Scandal nóng: Nữ diễn viên dành 13 năm yêu bạn trai nhưng bị “cắm sừng” suốt 7 năm mà không biết, thấy đàng trai cưới tiểu tam mà ngã ngửa

Những tình tiết trong vụ ngoại tình liên quan tới cặp đôi diễn viên này khiến công chúng không khỏi sốc nặng.

Sáng 30/5, tờ Sohu đưa tin, nữ diễn viên người Trung Quốc Thạch Nhụy vừa khiến cả mạng xã hội nổi sóng khi bất ngờ đăng đàn bóc phốt bạn trai cũ - tài tử Tiêu Húc ngoại tình, “cắm sừng” cô trong thời gian dài. Theo nguồn tin, Thạch Nhụy - Tiêu Húc yêu sâu đậm suốt 13 năm, họ nảy sinh tình cảm dành cho nhau từ năm 2012 và chính thức “đường ai nấy đi” hồi năm 2025. Thế nhưng ngay từ năm 2018, Tiêu Húc đã lén lút qua lại, yêu đương 1 người phụ nữ khác và quan hệ ngoài luồng sau lưng Thạch Nhụy. Tới nay, Tiêu Húc thậm chí còn cưới luôn tiểu tam về làm vợ, vừa loan báo rầm rộ tin kết hôn của mình trên trang cá nhân trong ngày 29/5. Nói cách khác, Tiêu Húc bị tố đã lén lút ngoại tình suốt 7 năm từ năm 2018 - 2025 trong khi vẫn còn đang trong mối quan hệ hẹn hò với Thạch Nhụy.

Đáng nói, lúc mới tan vỡ với Tiêu Húc, Thạch Nhụy còn tưởng họ chia tay do tình cảm phai nhạt và không có sự chen chân của người thứ 3. Phải tới tận ngày hôm qua khi Tiêu Húc tuyên bố kết hôn và vợ anh này xác nhận mình đã hẹn hò ông xã tận 8 năm (2018-2026) thì Thạch Nhụy mới ngớ người phát hiện ra mình bị bạn trai cũ họ Tiêu “cắm sừng” suốt 7 năm trời (2018-2025).

Tiêu Húc vừa tuyên bố kết hôn, ai dè ngay lập tức cô dâu bị bóc làm tiểu tam. Ảnh: Weibo

Thạch Nhụy chỉ vừa mới phát hiện ra sự thật mình bị “cắm sừng” suốt 7 năm trời. Ảnh: Weibo

Trên trang cá nhân, Thạch Nhụy cũng vừa đăng đàn chỉ trích bạn trai cũ Tiêu Húc, đồng thời tranh thủ “đá xéo” tiểu tam: “Sau khi chia tay rồi yêu người mới, sau khi ly hôn rồi tái hôn, tất cả đó đều là chuyện bình thường. Nhưng trong suốt nhiều năm qua, tôi lại chẳng hề tìm thấy 1 chút dấu vết hay manh mối nào từ anh. Là do anh giấu quá giỏi, hay là do tôi quá ngu ngốc đây? Tôi không dám đào sâu vào những dòng thời gian bị chồng chéo, không dám nhìn những bức ảnh đó, thậm chí ngay cả với những tin nhắn do bạn bè gửi đến, tôi cũng không dám đọc. Thật sự phải cảm thán sức chịu đựng và sự nhẫn nhịn của cô gái kia (tiểu tam), 8 năm qua của cô chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ? Tôi từng không thể hiểu nổi sự bạo lực lạnh và thái độ thờ ơ của anh trước khi chia tay, giờ đây cuối cùng thì tôi cũng đã có câu trả lời rồi. Giờ thì hình như tôi đã hiểu ra 1 chút rồi, nhưng tôi lại vẫn không muốn tin, vì nếu là như vậy thì tôi sẽ trở nên vô cùng thảm hại và bẽ bàng”.

Thạch Nhụy vừa lên bài đả kích Tiêu Húc. Ảnh: Weibo

Đồng thời, truyền thông xứ Trung cũng khui ra được 1 số hình ảnh cho thấy mức độ trơ trẽn không thể chấp nhận nổi của Tiêu Húc. Cụ thể, vào năm 2021, Tiêu Húc vẫn công khai ôm Thạch Nhụy đón năm mới, còn gọi cô là “vợ yêu” không biết ngượng miệng dù lúc đó nam diễn viên đã hẹn hò với tiểu tam - người mà hiện tại vừa trở thành vợ anh. Chưa dừng lại ở đó, Tiêu Húc còn bị mỉa mia là “bậc thầy quản lý thời gian” khi vừa hẹn hò với Thạch Nhụy lại vừa tranh thủ dành thời gian đi chơi vui vẻ bên tiểu tam, thậm chí còn ngang nhiên đưa “bé ba” tới những buổi tụ tập bạn bè. Từ chi tiết này, nhiều người bạn của Tiêu Húc đã bị tố thông đồng nhằm giúp nam tài tử ngoại tình trót lọt, qua lại với tiểu tam sau lưng Thạch Nhụy.

Tiêu Húc thản nhiên đưa tiểu tam đi chơi với bạn bè vào thời điểm còn đang hẹn hò Thạch Nhụy. Ảnh: Weibo

Thạch Nhụy sinh năm 1990 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô từng gây chú ý khi diễn xuất trong nhiều phim ăn khách như Tư Đằng, Phàm Nhân Ca,...

Trong khi đó, Tiêu Húc sinh năm 1987 tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, Trung Quốc. Anh thu hút được sự quan tâm từ công chúng khi góp mặt trong các tác phẩm đình đám như Kiếm Vương Triều, Nhà Vuông N Lần,...

Nguồn: Sohu