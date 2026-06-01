Nhận "gạch đá" vì chế ảnh thờ Hương Giang chưa đủ, giám khảo Lupita công khai chê bai 1 nàng hậu khác trên livestream

Giám khảo Lupita Jones đang là người vấp tranh cãi nhiều nhất sau chung kết Miss Grand International All Stars.

Sau đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026, cái tên Lupita Jones liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Từ việc chấm Hương Giang 5 điểm ở phần thi ứng xử, đến lùm xùm liên quan bài đăng chứa hình ảnh AI bị cho là nhắm vào đại diện Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

Chế giễu Hương Giang bằng ảnh phản cảm

Nguồn cơn khiến Lupita Jones hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ khán giả Việt Nam là do nữ giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm ở vòng thi ứng xử cả Top 5 lẫn Top 3. Con số này bị nhiều fan sắc đẹp đánh giá là quá thấp so với màn thể hiện của nàng hậu Việt.

Giữa lúc dân mạng yêu cầu làm rõ tiêu chí khi chấm điểm của giám khảo, Lupita Jones lại có nước đi khó hiểu. Theo đó, trên Instagram của Hoa hậu Hoàn vũ 1991 đã đăng lại bài viết chung. Gây chú ý chính là bài viết này đã sử dụng hình ảnh chế với nhân vật trung tâm là Lupita Jones, và ở bên trái bức ảnh là chi tiết một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang được xử lý theo tông trắng đen, xung quanh còn có nến.

Không dừng lại ở đó, phần nội dung đi kèm còn ẩn ý việc Hương Giang vào Top sâu nhờ bình chọn từ khán giả, và may mắn khi có Lupita Jones ở đó kiểm soát việc này với con số 5 điểm, qua đó giúp người đẹp Colombia đăng quang thuyết phục.

Bài đăng trên trang Instagram của giám khảo Lupita khiến fan Việt bức xúc

Công khai chê bai Hoa hậu Philippines

Giữa lúc drama với fan Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Lupita Jones tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi livestream giải thích về những quyết định chấm điểm của mình tại Miss Grand International All Stars.

Trong buổi trò chuyện, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 nhắc đến Gazini Ganados - đại diện Philippines. Bà thừa nhận không đánh giá cao phần phỏng vấn kín của người đẹp này và cho rằng cách xây dựng chủ đề, phong cách trình bày cũng như tổng thể hình ảnh chưa đủ sức thuyết phục để tiến xa hơn. Vì thế, không chỉ Hương Giang mà Gazini cũng là thí sinh nhận điểm 5 từ nữ giám khảo.

Giám khảo Lupita gây tranh cãi vì chê body của Miss Grand Philippines (Clip: Starlight Showbiz)

Hương Giang và Gazini là 2 thí sinh cùng nhận 5 điểm từ giám khảo Lupita

Đáng chú ý, Lupita còn đưa ra nhận xét khá thẳng thắn về ngoại hình của Gazini. Bà cho rằng tỷ lệ cơ thể của đại diện Philippines chưa thật sự cân đối và có một số chi tiết khiến bà chưa hoàn toàn bị thuyết phục.

"Tôi không nghĩ cô ấy là thí sinh tệ. Gazini có sức hút riêng và khi bước lên sân khấu cô ấy trông rất khác. Nhưng có quá nhiều chi tiết nhỏ khiến tôi chưa hoàn toàn bị thuyết phục", Lupita nói.

Những phát biểu này nhanh chóng gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Không ít fan nhan sắc Philippines cho rằng việc công khai nhận xét về hình thể của một thí sinh sau cuộc thi là kém duyên và xem đây là công kích cá nhân hơn là nhận xét từ một giám khảo.

Fan của Gazini nói riêng và cộng đồng nhan sắc Philippines nói chung đang phản ứng gay gắt sau phát ngôn từ Lupita Jones

Dân mạng "ném đá" và thái độ của những người trong cuộc

Sau hàng loạt tranh cãi liên tiếp, Lupita Jones hiện vẫn là cái tên nhận về lượng lớn bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi về các tiêu chí chấm điểm cũng như cách ứng xử của nữ giám khảo giữa tâm bão dư luận.

Đáng chú ý, tài khoản Instagram của Lupita hiện vẫn đang hạn chế hoặc tắt tính năng bình luận công khai dưới các bài đăng mới. Dù vậy, cựu Hoa hậu Hoàn vũ vẫn liên tục cập nhật hình ảnh và video đời thường với tâm trạng khá thoải mái, không có dấu hiệu cho thấy bà muốn trực tiếp đối thoại về những tranh cãi đang diễn ra.

Về phía các thí sinh bị kéo vào tâm điểm drama, cả Hương Giang lẫn Gazini Ganados đều chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến Lupita Jones. Hương Giang gần đây chỉ chia sẻ những khoảnh khắc gặp gỡ bạn bè quốc tế sau cuộc thi, trong khi đại diện Philippines cũng giữ im lặng trước những tranh luận đang bùng nổ trên mạng xã hội.

Hoa hậu Hoàn vũ 1991 đã tắt chế độ bình luận công khai trên Instagram của mình