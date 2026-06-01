Cái kết của nữ ca sĩ 10X đâm xe liên hoàn tông chết người còn tuyên bố: “Tôi không biết mình đã đâm trúng nạn nhân”

Vụ việc nữ ca sĩ kiêm DJ Hàn Quốc Yesong say xỉn đâm xe liên hoàn rồi tông chết người đã gây nhức nhối trong dư luận xứ kim chi trong thời gian dài. Tới nay, nữ nghệ sĩ này đã bị xóa sổ khỏi làng giải trí Kbiz. Theo tờ Koreaboo cho hay, Yesong cũng đã xóa kênh YouTube và tài khoản Instagram có hàng trăm ngàn lượt theo dõi của mình, cho thấy cô cũng không còn có ý định trở lại hoạt động ở làng giải trí. Trước đó, nữ nghệ sĩ 10X đã bị tòa tuyên phạt 8 năm tù giam sau hành vi phạm pháp đáng lên án.

Có thể nói, Yesong đã tự tay chôn vùi toàn bộ sự nghiệp, danh tiếng và cả tương lai tốt đẹp ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất sau khi phạm tội tày trời. Hình phạt dành cho Yesong không chỉ là bản án nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi coi thường mạng sống con người mà còn là bài học cảnh tỉnh sâu sắc, có sức răn đe mạnh mẽ đối với tất cả nghệ sĩ hoạt động trong ngành giải trí. Là người của công chúng, nghệ sĩ luôn nhận được sự săn đón, yêu mến và sở hữu tầm ảnh hưởng lớn đến tư duy, lối sống của 1 bộ phận không nhỏ khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật luôn phải được các nghệ sĩ đặt lên hàng đầu.

Yesong đã bị xóa sổ khỏi làng giải trí Hàn Quốc sau bê bối động trời. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi tháng 2/2024, các trang báo lớn Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Yesong say rượu lái chiếc Mercedes Benz tông chết 1 ông bố đơn thân khoảng 50 tuổi. Sau cú va chạm mạnh, nữ nghệ sĩ còn lái xe thêm vài chục mét rồi mới dừng lại. Thậm chí, Yesong đã bình thản ôm ấp cún cưng dù vừa gây tai nạn làm chết người và không chịu hợp tác với cảnh sát. 1 nhân chứng bức xúc lên tiếng: “Khi cảnh sát cố gắng tách con chó ra khỏi người phụ nữ, cô ta nói rằng mình không muốn làm vậy và còn đưa ra yêu cầu ‘Để tôi nói chuyện với mẹ’, rồi tiếp tục tranh cãi gay gắt với lực lượng chức năng”.

Đáng nói, trước đó Yesong đã gây ra 1 vụ va chạm khác trước khi tông chết người giao hàng nói trên. Sau vụ tai nạn đầu tiên, nữ nghệ sĩ sinh năm 2000 còn cố van xin, nài nỉ nạn nhân nhằm thoát tội: “Trông tôi có giống người vừa uống nhiều rượu không? Làm ơn hãy tha thứ cho tôi 1 lần này thôi”. Trên thực tế, cảnh sát ghi nhận lượng cồn trong máu của Yesong lên đến 0,221%, vượt xa mức cho phép.

Vụ tai nạn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây rúng động xứ Hàn. Ảnh: Nate

Nữ ca sĩ trẻ ôm ấp chó cưng sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết người. Ảnh: Naver

Gây phẫn nộ nhất là việc sau khi gây tai nạn chết người, Yesong còn có phát ngôn ráo hoảnh đến mức lạnh sống lưng: “Tôi vốn không nhìn thấy nạn nhân. Tôi còn không biết mình đã đâm trúng nạn nhân. Có rất nhiều người vây quanh xe nên tôi bước xuống. Lúc đó, chó của tôi bỗng sủa ầm ĩ. Mọi người yêu cầu tôi bế chó lên, nên tôi mới ôm nó vào lòng”.

Tại phiên tòa đầu tiên, phía Yesong lại tiếp tục gây bức xúc khi có phát ngôn đổ lỗi cho nạn nhân xấu số: “Theo luật giao thông đường bộ (tại Hàn Quốc), khi di chuyển trên đường 2 làn, người điều khiển xe máy không được đi vào làn đường thứ nhất. Người giao hàng đã vi phạm luật giao thông. Nếu ông ấy đi đúng làn đường thứ 2 thì có thể bi kịch đã không xảy ra”.

Chưa dừng lại ở đó, luật sư phía Yesong cũng đưa ra lời giải thích khó chấp nhận về nguyên nhân khiến nữ ca sĩ say rượu dẫn tới tai nạn chết người: “Cô ấy là người nổi tiếng nên buộc phải tham gia vào các buổi tiệc rượu với những nhân vật trong ngành phát thanh truyền hình”. Lời giải thích này càng khiến công chúng phẫn nộ, ném “gạch đá” nữ ca sĩ trẻ tới tấp.

Yesong từng có nhiều phát ngôn gây phẫn nộ, thể hiện sự xem thường pháp luật sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Nate

Nhưng tới phiên tòa thứ 2, Yesong bỗng thay đổi thái độ 180 độ khi quay ra khóc nấc lên và thống thiết xin lỗi gia đình nạn nhân. Yesong bày tỏ vào thời điểm vụ việc xảy ra, cô gặp khó khăn về tài chính, tham gia 1 cuộc gặp mặt quan trọng và không thể từ chối uống rượu.

Ban đầu, nữ ca sĩ 10X bị tòa đưa ra mức án 15 năm tù giam với hàng loạt tội danh theo Đạo luật giao thông đường bộ bao gồm lái xe nguy hiểm gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường và lái xe trong tình trạng say rượu. Về sau, Yesong nộp đơn kháng cáo, được tòa giảm xuống 8 năm tù giam do đã thành khẩn khai nhận và dàn xếp bồi thường với gia đình nạn nhân.

Yesong đã phải nhận sự trừng phạt của pháp luật sau hành vi phạm pháp. Ảnh: Naver

Yesong sinh năm 2000, từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng INSTAR và chính thức ra mắt làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 17 tuổi. Sau 2 năm hoạt động không thành công, INSTAR chính thức tan rã. Kể từ đó đến khi bị bắt giữ, Yesong chuyển hướng sang làm MC kiêm DJ, tham gia nhiều buổi biểu diễn trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Yesong từng hoạt động cùng 1 nhóm nhạc nữ tại Hàn Quốc trước khi chuyển sang làm DJ. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo