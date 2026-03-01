Quốc Trường lên tiếng về hình ảnh bất ổn trên sóng trực tiếp

Sau khi trở thành tâm điểm bàn tán vì khoảnh khắc lộ làn da nhiều mụn thâm trên sóng trực tiếp tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, Quốc Trường đã nhanh chóng có động thái phản hồi trên trang cá nhân.

Theo đó, Quốc Trường đăng dòng trạng thái "truy tìm" người đã chụp lại khoảnh khắc mặt đầy mụn thâm, kèm theo đó là đính chính có thể do đèn đánh vào mặt khiến hình ảnh khác với vẻ ngoài.

Nam diễn viên viết rằng: "Xin thông tin bạn nào chụp tấm ảnh Trường có thâm mụn, tặng cho vài thùng mì cay. Nói là làm. Nhưng đèn hại nha, chứ hôm qua cả hội trường không ai thấy thâm hết nhe. Xin thông tin cây đèn chiếu yêu luôn".

Nam diễn viên sau đó đăng lại hình ảnh với làn da bóng mịn

Quốc Trường còn đăng thêm ảnh selfie với gương mặt mộc để chứng minh hình ảnh trên sóng trực tiếp tối qua là sự cố

Trước đó, tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, với vai trò giám khảo, Quốc Trường xuất hiện trên màn hình và đặt câu hỏi cho thí sinh trong Top 6. Sau khi đêm thi khép lại, khoảnh khắc này bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi Quốc Trường xuất hiện trên sóng trực tiếp với gương mặt lộ rõ nhiều vết mụn thâm. Trong khoảnh khắc được camera cận cảnh ghi lại, làn da của nam diễn viên không còn mịn màng như hình ảnh thường thấy, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Theo ghi nhận, đây là góc quay cận kết hợp với ánh sáng sân khấu mạnh, vô tình làm lộ rõ các khuyết điểm trên gương mặt. Chính điều này đã khiến hình ảnh của Quốc Trường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì nam diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ ngoài chỉn chu, phong độ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc lộ khuyết điểm da là điều bình thường, nhất là trong điều kiện ánh sáng gắt và góc quay cận như trên sóng trực tiếp.

Nhan sắc trên sóng trực tiếp của Quốc Trường gây bàn tán

Quốc Trường là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua loạt phim ăn khách như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con hay Bẫy ngọt ngào. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng có quãng thời gian lận đận trong nghề, sau đó dần khẳng định tên tuổi nhờ ngoại hình điển trai và lối diễn xuất ngày càng ổn định.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò CEO chuỗi quán ăn sở hữu hàng trăm chi nhánh. Được biết, nam diễn viên hiện nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, đáng chú ý là biệt thự 305 m2 ở quận 7 (TP.HCM) và căn biệt thự 700 m2 tại quê nhà Cần Thơ. Quốc Trường được coi là nam thần Vbiz đắt giá nhất trong thời điểm hiện tại, song lại khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện yêu đương.

Quốc Trường nổi tiếng là mỹ nam màn ảnh, sở hữu visual điển trai và phong cách lịch lãm