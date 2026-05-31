Giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm ở Miss Grand All Stars là ai?

Nữ giám khảo người Mexico chấm Hương Giang 5 điểm trong phần thi ứng xử tại Miss Grand International All Stars gây tranh cãi trong cộng đồng sắc đẹp.

Kết quả chung kết Miss Grand International All Stars 2026 vẫn đang là chủ đề được cộng đồng sắc đẹp bàn luận sôi nổi. Bên cạnh việc Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2 dù sở hữu lượng bình chọn áp đảo, sự chú ý còn đổ dồn vào nữ giám khảo đã chấm đại diện Việt Nam số điểm thấp bất ngờ trong phần thi ứng xử.

Phần thi ứng xử top 3 của Hương Giang.

Ngay sau đêm thi, bảng điểm của Top 3 được ban tổ chức công khai. Trong đó, Hương Giang nhận một điểm 5 từ giám khảo Lupita Jones, mức điểm thấp nhất dành cho người đẹp Việt Nam. Chi tiết này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi nhiều khán giả cho rằng khoảng cách điểm số giữa Lupita Jones và các giám khảo khác là quá lớn, có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung cuộc.

Trước đó ở phần thi ứng xử top 5, Lupita cũng chấm Hương Giang 5 điểm gây nhiều khó hiểu. Không ít người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của Lupita Jones để phản đối, đồng thời yêu cầu cựu Hoa hậu Hoàn vũ giải thích về cách chấm điểm dành cho đại diện Việt Nam.

Trong đêm chung kết, Hương Giang được đánh giá có phần ứng xử giàu cảm xúc. Trước câu hỏi về những phẩm chất giúp cô trở thành một ngôi sao, người đẹp Việt Nam nhấn mạnh sức mạnh của sự can đảm và lòng kiên trì.

Bằng tiếng Anh, Hương Giang chia sẻ rằng chính sự dũng cảm giúp cô thay đổi số phận, vượt qua những giới hạn để viết nên câu chuyện của riêng mình. Người đẹp cũng khẳng định một ngôi sao không chỉ tỏa sáng cho bản thân mà còn phải truyền cảm hứng, mở ra cơ hội cho cộng đồng và giúp người khác tin vào chính mình.

Giám khảo Lupita Jones chấm Hương Giang 5 điểm ứng xử gây tranh cãi.

Dù nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả, câu trả lời này vẫn không đủ để thuyết phục toàn bộ hội đồng giám khảo.

Điều khiến tranh cãi càng trở nên gay gắt là Lupita Jones từng có những phát ngôn gây chú ý liên quan đến người chuyển giới.

Năm 2022, khi còn giữ vai trò Giám đốc quốc gia của cuộc thi Mexicana Universal, Lupita Jones từng bày tỏ quan điểm phản đối việc người chuyển giới tham gia sân chơi này. Bà cho rằng người chuyển giới không nên bị phân biệt đối xử và xứng đáng được tôn trọng, nhưng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico khi đó không phải sân chơi dành cho họ. Phát ngôn này từng tạo nên nhiều tranh luận trong cộng đồng sắc đẹp quốc tế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điểm số của Lupita Jones liên quan đến giới tính hay câu chuyện cá nhân của đại diện Việt Nam. Việc chấm điểm vẫn được xem là quan điểm chuyên môn của từng giám khảo trong khuôn khổ cuộc thi.

Lupita Jones tên đầy đủ là María Guadalupe Jones Garay, sinh năm 1967 tại bang Baja California, Mexico. Bà được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất đất nước này.

Năm 1991, Lupita Jones làm nên lịch sử khi trở thành người Mexico đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Chiến thắng của bà được xem là cột mốc quan trọng, mở đường cho hàng loạt thành công của các đại diện Mexico trên đấu trường sắc đẹp quốc tế sau này.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lupita Jones không bước lùi khỏi ngành công nghiệp sắc đẹp mà chuyển sang công tác đào tạo và tổ chức các cuộc thi. Năm 1994, bà thành lập công ty riêng, xây dựng hệ thống tuyển chọn đại diện Mexico tham gia các sân chơi quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của Lupita Jones, nhiều người đẹp Mexico đã đạt thành tích cao, trong đó có các Hoa hậu Hoàn vũ như Ximena Navarrete và Andrea Meza. Ngoài vai trò "bà trùm hoa hậu", bà còn hoạt động với tư cách nhà sản xuất, diễn viên, diễn giả, tác giả sách và đại sứ cho nhiều hoạt động cộng đồng.

Ở tuổi 59, Lupita Jones vẫn là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Về đời tư, Lupita Jones sống kín tiếng, ít chia sẻ về cuộc sống gia đình.