ui đã lan truyền những tuyên bố sai sự thật khi cho rằng Kim Soo Hyun đã hẹn hò với nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron khi cô vẫn còn là vị thành niên và rằng công ty quản lý của nam diễn viên đã gây áp lực buộc cô phải trả nợ - lý do được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô.

Luật sư Ko còn cáo buộc thêm rằng các tài liệu, bao gồm tin nhắn KakaoTalk và bản ghi âm được cho là của Kim Sae Ron, đã bị thao túng để củng cố những tuyên bố do Kim Se Ui tạo ra.

Kim Se Ui gần đây đã bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến việc làm giả bằng chứng và lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến Kim Soo Hyun. Tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ, viện dẫn lý do lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng và nguy cơ bỏ trốn.

Luật sư Ko nói trong cuộc phỏng vấn: "Vụ án này không chỉ đơn thuần là về khả năng tiêu hủy bằng chứng. Bản chất của tội phạm chính là làm giả bằng chứng".

Ông Ko cũng nói thêm rằng nhiều cá nhân được cho là có liên quan, làm dấy lên lo ngại về sự phối hợp giữa các bên trong sự vụ này. Luật sư của Kim Soo Hyun đã nhắc đến một trong những điểm nóng nhất của vụ bê bối liên quan đến bản ghi âm được cho là của nữ diễn viên quá cố. Ông Ko lập luận rằng có "nhiều tình tiết" cho thấy bản ghi âm đã bị thao túng, cả về nguồn gốc và nội dung. Luật sư của Kim Soo Hyun mô tả người cung cấp bản ghi âm là một cá nhân được biết đến với tên "Kali Park", người mà ông cho là không đáng tin cậy với "những tuyên bố hoang đường", bao gồm cả cáo buộc liên quan đến sát thủ được thuê.

Ông Ko cũng đặt câu hỏi về tính xác thực của chính các đoạn ghi âm, cho rằng diễn biến hội thoại và nội dung giữa các tập tin riêng biệt không khớp nhau. Ông nói thêm rằng các tập tin gốc chưa bao giờ được nộp và bản gốc của chúng đã biến mất.

Giải đáp những đồn đoán trên mạng liên quan đến Cơ quan Pháp y Quốc gia, luật sư Ko cho biết các báo cáo truyền thông trước đây cho rằng các đoạn ghi âm bị đánh giá là "không kết luận được" đã lan truyền rộng rãi trên mạng, nhưng chưa có báo cáo pháp y chính thức nào được công khai hoặc xác minh.

"Việc không thể xác định tính xác thực về mặt kỹ thuật không có nghĩa là tài liệu đó là thật" - ông nói.

Ông Ko cũng cáo buộc phía Kim Se Ui đã thao túng ảnh chụp màn hình KakaoTalk bằng cách thay đổi ảnh đại diện và tên để làm cho các cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron và một người khác trông như thể được trao đổi với Kim Soo Hyun.

"Đêm đó, hàng trăm bài báo đã được đăng tải" - ông Ko nói - "Kế hoạch thao túng dư luận thông qua các tài liệu giả mạo đã thành công".

Theo luật sư, động cơ bị cáo buộc của Kim Se Ui là liên tục khuếch đại các cáo buộc giật gân để thu hút lượt xem, ảnh hưởng và lợi nhuận tài chính thông qua các khoản quyên góp và doanh thu tài trợ. Luật sư Ko mô tả vụ việc là một "sự cố chưa từng có tiền lệ, liên quan đến việc làm giả cả những tài liệu cốt lõi như các cuộc trò chuyện và bản ghi âm trên KakaoTalk". Ông cũng đồng thời cho biết thêm đó là "một tội ác xã hội có tổ chức và được lên kế hoạch nhằm hủy hoại danh tiếng và cuộc sống của một nạn nhân vô tội và là một diễn viên được yêu mến trên toàn cầu".

Trong cuộc phỏng vấn, luật sư của Kim Soo Hyun cũng tiết lộ quy mô có thể của yêu cầu bồi thường dân sự từ phía nam diễn viên. Luật sư Ko nói ban đầu, ngôi sao phim "Nữ hoàng nước mắt" đã đệ đơn kiện đòi 12 tỷ won (tương đương 8,7 triệu USD) ngay sau khi vụ bê bối nổ ra, nhưng số tiền này có thể tăng lên sau khi đánh giá lại thiệt hại nam diễn viên phải gánh chịu trong suốt một năm qua.

Theo các tài liệu được cung cấp cho các nhà điều tra, luật sư Ko cho biết phía Kim Soo Hyun hiện ước tính thiệt hại vào khoảng 30 tỷ won, làm tăng khả năng yêu cầu bồi thường thiệt hại lên con số rất lớn.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, luật sư Ko nói rằng nhóm pháp lý sẽ tiếp tục giúp nam diễn viên khôi phục cuộc sống thường nhật và trở lại với công chúng thông qua các dự án trong tương lai.