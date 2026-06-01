Ngoại hình gây sốc tột độ của Ha Ji Won sau 16 năm đóng Secret Garden

Màn lộ diện mới đây của Ha Ji Won khiến công chúng không tin nổi vào mắt mình.

Sáng 31/5, cộng đồng mạng châu Á được phen xôn xao trước bài đăng so sánh ngoại hình Ha Ji Won ở hiện tại với thời điểm cách đây 16 năm khi còn "làm mưa làm gió" với siêu phẩm truyền hình Secret Garden. Được biết, người đẹp đình đám vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng với màn trình diễn đầy bất ngờ trên chương trình âm nhạc nổi tiếng Show! Music Core. Tại đây, nữ diễn viên đã mang tới tiết mục biểu diễn đầy nóng bỏng với ca khúc Home Run - bài hát cô từng thu âm cho bộ phim điện ảnh mang tên Reversal of Fortune cách đây 23 năm.

Diện bộ trang phục crop top cắt xẻ màu trắng, nữ diễn viên khoe trọn vòng eo thon thả cùng đường cong nuột nà đáng ngưỡng mộ ở tuổi 48. Đáng chú ý, nhan sắc trẻ đẹp và thần thái đầy cuốn hút của Ha Ji Won đã khiến người xem không thể rời mắt khỏi khung hình ngay từ khoảnh khắc nữ minh tinh vừa bước lên sân khấu trình diễn.

Trước ống kính, mỹ nhân Secret Garden tự tin thực hiện những động tác vũ đạo điêu luyện và giữ vững khả năng hát live ổn định xuyên suốt phần biểu diễn. Màn trình diễn này giúp Ha Ji Won nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả nhờ sự đầu tư chỉn chu, đồng thời mang đến 1 hình ảnh đầy mới mẻ của nữ nghệ sĩ sinh năm 1978 đến với nhiều khán giả - những người vốn chỉ biết đến cô với hình ảnh 1 diễn viên qua nhiều bộ phim ăn khách.

Màn xuất hiện mới đây của Ha Ji Won đã làm bùng nổ truyền thông, khiến nhiều netizen sốc tột độ, không tin nổi vào mắt mình. Theo những khán giả này, họ còn tưởng nhân vật xuất hiện trên sân khấu trình diễn ca khúc Home Run mới đây là 1 nữ thần tượng Kpop nào đó có ngoại hình giống với Ha Ji Won, chứ thoạt tiên cũng chẳng dám nghĩ nữ diễn viên Secret Garden lại lên sân khấu biểu diễn cuốn hút được tới mức đó.

Đặc biệt, ngoại hình Ha Ji Won sau 16 năm đóng Secret Garden cũng nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả nhờ vẻ trẻ trung thách thức thời gian.

Video ghi lại màn biểu diễn mãn nhãn cả về phần nhìn lẫn phần nghe của Ha Ji Won trên show âm nhạc đình đám Show! Music Core hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần



Nhiều khán giả không tin nổi vào mắt mình, còn tưởng 1 nữ thần tượng Kpop nào đó có gương mặt giống Ha Ji Won vừa mới chính thức ra mắt trên sân khấu âm nhạc. Ảnh: X

Loạt ảnh trong hậu trường Show! Music Core của Ha Ji Won cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Ở ngưỡng U50, nữ diễn viên gây sốt với visual trẻ trung, “hack tuổi” thần sầu. So với hồi đóng Secret Garden cách đây 16 năm (ảnh dưới), Ha Ji Won không thay đổi nhiều, thậm chí còn trở nên mặn mà đằm thắm hơn theo thời gian. Ảnh: Naver

Bên cạnh đó, loạt hình khác cho thấy nhan sắc Ha Ji Won bất biến với thời gian, không thay đổi sau hơn 16 năm đóng bộ phim Secret Garden cũng đã trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến.

Trước đó ít ngày, Ha Ji Won cũng đã gây sốt khắp cõi mạng với loạt ảnh chụp mang phong cách sinh viên. Trong bộ hình được chia sẻ, nữ diễn viên 7X khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước thần thái tự nhiên, gương mặt không bị ảnh hưởng bởi dấu vết thời gian cùng phong thái nhẹ nhàng mang đậm dáng vẻ thanh xuân vườn trường. Chiêm ngưỡng loạt ảnh này, netizen chẳng ai dám tin Ha Ji Won sắp bước sang tuổi 50. Nhiều khán giả thậm chí còn nhận xét, ngay cả bây giờ nếu nữ diễn viên có nhận 1 vai diễn sinh viên trên màn ảnh nhỏ thì chắc chắn cũng sẽ không mang lại cảm giác lố hay "ố dề". Bộ ảnh mang phong cách sinh viên mới đây tiếp tục minh chứng cho visual "hack tuổi" thần sầu bất chấp thời gian của Ha Ji Won, đồng thời góp phần củng cố danh hiệu "nữ thần không tuổi" cho nữ minh tinh sinh năm 1978.

Cách đây ít ngày, Ha Ji Won gây sốt với bộ ảnh mang phong cách sinh viên. Ảnh: X

Trước đó, Ha Ji Won cũng đã phủ kín truyền thông và khiến mạng xã hội phải ồn khi tung ra loạt ảnh trong quá trình tham gia nhập học tại ngôi trường đại học Kyung Hee ở tuổi 47. Qua cam thường, nữ ngôi sao tỏa ra sức hút khó cưỡng nhờ visual trẻ trung cuốn hút, khiến chẳng ai nghĩ cô đã ở ngưỡng U50. Ngay bên dưới bức hình, nhiều netizen không tiếc lời khen ngợi, còn tưởng Ha Ji Won đăng ảnh cũ từ hơn 20 năm trước lên. Nhưng trên thực tế, loạt hình này đều được chụp trong năm 2026.

Hình ảnh Ha Ji Won khi tham gia học tập ở trường đại học Kyung Hee cũng khiến dân mạng chao đảo, ngỡ ngàng vì quá đỗi trẻ trung. Có thể nói, trong năm nay, nữ minh tinh U50 liên tục chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội nhờ visual thách thức thời gian. Ảnh: X

Ha Ji Won sinh năm 1978, có tên thật là Jeon Hae Rim. Từ thuở bé, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa và ước mơ trở thành 1 diễn viên. Thế nhưng ban đầu, cô lại được đào tạo để trở thành người mẫu. Tới năm 1996, Ha Ji Won nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us. Cô dần trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ tác phẩm nổi tiếng 1 thời School 2 (1999). Thời gian sau đó, tên tuổi nữ diễn viên vươn xa khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Bí Mật, Secret Garden (Khu Vườn Bí Mật), Hoàng Hậu Ki...

Ha Ji Won gây ấn tượng mạnh với công chúng châu Á qua hàng loạt siêu phẩm truyền hình đình đám 1 thời. Ảnh: Nate

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, cô trở thành 1 trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo