Động thái mới nhất của Hương Giang sau khi bị giám khảo Lupita chế hình thờ rêu rao khắp MXH

Hương Giang bị réo gọi giữa drama với giám khảo Miss Grand.

Sau đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang bất ngờ bị kéo vào tâm điểm tranh cãi khi giám khảo Lupita Jones liên tục bị cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam réo tên vì những điểm số gây tranh luận. Căng thẳng càng leo thang khi một bài đăng trên mạng xã hội có liên quan đến Lupita xuất hiện ảnh chế như hình thờ của Hương Giang, khiến làn sóng bàn tán bùng nổ trên nhiều diễn đàn.

Trong khi mạng xã hội vẫn đang tranh luận gay gắt về loạt ồn ào xoay quanh cuộc thi, Hương Giang lại có động thái hoàn toàn trái ngược. Nàng hậu không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến drama, cũng không nhắc tên các giám khảo hay những tranh cãi đang bủa vây mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đăng tải khoảnh khắc đi ăn tối cùng Veena Praveenar Singh - Á hậu 1 Miss Universe 2025 và cũng là người bạn cùng phòng với cô trong thời gian tham gia Miss Universe 2025. Cả hai xuất hiện với diện mạo giản dị, thoải mái nhưng vẫn thu hút nhờ nhan sắc nổi bật. Trong bức ảnh selfie được chia sẻ, Hương Giang gây chú ý với visual rạng rỡ, làn da căng bóng cùng thần thái tươi tắn. Dù vừa trải qua chuỗi ngày liên tục bị gọi tên trên mạng xã hội, nàng hậu vẫn giữ được năng lượng tích cực. Kèm theo hình ảnh, Hương Giang viết dòng trạng thái hài hước: "2 Á hậu Quốc tế (2 vk ck) hẹn hò riêng".

Thái độ bình thản của Hương Giang giữa bão drama sau chung kết

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước tình bạn thân thiết của Hương Giang và Veena. Không ít người cũng dành lời khen cho tinh thần lạc quan của đại diện Việt Nam sau khi cuộc thi khép lại. Đáng chú ý, đây là động thái đầu tiên của Hương Giang sau khi mạng xã hội bùng nổ tranh cãi liên quan đến giám khảo Lupita Jones. Dù dưới bài đăng nhiều người nhắc về ồn ào hiện tại nhưng Hương Giang không phản hồi điều gì.

Trước đó, trên Instagram của Lupita Jones - 1 trong 8 giám khảo Miss Grand International All Stars - xuất hiện bài đăng chung với một trang mạng khác. Gây chú ý chính là bài viết này đã sử dụng hình ảnh chế với nhân vật trung tâm là Lupita Jones, và ở bên trái bức ảnh là chi tiết một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang được xử lý theo tông trắng đen, xung quanh còn có nến.

Không dừng lại ở đó, phần nội dung đi kèm còn ẩn ý việc Hương Giang vào Top sâu nhờ bình chọn từ khán giả, và may mắn khi có Lupita Jones ở đó kiểm soát việc này với con số 5 điểm, qua đó giúp người đẹp Colombia đăng quang thuyết phục.

Instagram của giám khảo Lupita đăng bức ảnh chế dùng hình Hương Giang như hình thờ

Nguồn cơn của việc Lupita Jones có động thái gắt xoay quanh Hương Giang xuất phát từ việc bà hứng chỉ trích sau điểm số ở chung kết Miss Grand. Theo đó, nữ giám khảo này đã chấm Hương Giang 5 điểm ở cả 2 vòng thi ứng xử trong Top 5 và Top 3 - mức điểm thấp nhất mà đại diện Việt Nam nhận được trong chặng đua cuối cùng.

Trong khi nhiều giám khảo khác dành cho Hương Giang các mức điểm từ 8,5 đến 10, con số 5 từ Lupita đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp đặt nhiều dấu hỏi về tiêu chí đánh giá. Không ít khán giả cho rằng mức điểm này quá khắt khe nếu nhìn vào màn thể hiện hoàn toàn không tệ của nàng hậu Việt.

Sau khi liên tục bị fan Việt chất vấn, Lupita Jones không lên tiếng giải thích, mà thay vào đó là chia sẻ hình ảnh gây tranh cãi, từ đó khiến ồn ào thêm dậy sóng. Giữa lúc vụ việc nhận được sự quan tâm lớn, nhiều người phát hiện tài khoản Instagram của Lupita Jones đã hạn chế hoặc tắt tính năng bình luận công khai đối với một số bài đăng.

Lupita Jones đang là nhân vật hứng "gạch đá" sau hành động phản cảm với Hương Giang

