Mất 7 năm để chính thức hóa phượng hoàng: Nữ siêu mẫu vượt mọi sóng gió làm dâu hào môn, đổi lấy đám cưới siêu xa xỉ tại trang viên nước Pháp

Bảy năm làm dâu hào môn, sinh hai con, vượt sóng gió dư luận, nữ siêu mẫu cuối cùng có được đám cưới cổ tích tại trang viên nước Pháp mà cô xứng đáng được hưởng từ lâu.

Tối 31/5, Hề Mộng Dao đăng tải loạt ảnh hậu trường buổi tiệc chào mừng trước thềm hôn lễ chính thức diễn ra ngày 1/6 tại một trang viên sang trọng ở Pháp. Cô xuất hiện trong bộ váy xanh mint đính hoa tinh xảo với chân váy voan xuyên thấu dài tha thướt, nơ đen làm điểm nhấn, kết hợp cùng giày thấp gót màu xanh pastel cài nơ nhỏ xinh.

Bên cạnh cô, Hà Du Quân lịch lãm trong vest linen trắng ngà. Hai gia đình nội ngoại, hai con nhỏ cùng quy tụ dưới mái trang viên phong cách Normandy, bầu không khí ấm áp và ngập tràn hạnh phúc. Bạn thân Cốc Ái Lăng cũng có mặt và không tiếc lời khen Hề Mộng Dao là "cô dâu xinh đẹp nhất".

Nhìn vào những khung ảnh đó, ít ai hình dung được hành trình dài và không ít chông gai mà người phụ nữ này đã đi qua để có được khoảnh khắc này.

Cuộc "kiểm định" khắt khe nhất showbiz châu Á

Năm 2018, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Hà Du Quân thừa nhận anh đến show vì đã có cảm tình với cô từ trước.

Chuyện tình của họ lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, bởi đây không phải cặp đôi bình thường: Hề Mộng Dao hơn Du Quân 6 tuổi, xuất thân từ gia đình bình thường ở Thượng Hải, trong khi Hà Du Quân là thiếu gia của gia tộc quyền lực bậc nhất Macau.

Trước khi mối quan hệ có thể tiến xa, Hề Mộng Dao phải vượt qua một cửa ải không dễ chút nào. Mẹ chồng tương lai, bà Lương An Kỳ, đã điều tra kỹ lưỡng Hề Mộng Dao, thậm chí thăm dò hàng trăm người ở Thượng Hải để nắm rõ gia đình và quá khứ của người đẹp trước khi đồng ý tác thành cho con trai. Điều bà ưng ý ở con dâu tương lai không phải tên tuổi hay nhan sắc mà là tính cách tốt, sự kiên nhẫn và cách ứng xử thông minh trong mọi hoàn cảnh.

Năm 2019, Hà Du Quân gây sốt mạng xã hội châu Á khi tổ chức màn cầu hôn hoành tráng tại một trung tâm thương mại ở Thượng Hải với không gian được trang trí bằng hàng chục nghìn bông hồng cùng biểu tượng lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử Super Mario, sở thích của cặp đôi.

Chàng thiếu gia hóa thân thành Mario để "giải cứu công chúa", nhưng đến khoảnh khắc quan trọng nhất lại bối rối không biết đeo nhẫn vào ngón tay nào, phải gọi mẹ nhờ giúp giữa sân khấu khiến dân mạng cười ngất. Dù ồn ào đến đâu, lời cầu hôn vẫn được chấp nhận. Dân Trí

7 năm đăng ký hôn thú nhưng chưa có đám cưới

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân đăng ký kết hôn từ tháng 7/2019. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức đám cưới nhiều lần phải trì hoãn do gia đình thực hiện thời gian để tang cố tỷ phú Hà Hồng Sân, người được mệnh danh là "vua sòng bạc" Macau.

Trong bảy năm đó, họ đón hai con chào đời, con trai Hà Quảng Sân và một cô con gái sinh năm 2022. Sau khi con trai đầu lòng ra đời, cặp đôi được gia tộc họ Hà tặng gần 10 triệu USD cùng nhiều tài sản khác, trong đó có một biệt thự tại Deep Water Bay, Hồng Kông, một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thế giới, trị giá gần 90 triệu USD.

Tuy nhiên hành trình không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Giữa năm 2025, Hà Du Quân bất ngờ vướng vào loạt tin đồn nặng nề về việc có con riêng với thành viên nhóm BY2 và nhiều nghi vấn khác. Anh sau đó lên tiếng phủ nhận toàn bộ. Hề Mộng Dao chọn cách im lặng, không một lời lên mạng xã hội công kích hay thanh minh cho chồng, nhưng cũng không rời đi. Đó có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất mà cô có thể đưa ra.

Phần thưởng xứng đáng cho người biết chờ đợi

Giữa tháng 5/2026, Hề Mộng Dao chính thức được mẹ chồng bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành nhiều công ty, đưa vào danh sách tiếp quản khối tài sản riêng trị giá 3,2 tỷ USD, và được gia tộc tặng một con tàu chở hàng trị giá 4,6 tỷ HKD dịp sinh nhật tuổi 35. Người phụ nữ từng bị nghi ngờ vì xuất thân bình thường, vì nghề người mẫu nội y, vì hơn chồng 6 tuổi, giờ đây đứng vững ở vị trí trung tâm của một trong những gia tộc quyền lực nhất châu Á.

Hà Du Quân tiết lộ chủ đề hôn lễ là "Lời hẹn ước đã đến đúng hẹn". Trong hộp quà cưới màu hồng pastel gửi đến khách mời, ngoài các sản phẩm cao cấp từ Sisley, nước hoa Pháp đặt riêng và bánh cưới đạt sao Michelin, vẫn có bức tượng nhỏ Mario và Công chúa Peach gợi nhớ màn cầu hôn năm 2019.

Bảy năm sau, Mario lại xuất hiện trong đám cưới, như một vòng tròn đã khép lại.

Có những lời hứa cần thời gian để trở thành hiện thực.

Và khi đến, chúng mang theo trọn vẹn ý nghĩa của cả hành trình.