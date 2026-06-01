Vụ án Kim Soo Hyun báo hiệu một kỷ nguyên mới của tội phạm mạng sử dụng AI

Các chuyên gia trong ngành tại Hàn Quốc xem vụ việc của ngôi sao hạng S Kim Soo Hyun là một bước ngoặt mang tính biểu tượng cao.

Sau khi lệnh bắt giữ được ban hành đối với YouTuber Kim Se-ui - người bị cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để lan truyền tin đồn ác ý về nam diễn viên Kim Soo Hyun, vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại từ phía ngôi sao hạng S của Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng từ 12 tỷ won lên đến con số khổng lồ 30 tỷ won (20 triệu USD).

Kim Se-ui, người điều hành kênh YouTube gây tranh cãi HoverLab (Garo Sero Institute), đã bị bắt giữ vào thứ Tư tuần trước. Sự vụ giữa Kim Se-ui và Kim Soo Hyun đã thu hút sự chú ý không chỉ tại Hàn Quốc vào năm ngoái khi kênh này phát hành một đoạn ghi âm được cho là của nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron về mối quan hệ của cô với Kim So Hyun. Đoạn ghi âm được công bố vào thời điểm đó đã gây ra phản ứng dữ dội của công chúng và buộc nam diễn viên phải ngừng hoạt động trong hơn một năm.

Tuy nhiên, sau gần một năm kiện tụng dai dẳng giữa 2 bên, vào tuần trước, cảnh sát Hàn Quốc đã kết luận rằng đoạn ghi âm được tạo ra bằng công nghệ giọng nói AI. Luật sư đại diện của nam diễn viên Kim Soo Hyun, ông Ko Sang-rok, mô tả vụ việc này là chưa từng có tiền lệ.

"Họ không chỉ thao túng dư luận bằng cách lan truyền những cáo buộc chưa được kiểm chứng và xuyên tạc sự thật, mà thậm chí còn làm giả cả những bằng chứng quan trọng như tin nhắn và giọng nói trên KakaoTalk" - luật sư Ko nói.

Việc bị Kim Se-ui liên tục tấn công từ tháng 3 năm 2025 đã gây thiệt hại lớn về tài chính và sự nghiệp cho nam diễn viên Kim Soo Hyun, khiến các hợp đồng quảng cáo, lịch trình nước ngoài và nội dung của anh bị đình trệ. Đặc biệt, nó đã làm gián đoạn lịch phát hành của "Knock Off," một series mới của Disney+ với kinh phí 60 tỷ won.

"'Queen of Tears' là một bộ phim ăn khách toàn cầu, nhưng sau khi Kim Se-ui đưa ra những cáo buộc sai sự thật này, mọi thứ đã hoàn toàn dừng lại" - luật sư Ko nói - "Năm ngoái, chúng tôi đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 12 tỷ won, nhưng dựa trên dữ liệu mà chúng tôi hiện đã cung cấp cho các cơ quan điều tra về thiệt hại thực tế, chúng tôi ước tính thiệt hại hiện nay vào khoảng 30 tỷ won".

Các chuyên gia trong ngành tại Hàn Quốc xem vụ việc xảy ra với Kim Soo Hyun là một bước ngoặt mang tính biểu tượng cao. Họ nói rằng trong khi những YouTuber độc hại, được gọi là "kẻ phá hoại mạng" ở đây, trước đây dựa vào việc chỉnh sửa có chọn lọc hoặc suy đoán khiêu khích, thì vụ việc này đại diện cho một "tội phạm tích hợp công nghệ" sử dụng công nghệ deepfake và thao túng giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo làm vũ khí.

"Vụ án này cho thấy sức mạnh phá hoại to lớn được tạo ra khi công nghệ AI kết hợp với một câu chuyện có vẻ hợp lý" - nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun nhận định - "Mặc dù sự thật cuối cùng đã được phơi bày, nhưng tôi nghĩ chỉ vì đó là người có tầm cỡ như Kim Soo Hyun nên anh ấy mới có thể theo dõi và vạch trần sự thật. Một người bình thường không có phương tiện như vậy sẽ hoàn toàn bị hủy hoại".

Nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun cảnh báo rằng động cơ tài chính của những kẻ phá hoại mạng kiếm tiền từ nội dung video của họ khiến cho khả năng tái diễn của những tội ác như vậy là rất cao. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chống lại việc ban hành các quy định vô điều kiện đối với công nghệ AI.

"Việc sản xuất video hiện nay dựa trên các công nghệ như làm trẻ hóa khuôn mặt, vì vậy chúng ta không thể cấm hoàn toàn công nghệ này" - nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun bày tỏ quan điểm - "Thay vào đó, các quy định nên tập trung vào việc trừng phạt nghiêm khắc các lĩnh vực lạm dụng cụ thể và làm rõ ràng các ranh giới pháp lý đó".

Mặc dù cuộc điều tra của cảnh sát dường như đã minh oan cho Kim Soo Hyun nhưng các nhà phê bình cho rằng nam diễn viên vẫn phải đối mặt với những trở ngại trong việc khôi phục hoàn toàn hình ảnh trước công chúng.

Những mâu thuẫn gần đây với gia đình của nữ diễn viên quá cố Sulli - người đóng cùng Kim trong bộ phim "Real" năm 2017 - liên quan đến cáo buộc ép buộc trong quá trình quay phim đã khiến nam diễn viên bị dư luận soi mói gay gắt. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun được kỳ vọng sẽ trở lại sau khi được minh oan.

Nhà phê bình văn hóa Ha Jae-keun thận trọng dự đoán hoạt động của Kim Soo Hyun sẽ được nối lại: "Dư luận đối với Kim Soo Hyun đã thay đổi sau khi cảnh sát công bố kết quả điều tra. Với sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng, nhiều ý kiến cho rằng anh ấy có thể sớm phát hành bộ phim bị trì hoãn của mình"

Tuy nhiên, về việc phát hành cuối cùng của "Knock Off", Disney+ vẫn giữ lập trường thận trọng, tuyên bố: "Hiện tại chưa có thông tin gì thay đổi".