Hương Giang nhận xét về Tân Hoa hậu, tuyên bố không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa

Sau hành trình nhiều cảm xúc tại Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang chính thức khép lại cuộc thi với thành tích Á hậu 2 chung cuộc. Dù không chạm tay đến chiếc vương miện cao nhất, nàng hậu Việt vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả khi có màn thể hiện nổi bật xuyên suốt mùa giải.

Ngay sau đêm chung kết, Hương Giang đã có những chia sẻ đầu tiên về kết quả đạt được. Á hậu 2 Miss Grand International All Stars cho biết bản thân hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại và cảm thấy những mục tiêu lớn nhất khi quyết định trở lại đấu trường nhan sắc quốc tế đều đã hoàn thành.

Hương Giang tâm sự rằng điều quan trọng nhất không nằm ở danh hiệu cuối cùng mà là việc cô đã chứng minh được cho mọi người thấy quyết định tham gia Miss Grand International All Stars là đúng đắn. Sau nhiều năm kể từ lần chinh chiến quốc tế trước đây, nàng hậu muốn cho khán giả thấy khả năng của bản thân, đồng thời bù đắp những tiếc nuối còn dang dở trong quá khứ.

Khoảnh khắc Hương Giang đăng quang Á hậu 2 Miss Grand (Clip: BTC)

Người đẹp cho biết cô hạnh phúc khi hành trình lần này đã truyền được nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng đến nhiều người. Với Hương Giang, đó là thành quả đáng giá không kém bất kỳ danh hiệu nào.

Khi được hỏi về kết quả chung cuộc, Hương Giang dành nhiều lời khen cho Tân Hoa hậu Vanessa Pulgarin. Cô nói: "Bạn Vanessa rất phù hợp với cuộc thi và danh hiệu này".

Về phần mình, nàng hậu cho biết cô đã thực sự hạnh phúc với những gì đạt được. Thậm chí, Hương Giang còn hài hước đùa rằng nếu đăng quang thì sẽ phải tiếp tục thi tiếp mùa All Stars thứ 2 nên vị trí hiện tại là trọn vẹn. Đáng chú ý, Hương Giang cũng xác nhận Miss Grand International All Stars sẽ là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Hương Giang chia sẻ sau chung kết Miss Grand (Clip: Thầy Beo U40)

Theo công bố từ ban tổ chức, Hoa hậu đăng quang sẽ nhận vương miện cùng khoản tiền thưởng dao động từ 100 nghìn đến 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 2,6 tỷ đồng đến 26 tỷ đồng). Tuy nhiên, cơ chế trao thưởng lại không đơn giản như nhiều cuộc thi sắc đẹp thông thường.

Cụ thể, Tân Hoa hậu sẽ không thể nhận toàn bộ số tiền ngay sau đêm đăng quang mà chỉ nhận trước 50 nghìn đô (khoảng 1,3 tỷ đồng). Phần thưởng còn lại trị giá 50 nghìn đô sẽ chỉ được trao khi cô quay trở lại mùa giải tiếp theo để bảo vệ danh hiệu, bất kể kết quả thi đấu ra sao.

Nếu người đẹp tiếp tục giành chiến thắng thêm một mùa nữa, cô sẽ nhận thêm khoản thưởng bổ sung trị giá 100 nghìn đô (khoảng 2,6 tỷ đồng). Còn trường hợp người đẹp đó đăng quang 3 mùa liên tiếp thì sẽ nhận mức thưởng 1 triệu đô (26 tỷ đồng). Đây được xem là thử thách gần như chưa từng có trong lịch sử các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trong đêm chung kết, Hương Giang là thí sinh tạo nhiều dấu ấn, từ bộ váy cánh bướm khổng lồ cho đến những màn ứng xử thuyết phục. Trong Top 3, cô nhận câu hỏi: "Bạn sở hữu những phẩm chất gì giúp bạn trở thành một ngôi sao và cho phép mọi người nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?".

Là người thứ 2 bước vào phần thi, Hương Giang không giấu được sự hồi hộp trên gương mặt trong những giây đầu tiên. Tuy nhiên cô rất nhanh lấy lại tinh thần và có màn trả lời trọn vẹn bằng tiếng Anh.

Hương Giang nói: "Làm việc trong ngành công nghiệp này hơn một thập kỷ đã giúp tôi nhận ra rằng lòng can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ là người viết nên lịch sử kể từ bây giờ; và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang trải qua giai đoạn tăm tối trong cuộc đời. Họ nhìn vào bạn và biết rằng không có giấc mơ nào là bất khả thi, không có ước mơ nào là quá lớn lao, và bạn có thể dẫn dắt cộng đồng phía sau mình. Bạn có thể sẻ chia thế giới này bằng chính sức mạnh của bạn của mình và không gì là không thể.

Khi bạn giữ vững sự kiên trì và tiếp tục tiến về phía trước, bạn có thể thay đổi thế giới ngay từ khoảnh khắc này tại MGI. Tôi là một ngôi sao, và tôi tỏa sáng không phải vì lợi ích của riêng mình, tôi là ngôi sao vì tôi tỏa sáng cho tất cả mọi người, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên. Tôi ở đây để mở ra cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất mà tôi luôn mang theo. Xin cảm ơn!"- (tạm dịch - PV)

Hương Giang đã có những phần thi được đánh giá là ổn định, toả sáng đúng lúc. Dù để lại nhiều tiếc nuối không chạm tay chiếc vương miện nhưng không thể phủ nhận nàng hậu Việt đã có hành trình mang nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.