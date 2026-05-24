Nữ ca sĩ đang hát thì ngất xỉu ngay trên sân khấu, quản lý cõng đến bệnh viện cấp cứu

Trong thời gian gần đây, cộng đồng mạng xứ Hàn bỗng lan truyền trở lại đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hyeri (phim Reply 1988) đột ngột ngất xỉu ngay trên sân khấu sau khi cùng nhóm Girl’s Day hoàn thành màn trình diễn cho ca khúc Something tại chương trình âm nhạc M! Countdown ngày trước.

Tại thời điểm ấy, quản lý đã vội lao lên sân khấu cùng các thành viên Girl’s Day kiểm tra tình hình của Hyeri. Sau đó, quản lý đã cõng mỹ nhân Reply 1988 rời khỏi hiện trường rồi đưa cô đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Khoảnh khắc các thành viên bật khóc ngay trên sân khấu khi chứng kiến mọi chuyện cũng đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng lúc bấy giờ.

Hyeri lộ biểu cảm cùng nhiều dấu hiệu đáng lo ngại ngay giữa tiết mục Something trên sân khấu M! Countdown. Ảnh: Naver

Hyeri ngất xỉu ngay sau khi hoàn thành xong màn biểu diễn cùng Girl’s Day. Ảnh: X

Quản lý vội cõng Hyeri tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Naver

Tới sáng 23/5, tờ Sports Chosun cho hay, Hyeri vừa xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và làm rõ về nguyên nhân khiến cô ngã gục ngay trên sân khấu trong tiết mục ở M! Countdown. Theo lời nữ ca sĩ sinh năm 1994, cô đã phải đối mặt với tình trạng sức khỏe đáng báo động ngay trước màn trình diễn hồi đó.

Hyeri kể lại nguồn cơn dẫn tới sự cố ngoài ý muốn trên sân khấu M! Countdown: “Khi ấy, sau khi thi đấu xong bộ môn bi đá trên băng tại Idol Star Athletics Championships và trở về nhà, tôi bỗng thấy cơ thể mình lạnh toát. Tôi đã tăng nhiệt độ cho chăn điện lên nhưng dù có tăng nhiệt độ liên tục thì vẫn cảm thấy rất lạnh. Vì cảm thấy cơ thể không ổn nên tôi đã vội đi bệnh viện. Thế nhưng vì có lịch trình biểu diễn show âm nhạc ngay ngày hôm sau nên mọi thứ lúc đó cực kỳ hỗn loạn. Các thành viên cùng ekip cứ tranh luận xem có nên để tôi lên sân khấu biểu diễn hay không. Cơn sốt mãi không chịu hạ. Cho đến trước khi lên sân khấu, tôi vẫn liên tục phải truyền nước biển. Tôi quyết định bỏ qua buổi tổng duyệt và cứ thế tham gia phần phát sóng trực tiếp luôn”.

“Tôi phải nằm bẹp 1 chỗ cho đến tận trước lúc bước lên sân khấu biểu diễn trực tiếp. Dù cảm thấy không thể làm nổi, nhưng khi lên sân khấu rồi, tôi vẫn gắng gượng qua hết phần 1 của bài hát Something. Đến khi thực hiện động tác giơ tay, tôi bỗng cảm thấy đau nhói ở sau gáy. Sau đó, tôi cứ nhảy theo bản năng của cơ thể, đến đoạn camera quay cận cảnh thì gương mặt tôi đã trông đầm đìa mồ hôi rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là phải ráng chịu đựng để hoàn thành hết bài biểu diễn bằng mọi giá. Thậm chí có lúc tôi còn không thể hát nổi. Đến động tác kết bài, tôi bỗng cảm thấy cực kỳ buồn nôn rồi ngã gục ngay trên sân khấu”, Hyeri cho biết cô đã gắng gượng hoàn thành hết bài biểu diễn trước khi ngất xỉu.

Những chia sẻ mới đây của Hyeri đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nate

Hyeri có tên đầy đủ là Lee Hyeri, sinh năm 1994. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ đình đám Girl’s Day khi vừa tròn 16 tuổi. Girl’s Day đã có nhiều ca khúc nổi tiếng và gặt hái được thành công trong làng nhạc Kpop. Trong suốt sự nghiệp, nhóm nhạc từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ tại Hàn nhờ loạt hit bao gồm Twinkle Twinkle, Expect, Female President, Something,...

Sau đó, Hyeri bắt đầu lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Vai diễn đột phá của cô là Sung Duk Sun trong bộ phim truyền hình đình đám Reply 1988. Vai diễn này đã giúp cô củng cố vị trí là 1 diễn viên tài năng và mang lại cho người đẹp 9X nhiều giải thưởng danh giá. Gần đây, Hyeri tiếp tục khẳng định tên tuổi trên màn ảnh qua bộ phim mang tên Friendly Rivalry.

Hyeri là ngôi sao đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun