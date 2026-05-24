Nữ ca sĩ nổi tiếng bị còng tay, bắt giữ khẩn cấp trong đêm: Có tố cáo gây sốc về mẹ ruột với cảnh sát

Britney Spears từng gây chấn động thế giới khi bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 3, với cáo buộc lái xe quá tốc độ dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích. Đến ngày 22/5, cảnh sát đã công bố video ghi lại cảnh nữ ca sĩ đình đám thế giới còng tay, bắt khẩn cấp trong đêm. Sang ngày 23/5, cơ quan chức năng Mỹ đã công bố thêm nội dung thẩm vấn Britney Spears. Trong đó, có chi tiết đang chú ý là "nữ hoàng nhạc pop" đã tuyên bố với cảnh sát rằng mẹ cô từng sát hại một người mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.

Khi một trong những cảnh sát thông báo với Britney Spears rằng việc cô lái xe dưới ảnh hưởng của rượu, ma túy hoặc cả hai cùng lúc là vô cùng nguy hiểm, nữ ca sĩ 44 tuổi liền cho biết cô biết rõ hành vi của mình có thể dẫn đến sự việc không hay. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục cáo buộc mẹ mình giết người, đồng thời chất vấn cảnh sát rằng tại sao họ không bắt giữ mẹ cô và để cho bà thoát tội dễ dàng.

Video ghi lại cảnh Britney bị còng tay, áp giải đi đã gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn: TMZ.



Theo tờ Page Six, cáo buộc mà Britney Spears hướng đến mẹ ruột của mình là câu chuyện có thật. Trong cuốn hồi ký mang tên "Through the Storm" (Vượt qua cơn bão), bà Lynne - mẹ nữ ca sĩ đình đám thế giới - cho biết bà từng gây tai nạn làm một cậu bé 12 tuổi tử vong vào năm 1975 trong lúc vội vã đưa anh trai đến bệnh viện ở Kentwood, Louisiana (Mỹ). Thời điểm đó, mẹ của Britney Spears không bị buộc tội cho vụ việc.

Về Britney Spears, cô bị cảnh sát Hạt Ventura, California bắt giữ vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn vào tối 4/3. Cô bị cảnh sát bắt đi, đưa đến bệnh viện để lấy mẫu máu xét nghiệm nhằm xác định nồng độ cồn trong máu. Đến sáng 5/3, Britney Spears được trả tự do.

Tới ngày 5/5, Britney nhận tội lái xe ẩu có liên quan đến rượu và chất kích thích, đồng thời chấp nhận điều trị. Nữ ngôi sao đình đám đã tránh được án tù, và phải chịu mức xử phạt quản chế trong 12 tháng.Britney Spears cũng đã tự nguyện đăng ký vào 1 trung tâm cai nghiện nhằm phục hồi chức năng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nguồn tin cho biết thêm, cô tham gia chương trình cai nghiện do lạm dụng chất kích thích. Được biết, ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... được cho là những nguyên nhân khiến Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có những hành động bất thường gây lo ngại trong suốt thời gian qua.

Quyết định của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ từ các con và những người thân thiết. Ký giả của tờ Pagesix nhận định, vụ bắt giữ hồi tháng 3 chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Britney Spears. Vào thời điểm bị bắt, giọng ca Baby One More Time đã bột phát cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Nữ ca sĩ cảm thấy “xấu hổ, nhục nhã”, đồng thời tỏ ra “vô cùng hối hận” vì những chuyện đã xảy ra. “Cô ấy khóc nhiều và rất lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra. Cô ấy không muốn bị phán xét công khai thêm 1 lần nữa, nhưng tình huống hiện tại buộc cô ấy phải đối mặt”, nguồn tin cho biết.

Nguồn: Page Six, TMZ