Quốc Trường bị soi biểu hiện lạ giữa sự kiện, chuyện gì xảy ra mà phải đính chính vội?

Quốc Trường đã giải thích hành động lạ giữa chốn đông người.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nhất cử nhất động của nghệ sĩ đều khó tránh khỏi việc trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mới đây, diễn viên Quốc Trường bất ngờ bị cư dân mạng gọi tên sau khi một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh tham gia cinetour được lan truyền rộng rãi. Trong đoạn video đang được chia sẻ trên các diễn đàn giải trí, Quốc Trường liên tục có những động tác xoay cổ, nghiêng đầu và đảo mắt quan sát xung quanh khi đứng trên sân khấu giao lưu cùng khán giả.

Một số người cho rằng nam diễn viên có biểu hiện thiếu tập trung hoặc không thoải mái trong suốt thời gian xuất hiện. Từ những khoảnh khắc được cắt riêng trong clip, nhiều bình luận tiêu cực bắt đầu xuất hiện. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Quốc Trường, trong khi một số ý kiến khác lại đưa ra những suy đoán thiếu căn cứ xoay quanh biểu hiện bất thường của nam diễn viên.

Giữa lúc những tranh luận ngày càng lan rộng, Quốc Trường đã nhanh chóng lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho biết bản thân đang gặp vấn đề liên quan đến cột sống cổ. Cụ thể, Quốc Trường chia sẻ: "Trường bị gai cổ C3-C4. Bệnh này không hết hẳn, chỉ giảm khi chúng ta tập vật lý trị liệu mà thôi. Ai đã bị sẽ hiểu. Nó rất phiền luôn. Ai có phương pháp nào hay chia sẻ Trường với".

Lời giải thích của Quốc Trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cho rằng những động tác xoay cổ liên tục trong clip thực chất xuất phát từ tình trạng bệnh lý mà nam diễn viên đang gặp phải chứ không phải biểu hiện bất thường như một số đồn đoán trước đó. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại lời động viên và chia sẻ kinh nghiệm điều trị các bệnh lý liên quan đến đốt sống cổ. Không ít người cho biết họ từng gặp tình trạng tương tự nên hiểu cảm giác khó chịu, đau nhức và việc phải thường xuyên vận động cổ để giảm cảm giác căng cứng.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực Quốc Trường. Theo những người trực tiếp tham gia hoặc theo dõi toàn bộ buổi cine tour, nam diễn viên vẫn giữ tinh thần vui vẻ, thân thiện và tương tác tích cực với khán giả. Họ cho rằng việc cắt riêng một vài giây trong tổng thể chương trình có thể khiến người xem hiểu sai về tình huống thực tế. Thay vì im lặng trước những đồn đoán, nam diễn viên lựa chọn giải thích rõ nguyên nhân để tránh những suy diễn không chính xác tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội.

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào. Trước khi có được vị trí vững vàng như hiện tại, nam diễn viên từng trải qua không ít giai đoạn chật vật với nghề. Nhờ ngoại hình điển trai cùng sự nỗ lực cải thiện diễn xuất qua từng vai diễn, Quốc Trường dần khẳng định được tên tuổi và xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn được biết đến là một doanh nhân mát tay. Anh hiện giữ vai trò CEO chuỗi quán ăn với hàng trăm chi nhánh trên toàn quốc. Nam diễn viên được cho là sở hữu khối tài sản đáng nể, bao gồm biệt thự rộng 305m² tại quận 7 (TP.HCM) cùng căn biệt thự 700m² tại quê nhà Cần Thơ.

Khi được hỏi về dự định hôn nhân, Quốc Trường từng chia sẻ: "Với người đồng hành suốt đời, tất cả đều nằm ở chữ nhân duyên. Khi đủ duyên, có trốn chạy cũng không được. Ngược lại, nếu không có duyên, mình cố đeo đuổi người đúng gu, họ cũng không thể trở thành vợ hay bạn gái".

