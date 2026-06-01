Vừa phát hiện thi thể sao nam dưới sông trong sáng nay, từng để lộ loạt dấu hiệu lạ

Công chúng bàng hoàng, đau xót khi nhận được tin dữ về sao nam này.

Sáng 1/6, tờ People đưa tin, nam ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Matt Brown vừa đột ngột qua đời ở tuổi 42. Thi thể sao nam xấu số được phát hiện trên 1 con sông ở tiểu bang Washington. Theo em trai của Matt Brown, nam ngôi sao truyền hình thực tế qua đời do tự tử. Được biết, Matt Brown có tiền sử lạm dụng chất kích thích và sớm sống tách biệt với các thành viên trong gia đình.

Trên trang cá nhân, em trai Matt Brown chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin dữ về anh mình: “Họ đã tìm thấy 1 thi thể dưới sông vài giờ trước, và kết quả nhận dạng đã xác nhận được rằng đó chính là anh trai tôi. Thành thật mà nói, tôi chẳng thể ngờ được anh ấy sẽ tự làm tổn thương chính mình. Anh ấy đã phải đấu tranh trong 1 thời gian dài như tôi từng chia sẻ trước đây. Và tôi chỉ lo anh ấy sẽ qua đời vì sốc thuốc hay điều gì đó tương tự. Chứ tôi cũng không nghĩ anh ấy lại làm như vậy. Có vẻ như đó là 1 vết thương do anh ấy tự gây ra cho mình. Dĩ nhiên, phía cơ quan điều tra vẫn phải khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục khác nữa”.

1 người em trai khác của Matt Brown cũng đã có mặt tại hiện trường để làm thủ tục xác nhận thân nhân và giúp lực lượng chức năng đưa thi thể của sao nam xấu số lên khỏi mặt nước.

Thi thể Matt Brown vừa được phát hiện trên 1 con sông. Người thân xác nhận nam ngôi sao đã tự kết liễu mạng sống của chính mình. Ảnh: IGNV

Trước đó ít ngày, em trai Matt Brown đã đăng tải 1 video gây lo lắng tột độ về tình trạng của sao nam này. Trong video, em trai đã chia sẻ 1 tin đồn đáng sợ về Matt Brown, khiến công chúng có dự cảm chẳng lành. Theo lời em trai Matt Brown, có nhân chứng thuật lại rằng đã trông thấy nam ngôi sao ở gần 1 con sông tại Washington trong tình trạng bất ổn.

Em trai cũng hồi tưởng lại 1 trong những cuộc trò chuyện cuối cùng với Matt Brown. Khi ấy, 2 anh em đã tình cờ chạm mặt nhau tại 1 siêu thị.

“Anh ấy (Matt Brown) đã gọi cho tôi sau đó và nói rằng mình bị tái nghiện. Và tôi nói với anh ấy kiểu 'Đứng dậy và tiếp tục thôi anh. Ai cũng có lúc vấp ngã mà. Đi cai nghiện lại nếu anh thấy mình cần phải làm điều đó. Anh làm được mà' để động viên anh ấy", em trai chia sẻ về thời điểm tình cờ gặp được Matt Brown trước khi nam ngôi sao này qua đời.

Cái chết đột ngột của Matt Brown khiến người thân và công chúng không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Ảnh: IGNV

Matt Brown từng là ngôi sao truyền hình thực tế ăn khách ở Mỹ, anh trở nên nổi tiếng nhờ tham gia loạt chương trình thực tế mang tên Alaskan Bush People - chương trình theo chân lối sống lập dị, tách biệt với thế giới giữa vùng hoang dã của gia đình Brown.

Matt Brown tham gia Alaskan Bush People từ khi chương trình ra mắt vào năm 2014 cho đến khi rời khỏi show này vào năm 2019 vì chứng nghiện ngập. Thời gian sau đó, anh sống xa ánh hào quang showbiz và dần tách biệt với hầu hết các thành viên trong gia đình mình, đồng thời thỉnh thoảng mới cập nhật tình hình của bản thân với người hâm mộ qua các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Instagram,...

Trước đây, anh từng công khai chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện rượu và quyết tâm đi điều trị, phục hồi chức năng của bản thân. Trong 1 cuộc phỏng vấn hồi năm 2016 với tạp chí People, Matt Brown cho biết anh nhận ra việc nhậu nhẹt của mình đang trở thành 1 vấn đề nghiêm trọng trước khi đăng ký vào trung tâm cai nghiện nội trú. “Tôi có thể thấy bản thân mình đang trượt dài (vì rượu)” , anh trải lòng vào thời điểm đó.

Trong 1 video gần đây, Matt Brown đã để lộ ra những dấu hiệu bất thường. Dù nam ngôi sao liên tục nói mình vẫn ổn nhưng anh lại có những phát ngôn kỳ lạ. Trong đó, nam ngôi sao truyền hình thực tế cho biết gần đây anh đã ngủ 1 đêm trong nghĩa trang vì không tìm được nơi nào an toàn để trú chân: “Đêm qua tôi đã ngủ trong 1 nghĩa trang. Tôi không thể tìm được chỗ nào an toàn để ngủ. Tôi đã nằm ngủ giữa 2 ngôi mộ”.

Matt Brown từng để lộ những dấu hiệu lạ trước khi qua đời đột ngột. Ảnh: X

Nguồn: People