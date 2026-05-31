Dụi mắt mãi vẫn không tin đây là “thiên thần nhí” Choo Sarang, đứng cạnh Jang Won Young còn tưởng 1 cú lừa

Ngoại hình của “thiên thần nhí” Choo Sarang bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mới đây.

Chiều 30/5, tờ Joynews24 đưa tin, sao nhí 1 thời Choo Sarang vừa phủ kín truyền thông và mạng xã hội khi cùng mẹ tham dự sự kiện của 1 thương hiệu.

Từng là “thiên thần nhí” làm chao đảo khắp châu Á qua chương trình ăn khách The Return of Superman, Choo Sarang giờ đây khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước màn lột xác ngoạn mục thành 1 thiếu nữ sở hữu chiều cao đáng mơ ước cùng đôi chân dài miên man khi chỉ mới ở tuổi 15. Thậm chí, nhiều khán giả cho biết đã dụi mắt mãi vẫn không tin nổi thiếu nữ xinh đẹp cao ráo trong hình là Choo Sarang, bởi lẽ họ không nghĩ Choo Sarang lại có thể phát triển chiều cao với tốc độ thần tốc như vậy.

Đặc biệt, khi xuất hiện chung khung hình với “công chúa Kpop” Jang Won Young, Choo Sarang dù chỉ đi giày bệt nhưng vẫn trông cao hơn rõ rệt so với đàn chị, cho thấy sao nhí 1 thời giờ chắc chắn đã vượt qua cột mốc 1m75 và hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 1m80 trong tương lai. Thông tin Choo Sarang cao hơn cả “thánh body” Jang Won Young đã ngay lập tức lọt hot search, trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Ban đầu 1 số khán giả không tin đây là sự thật cho tới khi tận mắt chứng kiến khung hình của cả 2 để rồi phải thốt lên rằng: “Cô bé Choo Sarang háu ăn ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi”.

Vừa có chiều cao khủng lại cộng thêm việc sở hữu tỷ lệ cơ thể cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu, Choo Sarang hứa hẹn sẽ khuấy đảo các sân khấu thời trang lớn trong tương lai.

Choo Sarang thu hút được sự quan tâm lớn từ ống kính phóng viên trong màn lộ diện mới đây. Có thể thấy, sau nhiều năm rời khỏi chương trình The Return of Superman, độ hot của cô bé vẫn chưa hề tụt giảm



Cách đây ít tháng, Choo Sarang cũng từng chiếm sóng truyền thông khi được xuất hiện trên tạp chí danh tiếng Vogue. Được biết, khi ấy Choo Sarang chỉ mới 14 tuổi. Trên tạp chí, thần thái cùng biểu cảm của cô bé trong loạt ảnh đã gây bàn tán, trở thành chủ đề nóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong đó, không ít khán giả đã để lại những lời nhận xét, đánh giá tích cực cho sao nhí 1 thời. Nguồn tin của truyền thông Hàn cho biết thêm Choo Sarang hiện đang có những bước đi đầu tiên trên con đường làm người mẫu chuyên nghiệp.

Choo Sarang sinh năm 2011, là con của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và siêu mẫu đình đám Yano Shiho. Còn nhớ Choo Sarang từng nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ công chúng khi xuất hiện trong The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm. Khi ấy, cô bé đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên khắp châu Á với vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu cùng tính cách lôi cuốn. Ngoài ra, nhiều khán giả xứ Hàn vào thời điểm đó còn trìu mến gọi Choo Sarang là “em bé quốc dân”.

Nguồn: Joynews24